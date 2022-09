L’ouragan Ian “s’intensifie rapidement” pour provoquer une onde de tempête “catastrophique” en Floride – et des inondations “mortelles” | Nouvelles américaines

L’ouragan Ian “s’intensifie rapidement” a frappé la côte sud-ouest de la Floride avec des avertissements, il est sur le point de provoquer une onde de tempête “catastrophique” et des inondations “mortelles”.

Le président américain Joe Biden a déclaré que Ian était incroyablement dangereux et il a exhorté les habitants à obéir à tous les avertissements liés à la tempête de catégorie quatre.

Plus de deux millions de personnes étaient sous ordre d’évacuation.

“Cette tempête est plus grosse que la Floride” – Dernier ouragan Ian

Les vents d’Ian ont augmenté à près de 155 mph alors que les conditions “se détériorent rapidement” le long de la côte.

L’onde de tempête pourrait atteindre 12 à 18 pieds (3 à 5 mètres) au-dessus du niveau du sol dans certaines régions, avec des “vagues destructrices”.

Il devrait déverser 12 à 18 pouces (30 à 45 cm) de pluie sur une vaste zone comprenant Tampa, Orlando et Jacksonville dans le coin nord-est de l’État.

“Suivez d’urgence les ordres d’évacuation”

Parmi les endroits qui seront les plus touchés dans le sud-ouest, il y a Englewood à Bonita Beach, y compris Charlotte Harbour, et les résidents “devraient suivre de toute urgence tout ordre d’évacuation en vigueur”, a déclaré le National Hurricane Center (NHC).

Et on prévoyait que les vents de force ouragan s’étendraient bien à l’intérieur des terres près du noyau (région la plus intérieure de la tempête).

Un avertissement de vent extrême était en place pour Englewood, Rotonda et Grove City jusqu’à 14 heures, heure locale (19 heures, heure du Royaume-Uni) et les gens ont été invités à traiter les vents comme si une tornade s’approchait en se déplaçant dans une “pièce intérieure maintenant”.

Le compte Twitter de NHC Storm Surge a écrit: “Eyewall of Ian se déplaçant à terre! On s’attend à une onde de tempête catastrophique accompagnée de vagues destructrices.”

L’œil d’une tempête mesure généralement 30 km (19 miles) de diamètre. Il est entouré par le mur de l’œil où se produisent les conditions météorologiques les plus extrêmes et les vents les plus forts.

Les conditions de tempête tropicale ont commencé dans l’État du sud mercredi matin, heure locale, et les conditions extrêmes devraient se poursuivre pendant la nuit.

Image:

Trajectoire prévue de l’ouragan Ian dans les prochains jours



De fortes pluies se répandront sur la péninsule tout au long de jeudi et atteindront des parties du sud-est plus tard cette semaine et au cours du week-end.

Environ les deux tiers de la Floride se trouvent dans la péninsule entre le golfe du Mexique et l’océan Atlantique.

Le NHC a ajouté: “Des inondations catastrophiques généralisées et potentiellement mortelles sont attendues dans certaines parties du centre de la Floride avec des inondations considérables dans le sud de la Floride, le nord de la Floride, le sud-est de la Géorgie et la côte de la Caroline du Sud.

“Des crues fluviales modérées à majeures généralisées et prolongées sont attendues dans le centre de la Floride.”

‘Un méchant, méchant deux jours’

M. Biden a déclaré qu’il avait parlé mardi au gouverneur de Floride, Ron DeSantis, d’Ian, ajoutant que le gouvernement fédéral avait répondu à toutes les demandes d’aide de l’État côtier.

“Cela va être une mauvaise journée, deux jours”, a déclaré M. DeSantis. “Probablement, nous pensons maintenant, il sortira de la péninsule jeudi.”

Pendant ce temps, les responsables cubains ont déclaré qu’ils avaient commencé à rétablir l’électricité après que Ian ait coupé l’électricité dans toute l’île tout en dévastant certaines des plus importantes plantations de tabac du pays lorsqu’il a frappé la pointe ouest de l’île sous la forme d’une tempête majeure.

Ian y a touché terre mardi sous la forme d’une tempête de catégorie trois, provoquant des inondations, des maisons ayant été endommagées et des arbres renversés par les vents violents.

Des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées et d’autres ont fui la zone avant son arrivée.