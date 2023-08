L’ouragan Idalia menace Big Bend en Floride, la « côte naturelle » loin des attractions touristiques

ORLANDO, Floride (AP) — Big Bend, en Floride, est l’un des derniers endroits véritablement naturels de l’État. Ce n’est pas Disney World ; ce n’est pas South Beach. C’est ici que les gens vont chasser les alligators, pêcher le tarpon et chercher les pétoncles dans les eaux peu profondes. Il se trouve désormais dans le mille d’un ouragan majeur.

Le Big Bend est l’endroit où la péninsule se fond dans le Panhandle, juste au sud-est de la capitale, Tallahassee, et bien au nord de la région métropolitaine de Tampa. L’ouragan Idalia serait la première tempête majeure à y frapper depuis l’ouragan Easy en 1950, selon le National Hurricane Center.

C’est ici que les gens vont pour apprécier la nature et se sentir seuls.

« Les comtés de la côte naturelle de Floride pensent que beaucoup de gens – nos résidents et ceux qui viennent de loin – pensent que passer un bon moment implique bien plus que des restaurants chers, des parcs à thème et des plages bondées », indique un site Web consacré à la région. .

« Lorsque vous souhaitez vous évader, nous avons ce que vous cherchez. Des forêts à explorer, des rivières aux eaux noires et des ruisseaux aux eaux cristallines alimentés par des sources pour pagayer, des endroits isolés pour camper et des sentiers pour rouler et faire de la randonnée », indique le site Web. Les comtés de la région possèdent plus d’un million d’acres (465 000 hectares) de terres intactes.

Le service météorologique national de Tallahassee a qualifié Idalia d’« événement sans précédent » puisqu’aucun ouragan majeur jamais enregistré n’a traversé la baie jouxtant la région de Big Bend.

Idalia devrait toucher terre quelque part dans cette région isolée mercredi, peut-être sous la forme d’un ouragan de catégorie 4 avec des vents de 130 mph (209 km/h) ou plus. Il s’agit d’une zone marécageuse de basse altitude qui est maintenant confrontée à des ondes de tempête pouvant atteindre 4,5 mètres. Il existe des zones peuplées dans la région, notamment Gainesville, où l’Université de Floride a annulé les cours jusqu’à mercredi.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il était en « contact constant » avec le gouverneur républicain Ron DeSantis – qui se présente pour le remplacer – et d’autres responsables fédéraux et étatiques au sujet de l’impact possible de la tempête.

« Je pense que nous sommes inquiets de la montée des eaux, de la montée des océans. Nous ne savons pas exactement. C’est d’heure en heure. Nous surveillons cela », a déclaré Biden mardi depuis le bureau ovale. « Mais j’ai dit au gouverneur et au maire de la région qui sera probablement la première touchée que nous resterons là aussi longtemps qu’il le faudra et que nous veillerons à ce qu’ils disposent de tout ce dont ils ont besoin. »

En raison de la forme unique du littoral de Big Bend, Idalia « va provoquer une onde de tempête assez massive », a déclaré Kristen Corbosiero, spécialiste de l’atmosphère à l’Université d’Albany. « L’eau peut s’accumuler dans cette baie. Et puis les vents de la tempête reviennent, ils tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ils vont dans la même direction, la même forme de la baie, de sorte que l’eau peut simplement y être poussée.

Certaines personnes n’avaient pas prévu de tenir compte des avertissements des autorités leur demandant d’évacuer. Andy Bair, propriétaire de l’Island Hotel à Cedar Key, a déclaré qu’il avait l’intention de « garder » son bed and breakfast, qui est antérieur à la guerre civile. Le bâtiment n’a pas été inondé depuis près de 20 ans qu’il en est propriétaire, pas même lorsque l’ouragan Hermine a inondé la ville en 2016.

« En tant que gardien du plus ancien bâtiment de Cedar Key, j’ai juste l’impression que j’ai besoin d’être ici », a déclaré Bair. « Nous avons prouvé à maintes reprises que nous n’allons pas disparaître. Nous serons peut-être un peu mal à l’aise pendant quelques jours, mais tout ira bien finalement.

___

Les journalistes d’Associated Press Seth Borenstein à Washington et Daniel Kozin à Cedar Key, en Floride, ont contribué à cette histoire.

Curt Anderson, Associated Press