L’ouragan Ian se renforce et devrait à nouveau toucher terre – le nombre de morts en Floride est incertain | Nouvelles américaines

L’ouragan Ian gagne en force et se dirige vers les Carolines – avec une incertitude quant au nombre de morts que la tempête a causés en Floride.

Il s’agit de l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé les États-Unis – et les équipes d’urgence tentent d’atteindre les Floridiens bloqués après que Ian ait ouvert un chemin de destruction à travers l’État.

Plus de 2,6 millions de pannes de courant ont été signalées, les autorités mettant en garde contre des inondations dangereuses. Il n’y avait pratiquement pas de service de téléphonie mobile dans certaines régions et la connectivité Internet a également été affectée.

Premiers rapports faisant état de “pertes substantielles en vies humaines” – Mises à jour de l’ouragan Ian

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:19

Biden: Storm pourrait être “le plus meurtrier de l’histoire de la Floride”



Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’a pas confirmé le nombre de personnes tuées, mais a déclaré: “Nous nous attendons pleinement à ce que cet ouragan meure”.

Et le président Joe Biden a déclaré: “Les chiffres ne sont toujours pas clairs, mais nous entendons les premiers rapports sur ce qui pourrait être une perte de vie importante.”

Selon NBC News, au moins 12 décès ont été liés à Ouragan Ian en Floride jusqu’à présent.

Un homme de 72 ans est décédé après être sorti pendant la tempête pour vider sa piscine.

Le shérif de l’une des régions les plus durement touchées – le comté de Lee – a déclaré aux médias américains que les décès pourraient se chiffrer “par centaines” et qu’il avait reçu des milliers d’appels au 911.

“Cela nous a écrasés”, a déclaré le shérif Carmine Marceno. “Nous ne pouvons toujours pas accéder à de nombreuses personnes dans le besoin.”

On craint que de nombreuses personnes dans les zones les plus durement touchées n’aient pas été en mesure d’appeler à l’aide en raison des pannes d’électricité et des réseaux de téléphonie mobile.

Témoin oculaire : Personne ne s’attendait à ce que cette tempête soit aussi violente

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:57

Ville dévastée par une onde de tempête



Ian est maintenant de retour dans l’océan Atlantique, mais devrait de nouveau toucher terre à 14 heures, heure locale (19 heures, heure du Royaume-Uni) plus tard dans la journée en tant qu’ouragan de catégorie 1.

Les prévisions suggèrent qu’il entraînera des inondations potentiellement mortelles, des ondes de tempête, des vents violents et potentiellement des glissements de terrain et des tornades en Géorgie ainsi qu’en Caroline du Nord et du Sud.

Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, exhorte les habitants à prendre des précautions et a averti : “Cette tempête est toujours dangereuse”.

Un avertissement d’ouragan est en vigueur sur des centaines de kilomètres de côtes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:04

L’île coupée après que l’ouragan Ian a détruit la chaussée



En Caroline du Sud, la ville de Charleston est particulièrement menacée. Un rapport commandé par les autorités locales suggère que 90% de toutes les propriétés résidentielles sont vulnérables aux inondations causées par les ondes de tempête.

M. DeSantis a qualifié les dégâts en Floride “d’historiques” – et les responsables de la catastrophe pensent que des milliers de personnes pourraient être déplacées à long terme.

Walt Disney World et d’autres attractions touristiques du centre de la Floride semblent avoir évité de graves dommages à Ian, mais de nombreuses entreprises de la côte sud-ouest de l’État – également un haut lieu touristique – ont été détruites et font face à un long processus de reconstruction.

Le président Biden a déclaré une catastrophe majeure, débloquant des fonds fédéraux pour payer des mesures telles que des logements temporaires pour les personnes déplacées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:01

Destruction généralisée en Floride



Ian était une tempête de catégorie quatre avec des vents atteignant 150 mph lorsqu’il a frappé le sud-ouest de la Floride mercredi, ce qui en fait le cinquième ouragan le plus fort à avoir frappé les États-Unis.

Au moins 700 sauvetages confirmés ont eu lieu dans tout l’État, les premiers intervenants faisant du porte-à-porte à la suite de Ian.

Les habitants sont invités à faire attention lorsqu’ils utilisent des tronçonneuses et des échelles – les responsables des urgences avertissant que le nombre de “morts indirectes” pendant le nettoyage pourrait dépasser le nombre de décès causés par l’ouragan lui-même.

La plupart des écoles de Floride devraient rouvrir aujourd’hui ou lundi, et les vols depuis l’aéroport d’Orlando devraient reprendre dans les prochaines heures.

En savoir plus sur Sky News :

Des images dramatiques avant et après montrent l’ampleur de la destruction

Les habitants racontent avoir échappé à l’œil du cyclone

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Comment le changement climatique alimente les ouragans



Les rapports préliminaires des scientifiques qui étudient les conditions météorologiques extrêmes suggèrent que le changement climatique causé par l’homme a augmenté les précipitations de l’ouragan Ian de 10 %.

Une atmosphère plus chaude peut contenir plus de vapeur d’eau. Le chercheur Michael Wehner du Lawrence Berkeley National Laboratory a déclaré: “Le changement climatique n’a pas causé la tempête, mais il l’a rendue plus humide.”

Le scientifique de l’atmosphère du MIT, Kerry Emanuel, a ajouté: “Cette histoire de très, très fortes pluies est quelque chose que nous nous attendions à voir à cause du changement climatique.

“Nous verrons plus de tempêtes comme Ian.”