L’ouragan Idalia menace la Floride d’une dangereuse onde de tempête

Cependant, la caractéristique la plus dangereuse d’Idalia semble être la puissante poussée d’eau de mer poussée par le vent qu’elle devrait envoyer aux îles-barrières et à d’autres zones vulnérables le long de la côte.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat républicain à l’élection présidentielle de 2024, a exhorté les habitants des communautés de basse altitude à tenir compte des ordres de chercher des terrains plus élevés, avertissant que l’onde de tempête pourrait provoquer des inondations potentiellement mortelles.

« Le temps presse très, très rapidement », a-t-il déclaré lors d’un point de presse l’après-midi.

Mary Wolcott Martino, 79 ans, écrivain de voyage à Saint-Pétersbourg, a fait ses valises à la hâte mardi après-midi, récupérant des objets irremplaçables tels que des disques durs d’ordinateur avec des photos de famille. « Nous partons dans cinq minutes, nous nous dirigeons vers la porte maintenant », a-t-elle déclaré.

Elle et son mari n’ont pas fermé leur maison comme ils l’avaient fait avant l’ouragan Ian de septembre dernier, affirmant qu’ils étaient cette fois plus préoccupés par les inondations que par les vents violents.

« Nous sommes sur le canal et à seulement 2,7 mètres au-dessus du niveau de la mer », a-t-elle déclaré.

Les producteurs d’énergie du Golfe prenaient également des précautions. La compagnie pétrolière américaine Chevron a évacué son personnel de trois plates-formes de production pétrolière, tandis que Kinder Morgan prévoyait de fermer un oléoduc.

Les perturbations liées à Idalia se sont étendues à la côte atlantique de la Floride, à Cap Canaveral, où le lancement mardi d’une fusée transportant un satellite de renseignement de l’US Space Force a été retardé sine die en raison de l’ouragan.

L’imagerie satellite montre mardi l’ouragan Idalia dans le golfe du Mexique. Image : NOAA/NESDIS/STAR GOES-Est via TNS

Le NHC a déclaré que le centre d’Idalia était susceptible d’atteindre le littoral de la Floride quelque part dans la région de Big Bend, où l’enclave nord de l’État se courbe vers le côté golfe de la péninsule de Floride. La zone, située à peu près entre les villes intérieures de Tallahassee et Gainesville, est beaucoup plus peu peuplée que la région de Tampa-Saint-Pétersbourg, au sud.

La plupart des 21 millions d’habitants de Floride, ainsi que de nombreux habitants de Géorgie et de Caroline du Sud, étaient soumis à des avertissements et à des avis d’ouragan, de tempête tropicale et d’onde de tempête. Des déclarations d’état d’urgence ont été émises en Floride et en Caroline du Sud.

À la Maison Blanche, le président américain Biden a déclaré que lui et DeSantis étaient « en contact constant », ajoutant qu’il avait assuré au gouverneur que l’aide fédérale en cas de catastrophe resterait en place « aussi longtemps qu’il le faudra, et nous veillerons à ce qu’ils disposent de tout ». ils ont besoin ».

Idalia est passée d’une tempête tropicale à un ouragan tôt mardi, un jour après son passage à l’ouest de Cuba, où il a endommagé des maisons et inondé des villages.

Mardi soir, la tempête se déplaçait à environ 310 km au sud-ouest de Tampa alors qu’elle se dirigeait vers le nord.

Idalia est en passe de devenir le quatrième ouragan majeur à frapper la Floride au cours des sept dernières années, après Irma en 2017, Michael en 2018 et Ian, qui a culminé en catégorie 5 en septembre dernier.

À Sarasota – une ville durement touchée par Ian l’année dernière – la maison de Milton Bontrager a été fermée et approvisionnée en nourriture, en eau et en générateur.

Les visiteurs de la bouée Southernmost Point à Key West, en Floride, bravent les vagues renforcées par l’ouragan Idalia mardi. Photo : Le citoyen de Key West via AP

« Je ne panique pas, je me prépare », a déclaré Bontrager, 40 ans, qui gère six bateaux de pêche charter à Venise, le long de la côte du Golfe, près de Tampa.

Il a arrêté de sortir des clients il y a quelques jours pour pouvoir sécuriser les bateaux. Son plus gros bateau est amarré à un quai flottant doté de 16 lignes et équipé de pompes alimentées par batterie qui se mettent en marche automatiquement si le bateau commence à prendre l’eau.

La côte du golfe de Floride, ainsi que le sud-est de la Géorgie et les parties orientales de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud, pourraient être confrontés à des pluies torrentielles de 10 à 20 cm (quatre à huit pouces) jusqu’à jeudi, avec des zones isolées pouvant atteindre 30 cm (12 pouces), a prévenu le centre des ouragans.

Des avertissements de surtension ont été affichés sur des centaines de kilomètres de rivage, de Sarasota au havre de pêche sportive d’Indian Pass, à l’extrémité ouest de la baie d’Apalachicola. Dans certaines zones, la montée des eaux pourrait monter de 3 à 4,6 mètres (10 à 15 pieds), a indiqué le NHC.

« Le tueur n°1 dans toutes ces tempêtes est l’eau », a déclaré Deanne Criswell, administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, sur CNN.

Plus de 40 districts scolaires de Floride ont annulé les cours, a déclaré DeSantis. L’aéroport international de Tampa a fermé ses portes aux opérations commerciales et a annoncé qu’il prévoyait de rouvrir jeudi.

Quelque 5 500 soldats de la Garde nationale ont été mobilisés, tandis que 30 000 à 40 000 travailleurs de l’électricité ont été mis en attente. L’État a mis de côté 1,1 million de gallons (4,2 millions de litres) d’essence pour faire face à toute interruption de l’approvisionnement en carburant, a déclaré DeSantis.

Alors que les Floridiens se préparaient à l’arrivée d’Idalia, les Cubains étaient aux prises avec les conséquences de la tempête, qui a persisté pendant des heures lundi près de l’extrémité ouest de l’île des Caraïbes, renversant des arbres et inondant des villages côtiers.

À Pinar del Rio, une région connue pour produire le tabac utilisé pour fabriquer certains des meilleurs cigares du monde, 60 pour cent de la province était privée d’électricité. Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées.