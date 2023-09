L’ouragan Lee frappera la Nouvelle-Angleterre après de fortes pluies, des inondations et des tornades

PORTLAND, Maine (AP) — Après un déluge de pluie, d’inondations, de gouffres et de tornades cette semaine, la Nouvelle-Angleterre est sur le point de faire face à l’ouragan Lee.

Alors que le système de catégorie 1 frappait les Bermudes, le Maine était sous sa première surveillance d’ouragan en 15 ans et l’état d’urgence a été déclaré jeudi par la gouverneure Janet Mills. La région gorgée d’eau s’est préparée à des vagues de 6 mètres au large et à des rafales de vent allant jusqu’à 129 km/h, ainsi qu’à davantage de pluie.

La surveillance des ouragans s’appliquait à l’est du Maine, tandis que le reste de l’État et une zone s’étendant vers le sud à travers le Massachusetts étaient soumis à un avertissement de tempête tropicale. Des vents puissants et des inondations côtières devraient arriver vendredi après-midi dans le sud de la Nouvelle-Angleterre et se propager vers le nord.

Bien que Lee n’ait pas contribué aux inondations qui ont frappé la Nouvelle-Angleterre plus tôt dans la semaine, elles ont menacé d’exacerber les conditions dans une région déjà gorgée d’eau.

La Garde côtière et les agences de gestion des urgences ont averti les habitants de la Nouvelle-Angleterre de se préparer, et les sociétés de services publics ont envoyé des renforts pour faire face à d’éventuelles pannes de courant. À la marina de Boothbay Harbor, dans le Maine, la communauté s’est réunie pour retirer les bateaux de l’eau afin de les garder hors de danger.

«C’est une journée où les écoutilles sont fermées», a déclaré jeudi le propriétaire Kim Gillies.

Des scènes similaires se sont déroulées ailleurs, notamment à la marina de Kennebunkport, où les équipages prévoyaient de sortir 100 bateaux de l’eau, a déclaré Cathy Norton, directrice de la marina.

Le pêcheur commercial de homard, Steve Train, a déclaré que les pêcheurs coulaient leurs engins dans des eaux plus profondes pour se protéger des dommages causés par les tempêtes. Les bateaux de pêche se dirigeaient également vers la sécurité des ports.

Au Canada, les habitants de l’ouest de la Nouvelle-Écosse et du sud du Nouveau-Brunswick ont ​​été avertis du risque de pannes de courant et d’inondations ce week-end. Il y a un an, les restes de l’ouragan Fiona ont emporté des maisons dans l’océan, coupé l’électricité dans la plupart de deux provinces et emporté une femme dans la mer.

Le ministre de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, a exhorté les résidents à rassembler une trousse de sécurité de 72 heures comprenant des piles, de l’eau, de la nourriture, des médicaments et une radio.

Dans sa déclaration d’urgence, le gouverneur du Maine a exhorté la population à prendre la tempête au sérieux et à se préparer. Mills, un démocrate, a également demandé au président Joe Biden de publier une déclaration présidentielle préventive de catastrophe pour donner à l’État l’accès aux ressources fédérales.

Plus tôt dans la semaine, la région a connu 25 centimètres de pluie en six heures. Des avertissements de tornade ont été émis mercredi dans le Massachusetts et le Rhode Island, et des pluies plus fortes ont créé des dolines et provoqué des inondations dévastatrices dans plusieurs régions.

Le service météorologique national de Boston a confirmé jeudi que les dégâts causés la veille aux arbres et aux lignes électriques dans le Massachusetts, le Rhode Island et le Connecticut avaient été causés par quatre tornades.

Des dizaines d’arbres ont été brisés ou déracinés par une tornade dans la ville de Glocester, dans le Rhode Island, et une structure utilisée comme abribus a été emportée par le vent, ont indiqué les services météorologiques. Les trois tornades du Connecticut et du Rhode Island ont été classées dans la catégorie EF-1, tandis que celle de North Attleboro, dans le Massachusetts, était une EF-0.

Vendredi matin, Lee tournait à environ 490 milles (785 kilomètres) au sud-est de Nantucket, dans le Massachusetts, et s’éloignait des Bermudes, avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h), selon le National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord sur une trajectoire qui pourrait conduire à l’atterrissage en Nouvelle-Écosse, peut-être sous la forme d’une tempête tropicale, ont indiqué les prévisionnistes.

Le système pourrait apporter un mélange de menaces. L’onde de tempête et les vagues pourraient fouetter la côte, endommager les structures et provoquer de l’érosion ; de fortes rafales de vent pourraient abattre des arbres fragilisés par un été humide ; et la pluie pourrait provoquer des crues soudaines dans une région où le sol est déjà saturé, a déclaré Louise Fode, météorologue du National Weather Service du Maine.

La côte est de l’État – connue sous le nom de région Down East – ainsi que les côtes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick devraient supporter le plus gros de la tempête, même si la trajectoire pourrait changer avant l’arrivée du système, a déclaré Fode.

Une chose joue en faveur de la région : l’onde de tempête ne sera pas accompagnée d’une marée haute astronomique, ce qui contribuera à réduire le risque, a-t-elle déclaré.

La Nouvelle-Angleterre a connu son lot d’inondations cet été, notamment une tempête qui a déversé jusqu’à deux mois de pluie en deux jours dans le Vermont en juillet, faisant deux morts. Les scientifiques découvrent que les tempêtes partout dans le monde se forment dans une atmosphère plus chaude, rendant les précipitations extrêmes plus fréquentes.

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, a décrété mardi l’état d’urgence à la suite de « crues éclair catastrophiques et de dommages matériels » dans deux comtés et d’autres communautés. La pluie torrentielle survenue sur une période de six heures était un « événement de 200 ans », a déclaré Matthew Belk, météorologue au National Weather Service de Boston.

La pluie a créé des gouffres à Leominster, dans le Massachusetts, dont un chez un concessionnaire automobile qui a avalé plusieurs véhicules. À Providence, Rhode Island, les pompiers ont utilisé des bateaux pneumatiques pour secourir plus de deux douzaines de personnes bloquées dans des voitures dans un parking inondé.

Dans le Maine, la dernière fois qu’une veille d’ouragan a été déclarée, c’était en 2008, pour l’ouragan Kyle, mais les habitants sont habitués au mauvais temps. Le vent, la pluie et les vagues projetés par Lee s’apparentent à un puissant Nor’easter, et les Mainers les connaissent bien.

___

Les journalistes d’Associated Press Rob Gillies à Toronto et Robert F. Bukaty à York, dans le Maine, ont contribué à ce rapport.

David Sharp et Patrick Whittle, Associated Press