L’ouragan Ian touche terre en Floride. Que souhaitez-vous savoir

L’ouragan Ian a touché terre dans le sud-ouest de la Floride près de Cayo Costa mercredi comme une énorme tempête de catégorie 4.

Environ 2,5 millions de personnes avaient reçu l’ordre d’évacuer le sud-ouest de la Floride avant que la tempête ne frappe la côte avec des vents maximums soutenus de 150 mph (241 km/h).

La tempête se dirigeait vers l’intérieur des terres, où elle devait s’affaiblir, mais les habitants du centre de la Floride pourraient encore subir des vents de force ouragan.

Avant de se frayer un chemin à travers le golfe du Mexique jusqu’en Floride, l’ouragan Ian s’est abattu mardi sur l’ouest de Cuba en tant qu’ouragan majeur, tuant deux personnes et détruisant le réseau électrique du pays.

Le National Hurricane Center (NHC) a déclaré mercredi que Ian avait apporté des impacts « potentiellement mortels » en Floride, notamment des vents destructeurs et des inondations jeudi.

“Ian devrait toucher terre sur la côte ouest de la Floride en tant qu’ouragan catastrophique de catégorie 4”, prévient le NHC. “Un affaiblissement est attendu après l’atterrissage.”

“Cela va être une très mauvaise journée, deux jours”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, soulignant que les personnes sur le chemin d’Ian le long de la côte devraient se précipiter vers l’abri le plus sûr possible et y rester.

La Floride pourrait recevoir des quantités importantes de pluie jusqu’à vendredi. La région de Tampa a le potentiel de voir plus de 500 mm de pluie sur une période de 72 heures. Daytona pouvait voir 200 à 300 mm et la région de Miami pouvait atteindre 150 mm.

Certaines régions de Floride ont reçu plus de 225 à 250 mm de pluie en septembre. Selon la météorologue de CityNews, Natasha Ramsahai Ian a le potentiel de chuter de 300 à 400 mm et plus sur la même zone.

“de Toronto les précipitations moyennes de septembre sont d’environ 75 mm à titre de comparaison, et nous avons eu environ 23 mm jusqu’à présent [not including Tuesday].”

L’atterrissage d’Ian survient alors que certaines parties du Canada atlantique font face à l’ouragan Fiona et à ses effets dévastateurs. La ministre de la Défense Anita Anand a rapporté que les Forces armées canadiennes ont maintenant environ 600 soldats sur le terrain en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré mercredi des résidents choqués de Port aux Basques, à Terre-Neuve, où Fiona a détruit une centaine de maisons, entraînant certaines d’entre elles en mer au milieu d’une onde de tempête record.

