L’ouragan Julia frappe le Nicaragua avec des pluies torrentielles – Kelowna Capital News

L’ouragan Julia a frappé dimanche la côte centrale des Caraïbes du Nicaragua et a déversé des pluies torrentielles sur l’Amérique centrale avant une réémergence attendue dans le Pacifique.

Julia a frappé comme un ouragan de catégorie 1 avec des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h), bien que ses vents soient tombés à une force de tempête tropicale de 50 mph (85 km/h), en fin d’après-midi alors qu’il traversait le Nicaragua.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Julia était centrée à environ 45 miles (75 kilomètres) à l’ouest-nord-ouest de Managua, la capitale, et se déplaçait vers l’ouest à 16 mph (26 km/h).

Il a déclaré que des crues soudaines et des coulées de boue potentiellement mortelles étaient possibles en Amérique centrale et dans le sud du Mexique jusqu’à mardi, la tempête devant apporter jusqu’à 38 centimètres de pluie dans des zones isolées.

L’agence nationale colombienne de gestion des catastrophes a rapporté dimanche que Julia avait fait sauter les toits de plusieurs maisons et renversé des arbres alors qu’elle passait devant l’île de San Andres à l’est du Nicaragua. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat.

Au Nicaragua, la vice-présidente Rosario Murillo a déclaré à la télévision TN8 qu’aucun décès n’avait été signalé jusqu’à présent, mais que l’électricité et les communications avaient été coupées dans certaines régions. Elle a déclaré que 9 500 personnes avaient été évacuées vers des abris.

Les médias locaux ont montré des images d’arbres renversés sur les routes et d’inondations locales.

De fortes pluies et des évacuations ont également été signalées au Panama, au Honduras et au Costa Rica, où certaines autoroutes ont été fermées en raison des averses.

Guillermo González, directeur du système de réponse aux catastrophes du Nicaragua, a déclaré aux médias officiels que les personnes à haut risque avaient été évacuées des zones côtières samedi à midi. L’armée a déclaré avoir livré des fournitures humanitaires à Bluefields et Laguna de Perlas pour distribution à 118 abris temporaires.

La tempête devait émerger au-dessus du Pacifique et longer les côtes du Salvador et du Guatemala, une région déjà saturée par des semaines de fortes pluies.

Au Guatemala, les tempêtes depuis début mai avaient déjà fait au moins 49 morts confirmés, dont six disparus. Des routes et des centaines de maisons ont été endommagées, selon des responsables guatémaltèques.

Au Salvador, où 19 personnes sont mortes cette saison des pluies, les pires précipitations étaient attendues lundi et mardi, a déclaré Fernando López, le ministre de l’environnement et des ressources naturelles. Les responsables ont déclaré avoir ouvert 61 abris pouvant accueillir plus de 3 000 personnes.

