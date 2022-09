L’ouragan Kay en mer, mais frappe la péninsule mexicaine de Baja

Kay avait des vents maximums soutenus de 90 mph (150 km/h) tard mercredi, les prévisionnistes affirmant que cela pourrait apporter des vents de force ouragan dans certaines parties de la péninsule à partir de jeudi et éventuellement effleurer le centre de Baja vendredi.

MEXICO CITY – L’ouragan Kay a frappé la péninsule mexicaine de Basse-Californie avec le vent et la pluie alors que les autorités ont ouvert des abris et fermé certaines routes.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il y avait une chance que les bandes extérieures de la grande tempête apportent de fortes pluies – et peut-être des crues soudaines – dans certaines parties du sud brûlé de la Californie et du sud-ouest de l’Arizona vendredi soir et samedi.