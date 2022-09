L’ouragan Kay en mer, mais frappe la péninsule mexicaine de Baja

MEXICO CITY (AP) – L’ouragan Kay a frappé la péninsule mexicaine de Basse-Californie avec du vent et de la pluie alors que les autorités ont ouvert des abris et fermé certaines routes.

Kay avait des vents maximums soutenus de 90 mph (150 km/h) tard mercredi, les prévisionnistes affirmant que cela pourrait apporter des vents de force ouragan dans certaines parties de la péninsule à partir de jeudi et éventuellement effleurer le centre de Baja vendredi.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’il y avait une chance que les bandes extérieures de la grande tempête apportent de fortes pluies – et peut-être des crues soudaines – dans certaines parties du sud brûlé de la Californie et du sud-ouest de l’Arizona vendredi soir et samedi.

Les prévisionnistes s’attendaient à ce que Kay reste au large alors qu’il se déplaçait plus au nord, à peu près parallèle à la côte. C’était une tempête expansive, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant jusqu’à 370 kilomètres du centre.

Le National Hurricane Center des États-Unis à Miami a déclaré que Kay était centrée à environ 200 miles (320 kilomètres) à l’ouest de la pointe sud de la péninsule de Baja mercredi soir. Kay se déplaçait vers le nord-nord-ouest à 14 mph (22 km/h).

Un avertissement d’ouragan a été émis pour une partie peu peuplée de la péninsule autour de Bahia Asuncion et le gouvernement de l’État de Baja California Sur a annoncé qu’il ouvrait des abris pour les personnes qui devaient évacuer. Il a indiqué que certains ruisseaux montaient déjà et fermé certaines routes.

De fortes pluies sont tombées sur Los Cabos à la pointe sud de la péninsule. Le maire Oscar Leggs Castro a déclaré qu’il y avait déjà plus de 800 personnes dans des abris dans les destinations de villégiature jumelles.

De longues files de voitures attendaient de se remplir dans les stations-service. Les entreprises non essentielles ont été fermées et certaines compagnies aériennes ont annulé des vols.

Des glissements de terrain auraient coupé certaines routes de la péninsule, mais aucun blessé n’a été signalé.

Pendant ce temps, l’ouragan Earl a traversé les eaux libres de l’océan Atlantique et devait passer juste au sud-est des Bermudes jeudi soir en tant que tempête de catégorie 3.

Le ministre de la Sécurité nationale de l’île, Michael Weeks, a déclaré aux journalistes que les services publics et les bureaux du gouvernement continueraient de fonctionner, mais a averti les habitants de se préparer aux conditions de tempête tropicale.

“Les Bermudes ressentiront certainement les effets d’Earl, nous devons donc nous garder de la complaisance”, a-t-il déclaré.

Earl était centré à environ 355 miles (570 kilomètres) au sud des Bermudes mercredi soir. Ses vents maximums soutenus s’étaient renforcés à 100 mph (155 km/h) et il se déplaçait vers le nord à 9 mph (15 km/h).

Plus à l’est, l’ouragan Danielle s’affaiblissait lentement au-dessus des eaux libres à environ 975 kilomètres au nord-nord-ouest des Açores. Il avait des vents maximums soutenus de 75 mph (120 km/h).

The Associated Press