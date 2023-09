L’ouragan Lee avance sur la Nouvelle-Angleterre et l’est du Canada

Il n’y avait pas grand-chose d’autre à faire que d’attendre et de s’inquiéter et de faire les derniers préparatifs alors que Lee filait à environ 300 milles au sud-est de Nantucket, dans le Massachusetts.

À Bar Harbor, il n’y avait que deux homardiers à l’eau, contre 20 à 25 en temps normal. Le homardman Bruce Young a déclaré que son navire de 38 pieds avait été transporté à l’aéroport local, affirmant qu’il valait mieux prévenir que guérir. « Il va y avoir d’énormes rouleaux blancs qui arriveront avec des vents de 50 à 60 mph. Ce sera très amusant », a-t-il déclaré.

À Long Island, le pêcheur commercial de homard Steve Train venait de terminer de sortir 200 casiers de l’eau. Train, qui est également pompier, allait attendre la fin de la tempête sur l’île de la baie de Casco.

Il ne craignait pas de rester là pendant la tempête. «Pas du tout», dit-il.

Dans le sud de Thomaston, Dave Cousens, qui a perdu son matériel de pêche lors du passage de l’ouragan Bob en 1991, a déclaré que les homardiers étaient occupés à déplacer leurs casiers, qui coûtaient entre 100 et 170 dollars chacun, pour tenter d’éviter les dommages causés par la mer agitée.

Certaines parties de la côte du Maine pourraient voir des vagues atteignant 15 pieds de haut s’écraser, provoquant de l’érosion et des dégâts, et les fortes rafales provoqueront des pannes de courant, a déclaré Louise Fode, météorologue du National Weather Service du Maine. Jusqu’à 5 pouces de pluie étaient prévus pour l’est du Maine, où une surveillance de crue éclair était en vigueur.

Au Canada, Ian Hubbard, météorologue pour Environnement et Changement climatique Canada et le Centre canadien de prévision des ouragans, a déclaré que Lee ne serait pas du tout à la hauteur des restes de l’ouragan Fiona, qui a emporté des maisons dans l’océan et coupé l’électricité à la plupart des habitants. deux provinces et a emporté une femme à la mer il y a un an.

Mais c’était quand même une tempête dangereuse. Kyle Leavitt, directeur de l’Organisation de gestion des urgences du Nouveau-Brunswick, a exhorté les résidents à rester chez eux, déclarant : « Rien de bon ne peut sortir du fait de regarder les grosses vagues et la force réelle du vent. »

La gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, s’est jointe au Maine pour déclarer l’état d’urgence et demander à l’Agence fédérale de gestion des urgences de publier une déclaration d’urgence avant la catastrophe. Elle a également activé jusqu’à 50 membres de la Garde nationale pour aider aux préparatifs en cas de tempête, notamment en faisant fonctionner des véhicules à hautes eaux pour répondre aux zones inondées.

L’arrivée de la tempête était attendue quelques jours seulement après de fortes inondations et des tornades en Nouvelle-Angleterre.

« Comme nous l’avons vu ces dernières semaines, les intempéries ne doivent pas être prises à la légère. Inondations, dommages causés par le vent, arbres abattus, branches d’arbres – tout cela crée de réels dangers et problèmes pour les gens », a déclaré Healey.

East Hampton, dans l’État de New York, a interdit la baignade – et, au moins dans certains endroits, même la marche – sur les plages en raison des vagues dangereuses. Du ruban adhésif d’avertissement était accroché le long du bord du sable de la pittoresque plage principale de la communauté de résidences secondaires de Tony, où les vagues déferlaient déjà vendredi après-midi.

Dans le Rhode Island, le gouverneur Dan McKee a déclaré que les équipes travaillaient pour sécuriser la statue emblématique de « l’Homme indépendant » de 11 pieds de haut au sommet du dôme de la State House. Les travailleurs voulaient protéger la statue de 500 livres contre le vent et la pluie de la tempête après qu’un drone ait récemment capturé des images montrant les dommages causés à la base.

Dans le Maine, où les gens sont habitués aux hivers du Nord-Est destructeurs, certains ont écarté l’arrivée de Lee comme quelque chose qui s’apparente à ces tempêtes sans neige.

« Nous craignons le nord-est ici plus que les restes d’une tempête tropicale », a déclaré Andrea Silverthorne, qui travaille à la réception et aux réservations à l’Inn on the Wharf à Lubec, la ville la plus à l’est du Maine.

De nombreux touristes ont été emportés par la tempête.

Kent Thomas et son épouse Robin, de Chapel Hill, en Caroline du Nord, ont observé de près les bulletins météorologiques avant de décider de se rendre à Mount Desert Island, qui abrite le parc national Acadia. Ils sont habitués aux grosses tempêtes chez eux, alors ils suivent le courant.

« Nous allons nous accroupir comme tout le monde avec les vents et la météo », a déclaré Kent Thomas lors de sa visite à Bar Harbor. « Nous avons beaucoup d’expérience en matière de tempêtes tropicales et d’ouragans en Caroline du Nord. Les pannes de courant et les dégâts aux arbres vont avec le territoire.