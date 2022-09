L’ouragan Ian se rapproche de la Floride | Nouvelles de CTV

ST. PETERSBOURG, Floride –

L’ouragan Ian s’est rapidement intensifié au large de la côte sud-ouest de la Floride mercredi matin, gagnant des vents supérieurs de 155 mph (250 km/h), juste avant le statut de catégorie 5 le plus dangereux. Des vents et des pluies dévastateurs ont frappé la côte du golfe de l’État, très peuplée, la région de Naples à Sarasota étant “le plus à risque” d’une onde de tempête dévastatrice.

Les chasseurs d’ouragans de l’US Air Force ont confirmé que Ian avait gagné en force sur les eaux chaudes du golfe du Mexique après avoir battu Cuba, faisant tomber le réseau électrique du pays et laissant toute l’île sans électricité. Ian était centré à environ 65 miles (105 kilomètres) à l’ouest-sud-ouest de Naples à 7 heures du matin, tourbillonnant vers la côte à 10 mph (17 km/h).

La tempête massive semblait sur le point de s’abattre sur la côte sud-ouest du golfe de Floride, quelque part au nord de Fort Myers et à environ 201 kilomètres au sud de Tampa, épargnant la région de la baie d’un rare coup direct d’un ouragan. La région de Fort Myers est populaire auprès des retraités et des touristes attirés par les plages de sable blanc immaculées et les longues îles-barrières, qui, selon les prévisionnistes, pourraient être complètement inondées.

Le centre des ouragans a mis en garde contre des ondes de tempête catastrophiques élevant le niveau de l’eau jusqu’à 12 pieds (3,6 mètres) à 16 pieds (4,9 mètres) au-dessus du niveau du sol pour les zones côtières à cheval sur Punta Gorda et Fort Myers, qui se situent entre Naples et Sarasota.

Plus de 2,5 millions de personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation obligatoires, mais selon la loi, personne ne pouvait être contraint de fuir. Les habitants de la Floride se sont précipités avant l’impact pour monter à bord de leurs maisons, ranger leurs biens précieux aux étages supérieurs et rejoindre de longues files de voitures loin du rivage.

“Vous ne pouvez rien faire contre les catastrophes naturelles”, a déclaré Vinod Nair, qui a conduit mardi à l’intérieur des terres depuis la région de Tampa avec sa femme, son fils, son chien et ses deux chatons à la recherche d’un hôtel dans le quartier touristique d’Orlando. “Nous vivons dans une zone à haut risque, nous avons donc pensé qu’il valait mieux évacuer.”

Des vents dépassant la force des tempêtes tropicales de 39 mph (63 km/h) ont atteint la Floride à 3 heures du matin et les premiers vents de force ouragan ont été enregistrés à 6 heures du matin, bien avant que le mur oculaire ne se déplace vers l’intérieur des terres, a déclaré le centre basé à Miami. Les précipitations près de la zone d’atterrissage pourraient dépasser 18 pouces (46 centimètres).

“C’est une grosse tempête, elle va soulever beaucoup d’eau à son arrivée”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à Sarasota, une ville côtière de 57 000 habitants sur la trajectoire prévue de la tempête. “C’est le genre d’onde de tempête qui met la vie en danger.”

Le mouvement vers l’avant d’Ian a ralenti au-dessus du golfe, permettant à l’ouragan de s’élargir et de se renforcer, et sa trajectoire prévue s’est déplacée légèrement vers le sud, épargnant probablement à la région de Tampa Bay son premier coup direct par un ouragan majeur depuis 1921. Mais avec des vents de force ouragan attendus sur une grande partie de la péninsule, de nombreuses villes pourraient subir des dégâts importants.

Gil Gonzalez ne prenait aucun risque. Il a recouvert les fenêtres de sa maison de Tampa de contreplaqué et a posé des sacs de sable pour se prémunir contre toute inondation. Lui et sa femme ont emballé leur voiture avec de l’eau en bouteille, des lampes de poche, des batteries pour leurs téléphones portables et un réchaud de camping avant d’évacuer.

“Tous les biens les plus précieux, nous les avons mis à l’étage dans la maison d’un ami”, a déclaré Gonzalez.

Les aéroports de Tampa, Saint-Pétersbourg et Key West ont fermé, tout comme les parcs à thème Disney World et Sea World à Orlando avant la tempête.

Un couple d’Angleterre en vacances à Tampa s’est retrouvé confronté à la tempête dans un refuge. Glyn et Christine Williams de Londres ont reçu l’ordre de quitter leur hôtel près de la plage lorsque des évacuations ont été ordonnées. Parce que l’aéroport a fermé, ils n’ont pas pu prendre de vol de retour.

“Malheureusement, tous les hôtels sont pleins ou fermés, il semble donc que nous allons être dans l’un des refuges”, a déclaré Christine Williams.

Son mari a insisté sur le fait que tout irait bien. “Vous savez, vous devez suivre le courant”, a déclaré Glyn Williams. “Nous sommes donc très heureux de faire ce que nous faisons.”

L’emplacement précis de l’atterrissage était encore incertain, mais avec les vents de force tempête tropicale d’Ian s’étendant à 280 kilomètres de son centre, des crues soudaines étaient possibles dans tout l’État. Certaines parties de la côte est de la Floride ont également été confrontées à une menace d’onde de tempête, et des tornades isolées ont provoqué la tempête bien avant qu’elle ne touche terre.

Florida Power and Light a averti ceux qui se trouvaient sur le chemin d’Ian de se préparer pendant des jours sans électricité. Par mesure de précaution, des centaines de résidents ont été évacués de plusieurs maisons de soins infirmiers de la région de Tampa, où les hôpitaux déplaçaient également certains patients.

Certaines parties de la Géorgie et de la Caroline du Sud pourraient également voir des pluies torrentielles et une certaine poussée côtière samedi. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré de manière préventive une urgence, ordonnant à 500 soldats de la Garde nationale de se mettre en attente pour répondre au besoin.

Avant de se diriger vers la Floride, Ian a frappé la province cubaine de Pinar del Rio avec des vents soutenus de 125 mph (205 km/h) et a causé des destructions dans la célèbre ceinture de tabac de la nation insulaire. Aucun décès n’a été signalé.

La station gouvernementale locale TelePinar a signalé de lourds dégâts à l’hôpital principal de la ville de Pinar del Rio, tweetant des photos de plafonds effondrés, de débris largement projetés et d’arbres renversés. Certaines personnes ont quitté la zone sinistrée à pied, portant leurs enfants, tandis que des bus ont tenté d’évacuer d’autres par des rues gorgées d’eau. D’autres ont choisi de rester dans leurs maisons endommagées.

“C’était horrible”, a déclaré Yusimi Palacios, une habitante de Pinar del Rio à l’intérieur de sa maison endommagée. “Mais ici, nous sommes vivants, et je demande seulement à la révolution cubaine de m’aider avec le toit et le matelas.”



——



Les contributeurs d’Associated Press incluent Christina Mesquita à La Havane, Cuba; Cody Jackson à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Anthony Izaguirre à Tallahassee, Floride ; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Seth Borenstein à Washington et Bobby Caina Calvan à New York.