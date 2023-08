L’ouragan Idalia et la fusillade de Jacksonville mettent à l’épreuve un Ron DeSantis affaibli

Les chances du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2024 pourraient s’amenuiser.

Autrefois favori pour renverser Donald Trump, les chiffres des sondages de DeSantis ont progressivement diminué tandis que ceux de l’ancien président ont augmenté, malgré une performance lors du premier débat que de nombreux observateurs ont appréciée. Et maintenant, il a été contraint de quitter indéfiniment la campagne électorale dans l’Iowa et le New Hampshire pour faire face à plusieurs crises majeures dans son État d’origine, notamment une fusillade à caractère raciste à Jacksonville et l’ouragan Idalia, qui a touché terre en tant que tempête de catégorie 3. Mercredi matin.

Tout cela arrive à un moment critique pour sa campagne, avant la date limite de collecte de fonds du 31 août, où ses chiffres pourraient indiquer sa voie à suivre dans la course.

« Je pense que l’on peut affirmer qu’il a atteint un plateau et qu’il est tout simplement incapable de franchir le plafond requis pour rivaliser avec Trump », a déclaré David Jolly, un ancien membre du Congrès républicain de Floride qui était en plein nettoyage après l’ouragan lorsque j’ai déclaré. je l’ai appelé. «La stratégie de DeSantis consiste largement à attendre que Trump se blesse politiquement et à rester en position de le dépasser. Mais c’est un bilan plutôt sombre pour quelqu’un qui a démarré avec un tel potentiel et tout l’argent du monde.»

Les temps de crise peuvent parfois être l’occasion pour les candidats de montrer leur valeur. Prenez l’ancien président George W. Bush, qui a promis des milliards d’aide fédérale après que deux ouragans successifs ont frappé la Floride en 2004 et qui a remporté l’État et a été réélu quelques mois plus tard. De même, l’ancien président Barack Obama a pu capitaliser sur les images de lui embrassant le gouverneur républicain du New Jersey, Chris Christie, après l’ouragan Sandy en 2012, alors qu’il cherchait à être réélu. Mais il n’est pas clair que DeSantis saisisse également l’occasion.

« En matière de crise, je pense qu’il a tellement détruit sa crédibilité auprès d’environ la moitié de l’État qu’il est en quelque sorte négligé », a déclaré Jolly. « On ne s’attend pas à ce qu’il dirige. Et c’est vrai lorsqu’il s’agit de l’ouragan. C’est vrai en ce qui concerne les fusillades. C’est vrai en matière d’assurance habitation.

Les récentes crises en Floride testent DeSantis en tant que candidat

DeSantis a mené une renaissance conservatrice dans l’État autrefois dynamique de Floride à mi-mandat de l’année dernière et s’est plié au flanc droit de son parti pendant son mandat. Mais en temps de crise, il a été contraint d’affronter les Floridiens qui croient souffrir à cause de sa politique.

La Floride a connu un certain nombre de fusillades ces dernières années, et DeSantis – qui a assoupli les lois de Floride sur les armes à feu, sapé l’enseignement de l’histoire des Noirs et freiné les programmes de diversité et d’inclusion – semblait mal à l’aise lorsqu’il s’adressait à une foule majoritairement noire en tant que consolateur. chef après la fusillade de Jacksonville.

Lors d’une veillée en faveur des victimes ce week-end, il a été hué si fort qu’il s’est éloigné du micro. Un membre du conseil municipal a dû intervenir : « Il ne s’agit pas de fêtes aujourd’hui », a déclaré Ju’Coby Pittman. « Une balle ne connaît pas de fête. »

Concernant le point de Jolly concernant l’assurance habitation, certains Floridiens craignent de devoir supporter le coût des dommages causés par les ouragans – sinon maintenant, du moins plus tard avec des primes d’assurance plus élevées lorsqu’ils renouvelleront leurs polices, étant donné la volatilité actuelle du marché de l’assurance des biens de l’État. De grands assureurs tels que Farmers ont annoncé qu’ils prévoyaient de quitter l’État à terme, et les Floridiens paient déjà en moyenne 6 000 $ par an en police d’assurance habitation. Les critiques de DeSantis soutiennent qu’il aurait dû faire davantage pour empêcher les assureurs de fuir l’État.

« Nous sommes actuellement confrontés à un marché immobilier qui est au bord d’une correction significative, en grande partie à cause de la crise de l’assurance habitation, pour laquelle il n’a rien fait », a déclaré Jolly.

DeSantis a déclaré qu’il ne fixerait pas de délai pour revenir en campagne électorale pendant qu’il fait face à la crise chez lui. Il donne régulièrement des conférences de presse avec des mises à jour sur la façon dont il gère la crise, comme le ferait n’importe quel gouverneur. Mais même certains Républicains ont le sentiment que sa réponse a été « performative » et que depuis qu’il a tourné son regard vers la Maison Blanche, « il n’est plus investi dans l’État », a déclaré Jolly.

Bien que les Républicains à l’Assemblée législative aient essentiellement approuvé le programme de DeSantis lors de la dernière session législative, servant de rampe de lancement pour sa campagne présidentielle, certains commencent à voir DeSantis, qui ne peut pas remplir plus de deux mandats consécutifs à la fois en vertu de la loi de Floride, comme passé son apogée.

« Il y a un fossé grandissant parmi les Républicains de Tallahassee au sein de l’assemblée législative qui le voient maintenant comme un canard boiteux – qui n’est plus sur le bulletin de vote en Floride et qui s’éloigne de l’État pour se présenter à la présidence », a déclaré Jolly. « Ils n’utiliseront tout simplement pas ce terme pour l’instant. Mais c’est ainsi qu’il est perçu.

Il faudra du temps pour évaluer les dégâts causés par la tempête. Mais si DeSantis veut éviter de nuire davantage à ses perspectives politiques, il devra faire en sorte que les Floridiens le voient comme quelqu’un qui peut les guider à travers n’importe quelle crise.