L’ouragan Lee est une tempête de catégorie 5, son atterrissage est incertain

Lee s’est intensifié pour devenir un dangereux ouragan de catégorie 5 dans les Caraïbes, la première tempête à atteindre cette force au cours de la saison des ouragans de cette année.

Hier encore, l’ouragan avait des vents maximums soutenus d’environ 60 milles à l’heure. Ce matin, l’ouragan Lee avait des vents maximums soutenus de plus de 160 milles à l’heure. Une tempête qui s’intensifie rapidement est toujours préoccupante, mais Lee n’a pas encore touché terre. Les prévisionnistes ne savent toujours pas si l’ouragan affectera la zone continentale des États-Unis et où il se déplacera la semaine prochaine.

« Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sur le sud-ouest de l’Atlantique », le Centre national des ouragans tweeté ce matin.

La tempête devrait se déplacer vers le nord des îles Sous-le-Vent, des îles Vierges américaines et de Porto Rico dans les prochains jours. Et bien qu’il ne soit pas prévu qu’il touche terre sur ces îles, la région devrait connaître de dangereux courants de retour aujourd’hui et pendant le week-end. Porto Rico et les îles sous le Vent vont également connaître des vents forts.

Vendredi matin, l’ouragan Lee avait des vents maximums soutenus de plus de 160 milles à l’heure. Mais comme la trajectoire de l’ouragan est encore incertaine, aucune surveillance côtière ni aucun avertissement n’est en vigueur, selon le National Hurricane Center. Lee devrait rester un ouragan la semaine prochaine, selon le National Hurricane Center. prévision.

Il est possible que la tempête finisse par atteindre le nord-est des États-Unis, mais divers scénarios sont possibles selon la façon dont la tempête maintient son intensité ou si elle s’affaiblit la semaine prochaine. Le déplacement de la tempête pourrait également dépendre de la position du courant-jet le long de la côte. Cela signifie que l’ouragan Lee pourrait également éviter la terre ferme et se déplacer plus loin dans l’océan Atlantique, où il finira par s’éteindre, selon CNN. signalé.

