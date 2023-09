L’ouragan Idalia pourrait être la catastrophe climatique la plus coûteuse de 2023

L’ouragan Idalia a traversé plusieurs États cette semaine et pourrait être la catastrophe climatique la plus coûteuse aux États-Unis cette année, selon les analystes.

Idalia a touché terre au-dessus du Florida Bend ce mercredi matin comme un fort ouragan de catégorie 3. La tempête a balayé l’État jusqu’en Géorgie et les Carolines. Idalia a depuis déménagé dans l’Atlantique laissant derrière lui plusieurs milliards de dollars de dégâts .

Les experts de l’UBS prédisent que la tempête coûtera en moyenne à la Floride environ 9 milliards de dollars en pertes assurées, Reuters a rapporté. Moody’s RMS, société de gestion et d’analyse des risques, a estimé que le coût préliminaire suite à la tempête » Cela représente entre 12 et 20 milliards de dollars de dommages et de pertes de production. La majorité de ces dommages proviennent de dommages matériels, selon l’évaluation. L’évaluation de Moody’s explique cela parce que la tempête a frappé le Bend de l’État et loin des zones plus peuplées comme Jacksonville ou Miami.

« La nature rapide de l’ouragan et sa trajectoire après son arrivée ont également contribué à éviter le pire des cas », explique l’évaluation. « Idalia a pris la mer environ 24 heures après avoir touché terre, contribuant ainsi à prévenir le type d’inondation catastrophique à l’intérieur des terres qui peut survenir avec des systèmes plus lents. »

Les effets de la tempête se font sentir aujourd’hui même après qu’elle s’est éloignée des terres. À l’heure actuelle, plus de 85 000 clients sont toujours privés d’électricité en Floride, selon les données. de PowerOutage.us. Plus de 25 000 foyers et entreprises en Géorgie sont actuellement privés d’électricité. Plus tôt cette semaine, les dégâts causés par la tempête ont coupé l’électricité à plus de 200 000 foyers et les entreprises dans et autour du Florida Bend.

Certaines des zones qui ont subi le plus de dégâts depuis les vents violents et l’onde de tempête il se trouve que vous avez de faibles taux d’assurance habitation, MarketWatch a rapporté. Le comté de Taylor, où la tempête a officiellement touché terre plus tôt cette semaine, a un taux d’assurance d’environ 5 %.

Cependant, les propriétaires assurés en Floride pourraient avoir du mal à obtenir des indemnisations après des conditions météorologiques extrêmes comme les récents ouragans et tempêtes tropicales. Le marché de l’assurance en Floride était déjà mis à rude épreuve avant les tempêtes de cette semaine. À la fin de l’année dernière, la prime moyenne dans l’État dépassait 4 000 dollars, par rapport à la prime nationale. en moyenne un peu plus de 1 500 $. Plusieurs petites compagnies d’assurance privées de l’État ont fermé leurs portes en 2022, Quartz signalé. Les grands assureurs ont également quitté la Floride en raison de ces difficultés. Assurance des agriculteurs en juillet cessé d’offrir une assurance dans le L’état du soleil qui brille afin de mieux gérer son exposition aux risques.

Les dégâts causés par la tempête de cette semaine s’inscrivent dans une tendance croissante qui se chiffre en milliards de dollars. catastrophes. Une partie de la hausse des coûts peut être attribuée à l’augmentation de la population, en particulier dans les régions sujettes aux catastrophes. domaines au cours des dernières décennies. Mais une partie de cette croissance est également attribuée au fait que le changement climatique a augmenté la fréquence et l’intensité de certaines tempêtes et catastrophes naturelles, selon un rapport de NOAA a dit.

Les frais assurés engagés par Idalia viennent après 15 autres frais liés au climat et à la météo. catastrophes avec des pertes dépassant 1 milliard de dollars, selon données de les Centres nationaux d’information sur l’environnement. La majorité de ces catastrophes étaient dues à des phénomènes météorologiques violents. Cependant, ce rapport n’inclut pas le coût des incendies dévastateurs Maui, Hawaï. On estime également que les dommages y coûteront plus d’un milliard de dollars.

