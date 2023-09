L’ouragan Lee a développé des vents violents alors qu’il traversait l’océan Atlantique – NBC Los Angeles

L’ouragan Lee réécrit les anciennes règles de la météorologie, laissant les experts étonnés de la rapidité avec laquelle il s’est transformé en un ouragan goliath de catégorie 5.

Lee pourrait également être un terrible signe avant-coureur de ce qui va arriver alors que la température des océans grimpe, engendrant des ouragans majeurs à croissance rapide qui pourraient menacer les communautés plus au nord et plus à l’intérieur des terres, disent les experts.

« Les ouragans deviennent plus forts aux latitudes plus élevées », a déclaré Marshall Shepherd, directeur du programme des sciences atmosphériques de l’Université de Géorgie et ancien président de l’American Mogenic Society. « Si cette tendance se poursuit, cela mettra en jeu des endroits comme Washington, DC, New York et Boston. »

À mesure que les océans se réchauffent, ils servent de carburant pour les ouragans.

« Cette chaleur supplémentaire revient se manifester à un moment donné, et cela se produit notamment par des ouragans plus forts », a déclaré Shepherd.

Au cours de la nuit de jeudi, Lee a brisé la norme de ce que les météorologues appellent une intensification rapide, lorsque les vents soutenus d’un ouragan augmentent de 35 mph (56 km/h) en 24 heures.

« Celui-ci a augmenté de 80 mph (129 km/h) », a déclaré Shepherd. « Je ne saurais trop insister sur ce point : nous avions cette métrique de 35 mph, et voici une tempête qui a fait deux fois plus et nous constatons que cela se produit plus fréquemment », a déclaré Shepherd, qui décrit ce qui s’est passé avec Lee comme » hyper-intensification.

Avec des températures océaniques extrêmement chaudes et un faible cisaillement du vent, « toutes les étoiles étaient alignées pour que l’atmosphère s’intensifie rapidement », a déclaré Kerry Emanuel, professeur émérite de sciences atmosphériques au Massachusetts Institute of Technology.

Le statut de catégorie 5 – lorsque les vents soutenus soufflent à au moins 157 mph ou 253 km/h – est assez rare. Seulement environ 4,5 % des tempêtes nommées dans l’océan Atlantique sont passées à la catégorie 5 au cours de la dernière décennie, a déclaré Brian McNoldy, scientifique et chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami.

Des ouragans majeurs plus intenses menacent également les communautés plus à l’intérieur des terres, car les tempêtes monstres peuvent devenir si puissantes qu’elles restent des ouragans dangereux sur de plus longues distances au-dessus des terres.

« Je pense que c’est une histoire qui est en quelque sorte sous-racontée », a déclaré Shepherd. « Comme ces tempêtes sont fortes lorsqu’elles touchent terre, dans certains cas, elles se déplacent assez rapidement pour rester des ouragans bien à l’intérieur des terres. »

L’ouragan Idalia en est le dernier exemple, lorsqu’il a touché terre dans le Florida Panhandle le mois dernier et est resté un ouragan lorsqu’il est entré dans le sud de la Géorgie.

Il a ensuite percuté la ville géorgienne de Valdosta, à plus de 116 kilomètres de l’endroit où il a touché terre. Au moins 80 maisons de la région de Valdosta ont été détruites et des centaines d’autres endommagées.

En 2018, l’ouragan Michael a tracé une voie similaire de destruction à l’intérieur des terres, détruisant les cultures de coton et de noix de pécan et causant des dégâts considérables dans le sud de la Géorgie.

La saison des ouragans a lieu chaque année et dure six mois. Voici pourquoi cela commence le 1er juin.

Bien qu’il soit trop tôt pour savoir à quelle distance Lee pourrait se rapprocher de la côte est des États-Unis, les habitants de la Nouvelle-Angleterre gardent un œil vigilant sur la tempête, car certains modèles prévoient qu’elle se rapprochera dangereusement de la Nouvelle-Angleterre, en particulier du Maine. Cela fait 69 ans qu’un ouragan majeur a touché terre en Nouvelle-Angleterre, a déclaré McNoldy.

Le 8 septembre 1869, un ouragan de catégorie 3 connu sous le nom de « coup de vent de septembre 1869 » a frappé le Rhode Island, a noté vendredi le National Weather Service de Boston. La tempête a coupé toutes les lignes télégraphiques entre Boston et New York et fait chavirer une goélette, tuant 11 membres d’équipage.

« Si Lee atterrit réellement en Nouvelle-Angleterre, il ne fait aucun doute que l’onde de tempête constituerait une menace énorme », a-t-il déclaré.

Alors que Lee fait bouger l’océan à mesure qu’il se rapproche de la côte est des États-Unis, il pourrait provoquer une haute mer et des courants de déchirure le long de la côte est.

« Ce que nous allons voir de Lee – et nous sommes très confiants – c’est qu’il va devenir un producteur majeur de vagues », a déclaré Mike Brennan, directeur du National Hurricane Center, lors d’un point de presse vendredi.

« Ce matin, la hauteur de vague significative la plus élevée que nous analysions à Lee se situait entre 45 et 50 pieds, et les vagues les plus hautes pourraient même être le double », a déclaré Brennan. « Nous pourrions donc envisager des vagues de 80 à 90 pieds associées à Lee. »

Emanuel suivait la tempête ce week-end à New Harbor, dans le Maine. Comme il y a si longtemps qu’il y a eu un avertissement d’ouragan en Nouvelle-Angleterre, certains habitants pourraient faire preuve de complaisance et penser que les ouragans sont un problème de Floride ou de Louisiane, a-t-il déclaré.

« On peut se demander s’ils vont prendre cela au sérieux », a-t-il déclaré.

Les prévisionnistes surveilleront toute interaction possible dans les prochains jours entre Lee et la nouvelle tempête tropicale Margot, qui devrait se transformer en ouragan la semaine prochaine.

Il est possible que Margot modifie le chemin de Lee, même s’il est trop tôt pour savoir si cela se produira, disent les experts.

Margot se trouve loin à l’est de Lee, mais à mesure que Margot se renforce, cela pourrait affecter les systèmes météorologiques de la région qui dirigent les ouragans.

Un phénomène connu sous le nom d’effet Fujiwhara peut se produire lorsque deux tempêtes tropicales tournent l’une autour de l’autre, mais cela ne signifie pas qu’elles se produiront dans ce cas, a déclaré Emanuel. Cependant, si cela se produisait, les deux tempêtes pourraient se pousser l’une l’autre dans l’Atlantique, ce qui pourrait modifier leur trajectoire.