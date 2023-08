L’ouragan Idalia touche terre en Floride et devient une tempête de catégorie 3 « extrêmement dangereuse »

Cette image obtenue de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) montre l’ouragan Idalia touchant terre en Floride le 30 août 2023, à 12h01UTC.

L’ouragan Idalia a touché terre dans la région de Big Bend en Floride en tant que tempête de catégorie 3, avec des vents destructeurs et des avertissements d’ondes de tempête potentiellement mortelles.

La plupart des 21 millions d’habitants de la Floride, ainsi que de nombreux États voisins, étaient soumis à des alertes d’ouragan et à des déclarations d’urgence.

Les autorités ont mis en garde contre d’éventuels décès et les habitants se sont préparés aux inondations, aux pannes de courant et aux ordres d’évacuation.

Des millions d’habitants ont été évacués ou retranchés dans des maisons et des bunkers alors que l’ouragan Idalia a touché terre mercredi dans la région de Big Bend en Floride, une tempête « extrêmement dangereuse » de catégorie 3, et les autorités ont averti qu’une onde de tempête potentiellement mortelle était possible.

Tirant sa force des eaux chaudes du golfe du Mexique, Idalia devait déclencher des vents destructeurs et des averses torrentielles qui provoqueraient des inondations côtières pouvant atteindre 4,88 m de profondeur.

« Ne mettez pas votre vie en danger en faisant quelque chose de stupide à ce stade. Cette chose est puissante », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une première conférence de presse à Tallahassee, interrompue pendant quelques secondes par une coupure de courant.

Le NHC a indiqué qu’Idalia avait touché terre à 07h45 EDT (11h45 GMT) à Keaton Beach, une communauté en bord de mer de 13 000 habitants dans le comté de Taylor, à environ 121 km au sud-est de Tallahassee, la capitale de l’État. Il est situé dans la région de Big Bend en Floride, où l’enclave nord de la côte du golfe de l’État se courbe vers le côté ouest de la péninsule de Floride.

Des séquences vidéo de Keaton Beach publiées sur la plateforme de médias sociaux X par le chasseur de tempêtes Sidney Grimmett montraient de fortes averses et des arbres fouettés par le vent alors qu’une ligne électrique déclenchait le long d’une route.

Durant la nuit, Idalia a atteint « une intensité de catégorie 4 extrêmement dangereuse » sur l’échelle de vent Saffir-Simpson à cinq niveaux alors qu’elle se dirigeait vers la Floride mercredi matin, a déclaré le National Hurricane Center (NHC) de Miami.

Mais à partir de 07h00 EDT (11h00 GMT), il s’est légèrement affaibli, glissant dans la catégorie 3, avec des vents maximums soutenus de 201 km/h. Toute tempête atteignant la catégorie 3 ou supérieure est considérée comme un ouragan majeur.

La plupart des 21 millions d’habitants de la Floride, ainsi que de nombreux habitants des États voisins de Géorgie et de Caroline du Sud, étaient soumis à des avertissements d’ouragan et à d’autres avis liés aux tempêtes. Des déclarations d’état d’urgence ont été émises dans les trois cas.

Danger de mort

« Ils s’attendent à des morts, donc je ne veux pas en faire partie », a déclaré René Hoffman, 62 ans, alors qu’elle se préparait à quitter son domicile à Steinhatchee, en Floride. Elle possède un stand de nourriture qu’elle a fixé sur la camionnette de son mari pour l’empêcher de se laver ou de s’envoler.

La côte du golfe de Floride, le sud-est de la Géorgie et l’est de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud pourraient faire face à 10 à 20 cm de pluie jusqu’à jeudi, avec des zones isolées recevant jusqu’à 30 cm de pluie, a prévenu le centre des ouragans.

Les responsables ont déclaré que la caractéristique la plus dangereuse de la tempête serait une puissante vague de vagues poussées par le vent qui devrait inonder les îles-barrières et d’autres zones basses le long de la côte.

Des avertissements de surtension ont été affichés sur des centaines de kilomètres de rivage, de Sarasota au havre de pêche sportive d’Indian Pass, à l’extrémité ouest de la baie d’Apalachicola. Dans certaines régions, la montée des eaux pourrait atteindre 4,9 m, a indiqué le NHC.

« Si vous vous retrouvez avec une onde de tempête qui approche ne serait-ce que 16 pieds, les chances de survivre ne sont pas grandes », a déclaré DeSantis. « Il faudrait être dans un immeuble de trois étages car il va s’élever très, très haut. »

Peu peuplé par rapport à Tampa-St. Au sud de la région de Petersburg, Big Bend présente une côte marécageuse, parsemée de sources et de rivières d’eau douce, et un groupe de petites îles au large formant Cedar Key, un village de pêcheurs historique démoli en 1896 par l’onde de tempête d’un ouragan.

Mardi à la Maison Blanche, le président américain Biden a déclaré que lui et le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui brigue l’investiture républicaine pour défier Biden à l’élection présidentielle de 2024, étaient « en contact constant » au sujet des préparatifs de la tempête.

Biden devait parler des efforts du gouvernement en réponse aux ouragans plus tard mercredi.

Idalia est passée d’une tempête tropicale à un ouragan tôt mardi, un jour après son passage à l’ouest de Cuba, où il a endommagé des maisons, coupé l’électricité, inondé des villages et provoqué des évacuations massives.

Ce sera le quatrième ouragan majeur à frapper la Floride au cours des sept dernières années, après Irma en 2017, Michael en 2018 et Ian, qui a culminé en catégorie 5 en septembre dernier.

Plus de 40 districts scolaires de Floride ont annulé des cours, a déclaré DeSantis, et l’aéroport international de Tampa a suspendu ses opérations commerciales mardi.

Dans une vue aérienne, un incendie est visible alors que les eaux de crue inondent le centre-ville après le passage de l’ouragan Idalia au large le 30 août 2023 à Tarpon Springs, en Floride. L’ouragan Idalia frappe la région de Big Bend en Floride. Getty Images Joe Raedle/Getty Images

Environ 5 500 membres de la Garde nationale ont été mobilisés, tandis que 30 000 à 40 000 travailleurs de l’électricité étaient en attente. L’État a mis de côté 1,1 million de gallons d’essence pour faire face aux interruptions d’approvisionnement en carburant, a déclaré le gouverneur.

À Sarasota – une ville durement touchée par Ian l’année dernière – Milton Bontrager, 40 ans, qui dirige un service de pêche charter près de Tampa, a déclaré que sa maison était fermée et remplie de nourriture, d’eau et d’un générateur, et que ses bateaux étaient en sécurité.

« Je ne panique pas, je me prépare », a-t-il déclaré mardi.