L’ouragan Idalia touche terre en Floride

Des maisons et des voitures dans la région de Big Bend ont été inondées, des bateaux ne sont plus amarrés et plus de 260 000 personnes en Floride se sont retrouvées sans électricité, avec des pannes de courant pour 100 000 autres personnes en Géorgie.

Environ 900 vols à travers la Floride et la Géorgie ont été annulés ou retardés, les toits des maisons ont été arrachés et même le manoir du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été endommagé par la chute d’un chêne centenaire sur la propriété de Tallahassee, la capitale de l’État.

Les restes de quatre anciens poulaillers, désormais utilisés comme stockage, se sont effondrés après le passage de l’ouragan Idalia. Crédit: PA

Casey, l’épouse de DeSantis, était à la maison avec leurs trois enfants à ce moment-là, mais comme elle l’a posté sur les réseaux sociaux, « heureusement, personne n’a été blessé ».