L’ouragan Ian touche terre à Cuba à l’approche de la Floride – Kelowna Capital News

Tôt le 27 septembre, l’ouragan Ian s’est transformé en une tempête majeure de catégorie 3 alors qu’il touchait terre dans l’ouest de Cuba, juste au sud-ouest de la ville de La Coloma dans la province de Pinar Del Río.

Selon le Centre national des ouragans, Ian a percuté Cuba vers 4 h 30 HE avec des vents maximums soutenus de 125 milles à l’heure. Les autorités cubaines ont déclaré que des centaines de milliers de personnes avaient été évacuées et que du personnel d’urgence et médical avait été déployé.

Le 26 septembre, Ian est passé par les îles Caïmanes voisines sans rapport de dommages majeurs. Le premier ministre Wayne Panton a déclaré que le territoire britannique était “très chanceux d’avoir été épargné par le pire d’une tempête potentiellement très grave”.

Pendant ce temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré une urgence à l’échelle de l’État avec un impact direct sur les prévisions de Tampa Bay dès le 28 septembre.

“Cela va provoquer une énorme onde de tempête. Vous allez avoir des inondations. Vous allez avoir beaucoup d’impacts différents », a déclaré DeSantis.

“Cette tempête a tendance à ralentir, ce qui signifie qu’elle pourrait potentiellement rester sur nous pendant 47 heures”, a déclaré Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences du comté de Pinellas. “C’est beaucoup de pluie, et ça ne va pas pouvoir s’écouler rapidement.”

