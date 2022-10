L’ouragan Julia touche terre au Nicaragua avec des inondations « potentiellement mortelles »

La tempête tropicale Julia dérive vers l’ouest à travers le Nicaragua, provoquant ce que le Centre national des ouragans prévient qu’il pourrait s’agir de “crues soudaines et de coulées de boue potentiellement mortelles” en Amérique centrale et dans le sud du Mexique. Jusqu’à 15 pouces de pluie sont possibles sur les terrains plus élevés du Nicaragua et d’El Salvador alors que la circulation de Julia continue de se désintégrer à l’intérieur des terres et de décharger l’humidité.

Julia a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 1 autour de Laguna de Perlas, au Nicaragua, à 3 h 15, heure locale, dimanche, selon le National Hurricane Center. Les vents maximums étaient d’environ 85 mph. À 11 heures, Julia, centrée à 65 miles à l’est-nord-est de Managua, au Nicaragua, s’était affaiblie en une tempête tropicale avec des vents de 70 mph alors qu’elle se déplaçait vers l’ouest à 15 mph.

Les veilles et les avertissements ont été interrompus pour la côte caraïbe du Nicaragua, mais des avertissements de tempête tropicale étaient en vigueur dimanche pour la côte d’El Salvador et la côte pacifique du Nicaragua et du Honduras.

Suivi de la tempête tropicale Julia

L’Associated Press a rapporté que plusieurs milliers de personnes au Nicaragua ont été évacuées des zones côtières basses avant la tempête et que les médias locaux ont montré des images d’arbres sur les routes.

Avant de s’écraser à terre en Amérique centrale, Julia a balayé les îles colombiennes de Providencia et de San Andrés juste à l’est du Nicaragua. Dimanche matin, les autorités ont déclaré que les vents et la pluie n’avaient causé que des dégâts minimes sur les îles, où les habitants s’étaient préparés à une autre puissante tempête moins de deux ans après que l’ouragan Iota ait ravagé l’archipel.

Dans un tweet dimanche matin, le président colombien Gustavo Petro a déclaré que le passage de l’ouragan à travers l’île de San Andrés a laissé “dommages mineurs», dont deux personnes blessées, deux maisons détruites et 101 maisons endommagées. “Son passage à Providencia a été plus doux”, a déclaré Petro. “Dès que les opérations aériennes seront rétablies, l’aide arrivera.”

L’unité nationale colombienne de gestion des risques de catastrophe a signalé que cinq maisons de San Andrés avaient perdu leur toit et que quatre secteurs de l’île avaient été inondés.

Everth Hawkins, gouverneur de l’archipel de San Andrés et Providencia, a déclaré dans une interview à W Radio dimanche matin que les autorités ont pu commencer à évaluer l’état des îles vers 2 heures du matin et ont trouvé plusieurs arbres tombés sur des maisons et des tuiles arrachées. Maisons. Environ quatre ou cinq maisons à Providencia ont été endommagées, a déclaré Hawkins.

Alors que les autorités ont continué d’évaluer l’impact de la tempête, Hawkins a déclaré que les dégâts n’étaient pas “catastrophiques” et qu’ils étaient pâles par rapport à la destruction d’Iota il y a près de deux ans, en particulier sur l’île durement touchée de Providencia.

L’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina a une population combinée d’environ 50 000 personnes, selon les derniers chiffres du recensement.

Julia est la 10e tempête nommée de la saison des ouragans de l’Atlantique 2022. La saison à ce jour a défié les prévisions d’une saison active, avec une activité jusqu’à présent d’environ 81 % seulement de la moyenne. Cela est basé sur une mesure de l’énergie cyclonique accumulée, un chiffre qui prend en compte l’intensité et la durée d’une tempête. Il s’agit d’une estimation approximative de la quantité d’énergie que les tempêtes dépensent en raison de leurs vents violents.

Fiona, qui a frappé Porto Rico, balayé les Bermudes et frappé les Maritimes canadiennes, et Ian, qui a ravagé Cuba et le sud-ouest de la Floride, a produit 54 % de l’énergie cyclonique accumulée cette saison.

À 11 heures, Julia était une tempête tropicale alors que son centre de basse pression continuait de se remplir. Imaginez un centre de basse pression comme la baisse qui se produit lorsque vous remuez votre café. La dépression dans le fluide s’approfondit à mesure que vous tournez plus vite. Mais si vous arrêtez de tourner, cette dépression se détendra et le fluide reviendra à un état d’équilibre, ce qui signifie qu’il n’y a pas de différence dans la hauteur de la surface. La même prémisse se produit ici.

Maintenant que Julia est à l’intérieur des terres, les eaux chaudes d’en bas ne peuvent pas chauffer et éliminer l’air du centre. Cela permet à la tempête de faiblir. Sur le satellite infrarouge, une diminution de l’intensité des couleurs près du centre de la tempête a pu être observée, signifiant un réchauffement des sommets des nuages. Cela signifie que les nuages ​​ne sont pas aussi hauts, et donc que la tempête est plus faible.

Fortes pluies et coulées de boue dangereuses

Tout en s’affaiblissant, la tempête décharge une énorme quantité d’humidité sous forme de fortes pluies. Julia laissera tomber des totaux généralisés de 5 à 10 pouces au Nicaragua et au Salvador, avec des quantités localisées à 15 pouces. Des quantités inférieures de 3 à 6 pouces avec quelques totaux de 10 pouces peuvent être attendues au Honduras, au Belize, au nord du Guatemala et dans l’isthme de Tehuantepec au Mexique. Certaines parties du sud du Guatemala et du Costa Rica pouvaient voir jusqu’à un pied.