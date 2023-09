L’ouragan Lee génère de grosses houles le long du nord des Caraïbes alors qu’il traverse les eaux libres

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — L’ouragan Lee a provoqué des vagues de plus de 5 mètres lundi alors que la tempête de catégorie 3 traversait les eaux libres juste au nord de la région des Caraïbes.

La tempête ne devrait pas toucher terre cette semaine, même si les prévisionnistes ont déclaré que les habitants de la Nouvelle-Angleterre et des régions voisines devraient garder un œil attentif sur Lee, dont la trajectoire future est incertaine. Il était situé à environ 365 miles (590 kilomètres) au nord du nord des îles sous le vent. Il y avait des vents allant jusqu’à 120 mph (195 km/h) et se déplaçait vers le nord-ouest à 8 mph (13 km/h).

Lee devrait se renforcer légèrement dans les prochains jours avant de s’affaiblir à nouveau.

Le National Hurricane Center a déclaré que Lee passerait probablement juste à l’ouest des Bermudes jeudi et vendredi soir et se trouverait au large des États du centre de l’Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre d’ici la fin de la semaine.

« Même si un affaiblissement est prévu plus tard dans la semaine, Lee devrait augmenter considérablement en taille et les dangers s’étendront bien loin du centre de la tempête », a indiqué le centre.

Les Bermudes pourraient connaître du vent, de la pluie et des vagues élevées, mais « il est trop tôt pour déterminer le moment précis et le niveau de ces impacts », a déclaré le centre.

Un avis de surf élevé était en vigueur à Porto Rico et dans les îles Vierges américaines, le National Weather Service avertissant de vagues déferlantes allant jusqu’à 15 pieds (5 mètres) sur les plages exposées au nord et à l’est.

Le National Hurricane Center a également mis en garde cette semaine contre des courants de surf et de retour dangereux sur la majeure partie de la côte est des États-Unis, mais on ne sait pas exactement ce que l’ouragan pourrait faire au-delà.

« Il est encore trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts supplémentaires Lee pourrait avoir le long de la côte nord-est des États-Unis et du Canada atlantique à la fin de cette semaine et ce week-end. Cependant, les risques de vent et de pluie s’étendront probablement bien loin du centre à mesure que Lee grandit. « , a déclaré le centre.

Lee est passé d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 la semaine dernière en l’espace de 24 heures avant de s’affaiblir légèrement.

Lee est la 12ème tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre et culmine dimanche.

En août, la National Ocean and Atmospheric Administration a mis à jour ses prévisions et a doublé le risque d’un système ouragan supérieur à la normale, à 60 %. Entre 14 et 21 tempêtes nommées sont prévues, et six à 11 devraient se transformer en ouragans. Parmi ceux-ci, deux à cinq devraient devenir des ouragans majeurs.

La tempête tropicale Margot, qui devrait se transformer en ouragan lundi soir, tourbillonnait également dans l’Atlantique. La tempête était située à 2 000 kilomètres au nord-ouest des îles du Cap-Vert. Il avait des vents maximums soutenus de 70 mph (110 km/h) et se déplaçait vers le nord à 10 mph (17 km/h). Il est prévu qu’il demeure au-dessus des eaux libres.

The Associated Press