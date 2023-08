L’ouragan Idalia frappe la Floride avec une onde de tempête « potentiellement mortelle »

L’ouragan Idalia se déplace vers l’intérieur des terres après avoir frappé mercredi matin la côte de Big Bend en Floride, une tempête « extrêmement dangereuse » avec des vents maximums soutenus de plus de 100 miles par heure.

Le National Hurricane Center a averti que des ondes de tempête catastrophiques se produisaient le long de la côte. Certaines zones pourraient subir des inondations potentiellement mortelles pouvant atteindre 16 pieds, selon le centre.

Au moins 30 des 67 comtés de Floride ont émis un ordre d’évacuation. Les personnes qui restent chez elles doivent s’abriter sur place, selon l’agence de gestion des urgences de l’État.

« Ne plaisantez pas avec cette tempête, ne faites rien qui puisse vous mettre en danger », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse matinale.

Plus de 50 000 personnes étaient privées d’électricité en Floride mercredi matin.

Idalia a touché terre près de Keaton Beach, à moins de 90 milles de la capitale de l’État, Tallahassee, vers 8 h 00 HE en tant que tempête de catégorie 3 avec des vents maximums soutenus de 125 milles par heure. La tempête s’est depuis légèrement affaiblie pour atteindre la catégorie 2 avec des vents maximum de 110 milles par heure.

DeSantis a déclaré que les efforts de sauvetage commenceraient une fois que les vents se seraient calmés. L’État a déployé huit équipes urbaines de recherche et de sauvetage et plus de 5 000 membres de la Garde nationale, a déclaré DeSantis. La Garde côtière est également prête à apporter son aide, a-t-il ajouté.