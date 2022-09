L’ouragan Ian vire au nord de la Caroline du Sud après avoir frappé la Floride

L’ouragan Ian provoque des destructions massives en Floride

L’ouragan Ian a provoqué des dégâts considérables et des inondations dévastatrices sur la côte ouest de la Floride, tandis que les premiers rapports suggèrent que de nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de la tempête. Maintenant, la Caroline du Sud et la Géorgie se préparent à l’impact d’Ian alors que la tempête se dirige vers le nord-est.