L’ouragan Ian touche à nouveau terre

Alors que l’ouragan Ian s’abat sur la Caroline du Sud après avoir laissé derrière lui une traînée de destruction en Floride, les gens surveillent de près quelque chose qui pourrait vous surprendre : Waffle House.

La chaîne de restaurants bien connue compte actuellement 10 emplacements fermés dans les zones les plus durement touchées de la Floride, un nombre qui “fluctuera rapidement” alors que le personnel s’efforce de rouvrir et d’aider les membres de la communauté, a déclaré le porte-parole de Waffle House, Njeri Boss, à CNBC Make It.

De telles fermetures sont incroyablement rares pour la chaîne basée à Norcross, en Géorgie, qui compte environ 2 000 emplacements répartis principalement dans le sud-est des États-Unis. Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) pour suivre la gravité d’une catastrophe météorologique et l’ampleur des dommages causés à une zone.

Il est connu sous le nom de “Waffle House Index”, créé par l’ancien administrateur de la FEMA Craig Fugate après que lui et ses collègues ont découvert les derniers endroits qui sont restés ouverts pendant Ouragan Charley en 2004 étaient des emplacements Waffle House.

« Si vous y arrivez et que le Waffle House est fermé ? Fugate a écrit dans un article de blog. “C’est vraiment mauvais. C’est là que tu vas travailler.”

L’indice comporte trois niveaux, basés sur l’étendue des opérations sur un site Waffle House pendant une tempête :

Le vert signifie que le restaurant sert un menu complet, un signe que les dégâts dans la zone sont limités et que les lumières sont allumées

Le jaune signifie qu’il y a un menu limité au restaurant, signalant que l’alimentation est faible et que l’électricité provient d’un générateur

Le rouge signifie que le restaurant est fermé, ce qui indique qu’il y a de graves dommages dans la zone ou des “conditions dangereuses”

Actuellement, les 10 sites fermés en Floride comprennent deux à Naples, quelques-uns à Port Charlotte et plusieurs à Fort Myers, a déclaré Boss.

Dans un interview avec NBC News jeudi, Fugate a reconnu que l’indice “ne vous dit pas tout”. Mais il dit que les restaurants étiquetés rouges sont toujours une “assez bonne jauge” dont les zones d’une communauté sont les plus touchées et nécessitent une attention critique en premier.

Waffle House n’a joué aucun rôle dans la création de l’indice, mais il valorise “la bonne volonté acquise en étant ouvert lorsque les clients sont les plus désespérés”, son site dit. Boss ajoute que la chaîne de restaurants “est fière” d’être toujours parmi les premières entreprises à rouvrir une fois qu’il est sûr d’entrer dans une zone dévastée par une catastrophe.

“Nous savons à quel point il est important pour une communauté de démarrer le processus de rétablissement le plus rapidement possible”, a déclaré Boss. “Le fait que l’index soit utilisé, nous sommes fiers que notre nom y soit attaché.”

