L’ouragan Ian se dirige vers les Carolines après avoir frappé la Floride

Un ouragan Ian ravivé a jeté son dévolu sur la côte de la Caroline du Sud vendredi et sur la ville historique de Charleston, les prévisionnistes prédisant une onde de tempête et des inondations après que la méga-tempête ait causé des dommages catastrophiques en Floride et laissé les gens piégés dans leurs maisons.

Alors que toute la côte de la Caroline du Sud est sous le coup d’un avertissement d’ouragan, un flux constant de véhicules a quitté Charleston jeudi, nombre d’entre eux ayant probablement tenu compte des avertissements des autorités pour rechercher un terrain plus élevé. Les vitrines ont été recouvertes de sacs de sable pour éviter les niveaux d’eau élevés dans une zone sujette aux inondations.

Le long de la zone de la batterie, à l’extrémité sud de la péninsule de la ville vieille de 350 ans, les habitants et les touristes ont pris des selfies sur fond agité de calottes blanches dans le port de Charleston alors que les palmiers se tordaient sous le vent en rafales.

Avec des vents se tenant à 85 mph (140 km/h), la mise à jour du National Hurricane Center à 5 heures du matin vendredi a placé Ian à environ 145 miles (235 km) au sud-est de Charleston et a prévu une “onde de tempête potentiellement mortelle” et des conditions d’ouragan le long de la zone côtière de la Caroline. plus tard vendredi.

L’avertissement d’ouragan s’étendait de la rivière Savannah à Cape Fear, avec des inondations probables dans les Carolines et le sud-ouest de la Virginie, a indiqué le centre. Les prévisions prévoyaient une onde de tempête pouvant atteindre 7 pieds (2,1 mètres) dans les zones côtières des Carolines et des précipitations pouvant atteindre 8 pouces (20 centimètres).

En Floride, des équipes de secours ont piloté des bateaux et pataugé dans les rues fluviales jeudi pour sauver des milliers de Floridiens piégés au milieu de maisons inondées et de bâtiments détruits par l’ouragan Ian.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’au moins 700 sauvetages, principalement par voie aérienne, avaient été effectués jeudi impliquant la Garde côtière américaine, la Garde nationale et des équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain.

Ian avait débarqué mercredi sur la côte du golfe de Floride sous la forme d’un monstrueux ouragan de catégorie 4, l’une des tempêtes les plus violentes à avoir jamais frappé les États-Unis. Il a inondé des maisons sur les deux côtes de l’État, coupé le seul accès routier à une île-barrière, détruit un front de mer historique jetée et a coupé l’électricité de 2,6 millions de foyers et d’entreprises en Floride, soit près d’un quart des clients des services publics. Quelque 2,1 millions de ces clients sont restés dans les jours sombres par la suite.

Le changement climatique a ajouté au moins 10% de pluie en plus à l’ouragan Ian, selon une étude préparée immédiatement après la tempête, a déclaré son co-auteur, Michael Wehner, climatologue du Lawrence Berkeley National Lab.

Au moins quatre personnes ont été confirmées mortes en Floride, tandis que trois autres personnes auraient été tuées à Cuba après que l’ouragan y a frappé mardi.

Dans la région de Fort Myers, l’ouragan a arraché les maisons de leurs dalles et les a déposées parmi les décombres. Des commerces proches de la plage ont été complètement rasés, laissant des débris tordus. Des quais brisés flottaient à des angles étranges à côté de bateaux endommagés. Des incendies couvaient sur des terrains où se trouvaient autrefois des maisons.

“Je ne sais pas comment quelqu’un aurait pu survivre là-dedans”, a déclaré William Goodison au milieu de l’épave d’un parc de maisons mobiles à Fort Myers Beach où il avait vécu pendant 11 ans. Goodison a dit qu’il n’était en vie que parce qu’il avait survécu à la tempête chez son fils à l’intérieur des terres.

L’ouragan a déchiré le parc d’environ 60 maisons, laissant de nombreuses maisons détruites ou mutilées de façon irréparable, y compris la maison de Goodison. En pataugeant dans l’eau jusqu’à la taille, Goodison et son fils ont fait rouler deux poubelles contenant le peu qu’il pouvait récupérer – un climatiseur portable, des outils et une batte de baseball.

La route menant à Fort Myers était jonchée d’arbres cassés, de remorques à bateaux et d’autres débris. Des voitures ont été laissées à l’abandon sur la route, après avoir calé lorsque l’onde de tempête a inondé leurs moteurs.

Le shérif du comté de Lee, Carmine Marceno, a déclaré que son bureau se démenait pour répondre à des milliers d’appels au 911 dans la région de Fort Myers, mais que de nombreuses routes et ponts étaient impraticables.

Les équipes d’urgence ont scié des arbres renversés pour atteindre les personnes bloquées. Beaucoup dans les zones les plus durement touchées n’ont pas pu appeler à l’aide en raison de pannes électriques et cellulaires.

Un morceau de la chaussée de Sanibel est tombé dans la mer, coupant l’accès à l’île-barrière où vivent 6 300 personnes.

Quelques heures après s’être affaibli en tempête tropicale en traversant la péninsule de Floride, Ian a retrouvé la force d’un ouragan jeudi soir au-dessus de l’Atlantique. Le National Hurricane Center a prédit qu’il frapperait la Caroline du Sud en tant qu’ouragan de catégorie 1 vendredi.

Des troupes de la Garde nationale étaient positionnées en Caroline du Sud pour aider à faire face aux conséquences, y compris les sauvetages en eau. Et à Washington, le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence pour l’État, une étape nécessaire pour accélérer l’aide fédérale à la reprise une fois Ian passé.

La tempête était sur le point de frapper plus tard la Caroline du Nord, ont déclaré les prévisionnistes. Le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper, a exhorté les habitants à se préparer aux torrents de pluie, aux vents violents et aux pannes de courant potentielles.

En visitant jeudi le centre des opérations d’urgence de l’État, Cooper a déclaré que jusqu’à 17,8 centimètres de pluie pourraient tomber dans certaines régions, avec un potentiel de glissements de terrain en montagne et de tornades dans tout l’État.