L’ouragan Idalia déchaîne la fureur sur la Géorgie et la Floride

PERRY, Floride –

L’ouragan Idalia a dévasté la Floride à la vitesse d’un train rapide mercredi, fendant les arbres en deux, arrachant les toits des hôtels et transformant les petites voitures en bateaux avant de balayer la Géorgie et la Caroline du Sud sous la forme d’une tempête toujours puissante qui a inondé les routes et envoyé les habitants. courir vers un terrain plus élevé.

« L’enfer s’est déchaîné », a déclaré Belond Thomas de Perry, une ville industrielle située juste à l’intérieur des terres de la région de Big Bend où Idalia a débarqué.

Thomas, une ouvrière de 41 ans à l’usine de papier de la ville, a fui avec sa famille et quelques amis vers un motel, pensant que ce serait plus sûr que d’affronter la tempête chez elle. Mais alors que l’œil d’Idalia passait vers 8h30, un fort sifflement a percé l’air et les vents violents ont arraché le toit du bâtiment, envoyant des débris sur sa fille enceinte, qui était allongée dans son lit. Heureusement, elle n’a pas été blessée.

« C’était effrayant », a déclaré Thomas. « Les choses allaient tellement vite. … Tout tournait. »

Après avoir débarqué, Idalia a touché terre près de Keaton Beach à 7 h 45 en tant qu’ouragan haut de gamme de catégorie 3 avec des vents maximums soutenus de près de 125 mph (205 km/h). Le système est resté un ouragan alors qu’il traversait la Géorgie avec des vents maximaux de 90 mph (150 mph). Il s’est affaibli en tempête tropicale mercredi après-midi et ses vents étaient tombés à 100 km/h mercredi soir.

Alors que l’œil se déplaçait vers l’intérieur des terres, des vents violents déchiquetaient les panneaux, arrachaient les toits, faisaient voler des tôles et cassaient de grands arbres. Une personne a été tuée en Géorgie. Aucun décès lié à l’ouragan n’a été officiellement confirmé en Floride, mais la Florida Highway Patrol a signalé que deux personnes étaient mortes dans des accidents distincts liés aux conditions météorologiques quelques heures seulement avant qu’Idalia n’atteigne terre.

La tempête apportait des vents violents à Savannah, en Géorgie, mercredi soir, alors qu’elle se dirigeait vers les Carolines. Il devait passer au-dessus de Charleston, en Caroline du Sud, tôt jeudi matin avant de tourner vers l’est et de se diriger vers l’océan Atlantique.

Idalia a engendré une tornade qui s’est brièvement abattue sur Goose Creek, dans la banlieue de Charleston, a indiqué le National Weather Service. Les vents ont fait voler une voiture et l’ont renversée, selon les autorités et la vidéo d’un témoin oculaire. Deux personnes ont été légèrement blessées.

Le long de la côte de Caroline du Sud, North Myrtle Beach, Garden City et Edisto Island ont toutes signalé que de l’eau de mer coulait sur les dunes de sable et se déversait dans les rues en bord de mer mercredi soir. À Charleston, l’eau coulait dans les rues en bord de mer alors que la marée, renforcée par une rare super lune, continuait de monter.

Zeke Pierce monte son paddle board au milieu d’un Bayshore Blvd inondé au centre-ville de Tampa, en Floride, le mercredi 30 août 2023. (AP Photo/Chris O’Meara)

La Floride avait craint le pire alors qu’elle se remettait encore de l’ouragan Ian de l’année dernière, qui avait frappé la région très peuplée de Fort Myers, faisant 149 morts dans l’État. Contrairement à cette tempête, Idalia a soufflé sur une zone très peu peuplée connue sous le nom de « côte naturelle » de Floride, l’une des régions les plus rurales de l’État, loin des métropoles surpeuplées et des zones touristiques très fréquentées et qui compte des millions d’acres de terres non aménagées.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de dégâts majeurs. Des eaux tumultueuses ont recouvert les rues près de la côte, des petits bateaux non amarrés et près d’un demi-million de clients en Floride et en Géorgie ont perdu l’électricité. À Perry, le vent a soufflé les vitrines des magasins, arraché les revêtements des bâtiments et renversé l’auvent d’une station-service. De fortes pluies ont partiellement inondé l’Interstate 275 à Tampa et le vent a renversé les lignes électriques du côté nord de l’Interstate 75, juste au sud de Valdosta, en Géorgie.

L’onde de tempête pourrait atteindre 4,9 mètres à certains endroits. Certains comtés ont mis en place des couvre-feux pour éloigner les résidents des routes.

À moins de 32 kilomètres au sud de l’endroit où Idalia a touché terre, des entreprises, des quais et des maisons à Steinhatchee, en Floride, ont été engloutis par l’eau venant de Deadman’s Bay. Les policiers ont bloqué la circulation dans la communauté côtière de plus de 500 habitants connue pour ses industries de pêche et forestière.

Des représentants de l’État, 5 500 membres de la Garde nationale et des équipes de secours étaient en mode recherche et récupération, inspectant les ponts, dégageant les arbres renversés et recherchant toute personne en détresse.

En raison de l’éloignement de la région de Big Bend, les équipes de recherche pourraient avoir besoin de plus de temps pour terminer leur travail par rapport aux ouragans passés dans des zones plus urbaines, a déclaré Kevin Guthrie, directeur du Département de gestion des urgences de Floride.

« Vous pouvez avoir deux maisons sur une route de huit kilomètres, donc cela va prendre un certain temps », a déclaré Guthries.

Le service météorologique national de Tallahassee a qualifié Idalia d' »événement sans précédent » puisqu’aucun ouragan majeur jamais enregistré n’a traversé la baie jouxtant le Big Bend.

Sur l’île de Cedar Key, des arbres abattus et des débris ont bloqué les routes et des réservoirs de propane ont explosé.

L’ouragan Idalia a touché terre aux États-Unis avec une « onde de tempête catastrophique », selon la National Oceanic and Atmospheric Administration.

RJ Wright est resté sur place pour pouvoir surveiller les voisins âgés. Il s’est accroupi avec des amis dans un motel et, une fois que tout était sécuritaire, il est sorti dans l’eau jusqu’à la poitrine. Cela aurait pu être bien pire pour l’île, qui s’avance dans le Golfe, puisqu’elle n’a pas été touchée directement, a-t-il déclaré.

« Cela a été assez violent pendant un moment, mais ce n’était rien comparé à certaines autres tempêtes », a déclaré Wright.

À Tallahassee, l’électricité a été coupée bien avant l’arrivée du centre de la tempête, mais la ville a évité un coup direct. Un chêne géant à côté du manoir du gouverneur s’est divisé en deux, recouvrant la cour de débris.

À Valdosta, en Géorgie, les vents violents d’Idalia ont déraciné des arbres et envoyé la pluie voler latéralement. Jonathon Wick a déclaré qu’il n’avait pas pris au sérieux l’approche de l’ouragan jusqu’à mercredi matin, lorsqu’il s’est réveillé avec des vents hurlants devant sa maison. Après avoir sauvé ses jeunes neveux d’un trampoline dans leur jardin où l’eau lui montait jusqu’aux genoux, il les a amenés à sa voiture et grimpait sur le siège du conducteur lorsqu’un arbre s’est renversé juste devant le véhicule.

« Si cet arbre était tombé sur la voiture, je serais mort », a déclaré Wick, qui a fini par être secouru par un autre membre de la famille.

Cette image satellite de la NOAA montre l’ouragan Idalia mercredi matin vers 7 h 40 HAE alors qu’il touchait terre sur la côte ouest de la Floride. (NOAA/NESDIS/STAR GOES-Est)

Un homme a été tué à Valdosta lorsqu’un arbre est tombé sur lui alors qu’il tentait d’enlever un autre arbre de la route mercredi, a déclaré le shérif du comté de Lowndes, Ashley Paulk. Deux autres personnes, dont un adjoint du shérif, ont été blessées lorsque l’arbre est tombé, a déclaré Paulk.

Plus de 30 000 travailleurs des services publics de Floride se sont rassemblés pour effectuer des réparations le plus rapidement possible à la suite de l’ouragan. Les aéroports de la région, dont l’aéroport international de Tampa, prévoyaient de reprendre leurs opérations commerciales mercredi après-midi ou jeudi. Mercredi midi, plus de 900 vols avaient été annulés en Floride et en Géorgie, selon le service de suivi FlightAware.

Mercredi à 20 heures HAE, la tempête tropicale Idalia se trouvait à environ 95 kilomètres à l’ouest de Charleston, en Caroline du Sud, a annoncé le National Hurricane Center. Il se déplaçait vers le nord-est à une vitesse de 21 miles par heure (33 kilomètres par heure).

Les autorités des Bermudes ont averti qu’Idalia pourrait frapper l’île au début de la semaine prochaine sous la forme d’une tempête tropicale. Mercredi, les Bermudes ont été frappées par les bandes extérieures de l’ouragan Franklin, une tempête de catégorie 2 qui était sur le point de passer près de l’île dans l’océan Atlantique Nord.

Le président Joe Biden a appelé mercredi les gouverneurs de Floride, de Géorgie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud et leur a dit que leurs États bénéficiaient du plein soutien de son administration, a indiqué la Maison Blanche.

——

les rédacteurs d’Associated Press Mike Schneider à St. Louis, Missouri ; Curt Anderson à Orlando, en Floride ; Laura Bargfeld et Chris O’Meara à Tampa, en Floride ; David Fischer à Miami Beach ; Russ Bynum à Savannah, Géorgie ; Jeff Amy et Jeff Martin à Atlanta ; Lisa J. Adams Wagner à Evans, Géorgie ; Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud ; Kathy McCormack à Concord, New Hampshire ; Christopher Megerian à Washington ; et Julie Walker et David Koenig à Dallas ont contribué à ce rapport.