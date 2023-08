L’ouragan Idalia touche terre sur la côte ouest de la Floride

L’ouragan Idalia a touché terre mercredi sur la côte ouest de la Floride en tant que dangereuse tempête de catégorie 3 et menace de déclencher des ondes de tempête et des précipitations potentiellement mortelles.

Idalia a débarqué dans la région peu peuplée de Big Bend, là où le Florida Panhandle se courbe dans la péninsule. C’était à environ 30 kilomètres au sud de Perry, en Floride, juste avant 8 heures du matin, avec des vents maximums soutenus de 205 kilomètres par heure, a indiqué le Miami-National Hurricane Center. La tempête s’est intensifiée dans les eaux chaudes pendant une certaine nuit pour devenir une tempête de catégorie 4.

« Ne mettez pas votre vie en danger en faisant quelque chose de stupide à ce stade », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse mercredi matin. « Cette chose est puissante. Si vous êtes à l’intérieur, accroupissez-vous jusqu’à ce qu’il vous dépasse.

L’onde de tempête pourrait atteindre 4,5 mètres à certains endroits, et il existe également un risque de tornade dans plusieurs comtés, a déclaré DeSantis.

Les résidents de Floride vivant dans des zones côtières vulnérables ont reçu l’ordre de faire leurs valises et de partir alors qu’Idalia gagnait en force dans les eaux chaudes du golfe du Mexique, et les autorités ont mis en garde contre une « onde de tempête catastrophique et des vents destructeurs » lorsque la tempête toucherait le rivage.

REGARDER | Se préparer à une tempête qui pourrait tuer : L’onde de tempête Idalia inonde déjà la côte du golfe de Floride avant d’atterrir L’ouragan Idalia gagne en force à mesure qu’il s’approche de la côte du golfe de Floride, où il devrait toucher terre en tant que tempête de catégorie 3, entraînant des vents puissants et des ondes de tempête potentiellement mortelles.

Tout le monde n’a pas tenu compte de l’avertissement. Andy Bair, propriétaire de l’Island Hotel à Cedar Key, a déclaré qu’il avait l’intention de « garder » son bed and breakfast, qui est antérieur à la guerre civile. Le bâtiment n’a pas été inondé depuis près de 20 ans qu’il en est propriétaire, pas même lorsque l’ouragan Hermine a inondé la ville en 2016.

« En tant que gardien du plus ancien bâtiment de Cedar Key, j’ai juste l’impression que j’ai besoin d’être ici », a déclaré Bair. « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous n’allons pas disparaître. Nous serons peut-être un peu mal à l’aise pendant quelques jours, mais tout ira bien finalement.

Les travailleurs placent du contreplaqué de protection sur les ouvertures du Toucan’s Bar & Grill avant l’arrivée possible de l’ouragan Idalia, mardi à Clearwater Beach, en Floride. (Joe Raedle/Getty Images)

Idalia s’est nourrie d’une des eaux les plus chaudes de la planète.

« Il fait 88, 89 degrés (31 C à 32 C) au-dessus de l’endroit où la tempête va se diriger, donc c’est effectivement du carburant pour fusée pour la tempête », a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à l’Université d’État du Colorado.

La Géorgie et la Caroline sur leurs gardes

Plus de 30 000 travailleurs des services publics ont été mobilisés par les autorités de Floride pour effectuer les réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan, et environ 5 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés. Les péages ont été supprimés sur les autoroutes hors de la zone dangereuse, les abris étaient ouverts et les hôtels prêts à accueillir les évacués.

À Tarpon Springs, une communauté côtière au nord-ouest de Tampa, 60 patients ont été évacués d’un hôpital par crainte que le système ne provoque une onde de tempête de deux mètres.

Après avoir atterri dans la région de Big Bend, Idalia devrait traverser la péninsule de Floride, puis inonder le sud de la Géorgie et les Carolines jeudi.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, et le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster, ont annoncé l’état d’urgence, libérant ainsi des ressources et du personnel de l’État, notamment des centaines de soldats de la Garde nationale. «

La National Oceanic and Atmospheric Administration a récemment déclaré que la saison des ouragans 2023 serait beaucoup plus chargée que prévu initialement, en partie à cause des températures océaniques extrêmement chaudes. La saison s’étend jusqu’au 30 novembre, avec généralement août et septembre comme pic.