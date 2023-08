L’ouragan Idalia touche terre en Floride, coupant l’électricité à des milliers de personnes

L’ouragan Idalia a touché terre en Floride ce matin. haut de gamme catégorie 3 tempête avec des vents maximums soutenus au-dessus 100 miles par heure.

Les vents violents et les inondations ont couper l’électricité pour plus de 260 000 entreprises et ménages, selon les données de PowerOutage.us. Les pannes les plus importantes se produisent dans le virage de la Floride, sur la côte du Golfe. . C’est un bond par rapport à ce matin, lorsqu’environ 160 000 pannes ont été signalées sur la carte. Une alerte du National Hurricane Center a averti que les résidents des zones touchées peuvent s’attendre à des « pannes de courant de longue durée » cette semaine.

L’ouragan Idalia a également créé un une forte onde de tempête, qui est la montée anormale des eaux qui se produit en raison d’une tempête dans la région. C’est particulièrement mortel pour les personnes qui vivent près de plans d’eau lorsqu’une tempête tropicale arrive, selon l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère. « Les inquiétudes concernant les surtensions persisteront le long de la côte ouest, même si elles s’éloignent de notre région. H le plus haut la montée des eaux se produira au moment de la marée haute cet après-midi. Restez vigilant ! la station Tampa NWS tweeté ce matin.

Des vidéos mises en ligne sur Twitter montrent comment les vents ont fouetté les arbres, laissant une très faible visibilité de la zone :

La Division de gestion des urgences de Floride, une agence d’intervention d’urgence, a demandé aux résidents se trouvant sur le chemin de la tempête de abri en place. Il a été conseillé à ceux qui doivent changer de lieu d’éviter de traverser des eaux de crue. « Il n’est PAS sécuritaire de marcher ou de conduire sur des routes inondées », a déclaré le ministère. tweeté ce matin. « Seulement six pouces d’eau en mouvement peuvent vous renverser, et un pied d’eau en mouvement peut emporter votre véhicule. Retournez-vous, ne vous noyez pas.

L’arrivée de l’ouragan a également été marquée par des craintes de essence contaminée. Le week-end dernier, le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Floride a écrit sur son site Internet que l’essence achetée ce samedi dans certaines stations fournies par Citgo était probablement contaminé par du carburant diesel. Le site Web du ministère contient un liste de plus de 20 emplacements qui pourrait avoir contaminé du carburant.

Le carburant contaminé peut endommager les voitures. Les autorités ont averti les résidents qui achetaient de l’essence à ces endroits d’éviter d’utiliser leur voiture. en raison du risque de devenir bloqués s’ils tentent d’évacuer leur zone.

