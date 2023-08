L’ouragan Idalia se renforce à mesure qu’il se dirige vers la côte du golfe de Floride

L’ouragan Idalia se dirige vers la côte du golfe de Floride avec la possibilité de devenir une tempête de catégorie 3 mercredi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 46 comtés de Floride.

L’ouragan Idalia s’est renforcé mardi alors qu’il se dirigeait vers la côte du golfe de Floride, où les autorités ont ordonné des évacuations et ont exhorté des millions d’habitants à se préparer à une éventuelle tempête majeure de catégorie 3 qui toucherait terre mercredi.

Idalia devait atteindre le statut d’ouragan majeur – avec des vents soutenus dépassant au moins 111 miles par heure (179 km/h) – mercredi matin avant de s’échouer plus tard dans la journée, selon le National Hurricane Center (NHC) basé à Miami.

Le NHC a prévu que le centre d’Idalia traverserait probablement le littoral de la Floride quelque part dans la région de Big Bend, où l’enclave nord de l’État se courbe vers le côté golfe de la péninsule de Floride.

La tempête qui s’intensifiait suivait une trajectoire incertaine alors qu’elle tournait vers le nord au-dessus des eaux chaudes du golfe du Mexique.

La plupart des 21 millions d’habitants de la Floride, ainsi que ceux du sud de la Géorgie et de la Caroline du Sud, ont été soumis à des avertissements et à des avis d’ouragan, de tempête tropicale et d’onde de tempête.

Les autorités ont déclaré que la principale menace pour la vie humaine d’Idalia provenait de la montée des murs d’eau de mer qui seraient poussés vers l’intérieur des terres par des vents violents, inondant les zones côtières de basse altitude.

Des avertissements d’onde de tempête ont été affichés sur des centaines de kilomètres de rivage, de Sarasota au nord en passant par Tampa et s’étendant jusqu’au port de pêche sportive d’Indian Pass, à l’extrémité ouest de la baie d’Apalachicola.

Des surtensions jusqu’à 2,44 m de haut

À certains endroits, la montée de l’eau pourrait monter de 8 pieds (2,44 m) à 12 pieds, a indiqué le National Hurricane Center.

Les ondes de tempête et les inondations soudaines en milieu urbain ont rendu les ouragans précédents mortels, a déclaré mardi la chef de la FEMA, Deanne Criswell, sur CNN.

« Le tueur n°1 dans toutes ces tempêtes est l’eau », a-t-elle déclaré.

Cette image obtenue de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) montre l’ouragan Idalia (CR) se déplaçant vers le golfe du Mexique le 29 août 2023, à 12h36 UTC. AFP PHOTO AFP / NOAA/GOES

Les habitants de Saint-Pétersbourg vivant dans des zones sujettes aux inondations ont été invités à partir mardi après-midi, a déclaré le chef de la police de la ville, Anthony Holloway, sur CNN.

« Ces vagues vont être ce qui nous inquiète vraiment, à propos des inondations dans notre ville », a-t-il déclaré à CNN, ajoutant que la ville avait ouvert quatre refuges pour ceux qui devaient quitter leur domicile.

Idalia s’est transformée en ouragan tôt mardi. Il devrait atteindre la force de catégorie 3 – classée comme ouragan majeur – sur l’échelle de vent Saffir-Simpson en cinq étapes au moment où il touchera terre en Floride mercredi, a indiqué le NHC.

Il s’agirait du quatrième ouragan majeur à frapper la Floride au cours des sept dernières années, après Irma en 2017, Michael en 2018 et Ian, qui a culminé en catégorie 5 en septembre dernier.

Le NHC a déclaré qu’Idalia se déplaçait à environ 320 miles (515 km) au sud-ouest de Tampa alors qu’elle se glissait vers le nord, avec des vents maximums soutenus de 80 mph (130 km/h).

Badigeonner de Cuba

Les Cubains se sont précipités pour évacuer les villes côtières, sécuriser les maisons et sécuriser les bateaux de pêche alors qu’Idalia s’attardait pendant des heures lundi près de l’extrémité ouest de la nation insulaire des Caraïbes.

En milieu d’après-midi, des eaux de crue brunes avaient inondé le petit village de pêcheurs de Guan, à une heure de route au sud de La Havane.

Un homme marche dans une rue inondée à La Havane, le 29 août 2023, lors du passage de la tempête tropicale Idalia. AFP Yamil Lage/AFP

Des bus vieux de plusieurs décennies, dépourvus de plancher et de fenêtres, transportaient des femmes et des enfants vers des hauteurs alors que les vents hurlaient, faisaient trembler les toits de tôle et claquaient les bateaux de pêche nichés dans les mangroves.

« Nous avons déjà eu deux jours de pluie », a déclaré Yadira Alvarez, 34 ans, alors qu’elle se préparait à être évacuée avec ses cinq enfants. « Nous essayons de nous préparer, mais quoi que nous fassions, tout sera trempé. »

Les eaux pluviales étaient déjà montées jusqu’à la hauteur des genoux à l’intérieur de sa maison, a-t-elle déclaré.

Plus à l’ouest, des vents plus intenses, plus proches du centre de la tempête, ont frappé la province riche en tabac de Pinar del Rio, qui abrite la matière première de certains des meilleurs cigares cubains du monde.

Les autorités avaient évacué des dizaines de milliers de personnes de cette province ainsi que de la province voisine d’Artemisa, tandis que de fortes pluies inondaient la capitale cubaine, La Havane.

Se déplacer vers un terrain plus élevé

L’évacuation des îles-barrières et d’autres zones basses de la côte du golfe de Floride a commencé lundi.

Shannon Hartsfield, qui dirige un bateau de pêche dans la baie d’Apalachicola, le long de l’enclave de l’État, a tenu compte des avertissements, même s’il vit à l’ouest de l’endroit où l’atterrissage était prévu.

Hartsfield et de nombreux autres pêcheurs avaient retiré la plupart de leurs bateaux de la baie et les avaient déplacés vers un terrain plus élevé, a-t-il déclaré. D’autres, qui ont manqué de temps et ont laissé derrière eux leurs casiers à crabes, doivent maintenant attendre pour évaluer leurs pertes après la tempête.

De mardi à jeudi, la côte du golfe de Floride ainsi que le sud-est de la Géorgie et les parties orientales de la Caroline du Nord et du Sud seraient confrontés à des pluies torrentielles de 10 à 20 cm qui pourraient déclencher des inondations dispersées, en plus des inondations de marée dues aux ondes de tempête, a prévenu le centre des ouragans.

Les districts scolaires de la région ont annulé les cours à partir de lundi après-midi. L’aéroport international de Tampa prévoyait de suspendre ses opérations commerciales à partir de mardi midi.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 46 comtés de Floride. Quelque 5 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés et des milliers d’électriciens se sont préparés à aider à rétablir rapidement le courant après le passage de l’ouragan.

Loin à l’est d’Idalia, l’ouragan Franklin, le premier ouragan majeur de la saison, serpentait dans l’Atlantique et devait se tourner vers le nord-est au cours des deux prochains jours. La tempête de catégorie 4 a menacé de provoquer de fortes houles sur les Bermudes et la côte Est des États-Unis tout au long de la semaine.