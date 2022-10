L’ouragan Julia s’abat sur la côte caraïbe du Nicaragua

MEXICO CITY – L’ouragan Julia s’est abattu sur la côte centrale des Caraïbes du Nicaragua tôt dimanche après avoir frappé l’île colombienne de San Andres lors d’un passage rapproché quelques heures plus tôt. Julia a commencé samedi comme une tempête tropicale, mais a gagné en puissance la majeure partie de la journée et est devenue un ouragan de catégorie 1 peu de temps avant de virer légèrement au sud de l’île de San Andres en début de soirée.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que les vents maximums soutenus de Julia s’étaient stabilisés autour de 75 mph (120 km/h) samedi soir. Il était centré à environ 80 miles (130 kilomètres) à l’est-nord-est de Bluefields, au Nicaragua, et se déplaçait vers l’ouest à 16 mph (26 km/h), avec un atterrissage sur la côte nicaraguayenne prévu avant l’aube.

Le président colombien Gustavo Petro avait déclaré une “alerte maximale” sur San Andres ainsi que sur l’île de Providencia au nord et avait demandé aux hôtels de préparer des espaces pour abriter la population vulnérable. Les autorités de San Andres ont imposé un couvre-feu aux résidents à 6 heures du matin samedi pour limiter les personnes dans les rues. Les opérations aériennes vers les îles ont été suspendues.

Il n’y a pas eu de premiers rapports sur les effets de la tempête à San Andres.

Au Nicaragua, les autorités ont émis une alerte pour que tous les types de navires recherchent un port sûr alors que l’ouragan suivait une trajectoire générale vers la région de Bluefields et Laguna de Perlas.

Guillermo González, directeur du système de réponse aux catastrophes du Nicaragua, a déclaré aux médias officiels que les personnes à haut risque avaient été évacuées des zones côtières samedi à midi. L’armée a déclaré avoir livré des fournitures humanitaires à Bluefields et Laguna de Perlas pour distribution à 118 abris temporaires.

À Bluefields, cependant, la vie semblait peu changée samedi soir et les gens ont exprimé leur réticence à quitter leur domicile.

Les prévisionnistes ont déclaré qu’une plus grande menace que les vents de Julia étaient des pluies de 5 à 10 pouces (13 à 25 centimètres) – jusqu’à 15 pouces (38 centimètres) dans des zones isolées – que la tempête devait déverser à travers l’Amérique centrale.

“Ces précipitations pourraient provoquer des crues soudaines et des coulées de boue potentiellement mortelles tout au long de ce week-end”, a déclaré le US National Hurricane Center.

Les restes de la tempête devaient balayer le Nicaragua, puis longer les côtes pacifiques du Salvador et du Guatemala, une région déjà saturée par des semaines de fortes pluies.

Au Guatemala, des responsables ont déclaré que Julia pourrait inonder 10 départements dans l’est, le centre et l’ouest du pays – une zone qui a été la plus touchée par cette saison des pluies et où se concentrent les personnes les plus pauvres.

De mai à septembre, les tempêtes ont causé 49 décès confirmés et six personnes sont portées disparues. Des routes et des centaines de maisons ont été endommagées, selon des responsables guatémaltèques.