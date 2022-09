L’ouragan Ian touche terre près de Sanibel, Captiva Islands, Floride

L’ouragan Ian touche terre sur la côte ouest de la Floride, selon le gouverneur. Ron DeSantis le mercredi après-midi.

La tempête s’est considérablement intensifiée à l’approche de la terre, atteignant des vents de 155 mph et se rapprochant de la classification de catégorie 5 la plus dangereuse mercredi matin. Les vents de force ouragan étaient à 35 milles du centre et les vents de force tempête tropicale à 150 milles du centre, selon le Service météorologique national.

“Ça va être une mauvaise journée, deux jours”, a déclaré DeSantis tôt mercredi lors d’une conférence de presse. Les responsables en Floride et à l’échelle nationale suivent de près les mouvements de la tempête.

Plus de 2,5 millions de personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation obligatoires en Floride, mais légalement, aucun résident ne peut être contraint de quitter son domicile. DeSantis a déclaré que les zones les plus à risque de l’État vont du comté de Collier au comté de Sarasota, et qu’il n’est plus sûr pour les résidents de ces comtés d’évacuer.