L’ouragan Ian s’approche de Cuba pour frapper la Floride en tant que tempête de catégorie 4

L’ouragan Ian s’est déplacé près des îles Caïmans et plus près de l’ouest de Cuba tôt lundi sur une piste pour frapper la Floride en tant qu’ouragan majeur cette semaine.

Ian devait s’intensifier rapidement et devenir un ouragan majeur dès lundi soir avant de devenir un ouragan de catégorie 4 encore plus puissant sur les eaux chaudes du golfe du Mexique avant de frapper la côte centre-ouest de la Floride mercredi.

Les autorités cubaines ont suspendu les cours dans la province de Pinar del Rio et prévu des évacuations lundi alors que Ian gagnait en force à l’approche de Grand Cayman et des provinces cubaines d’Isla de la Juventud, Pinar del Rio et Artemisa.

“Cuba s’attend à des vents extrêmes de force ouragan, ainsi qu’à des ondes de tempête potentiellement mortelles et à de fortes pluies”, a déclaré lundi à l’Associated Press le spécialiste principal du Centre national des ouragans des États-Unis, Daniel Brown.

Le centre des ouragans a déclaré que Ian devrait atteindre l’extrême ouest de Cuba tard lundi ou tôt mardi, frappant près des champs de tabac les plus célèbres du pays. Le média d’État cubain Granma a déclaré que les autorités commenceraient à évacuer les personnes des zones vulnérables tôt lundi à Pinar del Rio. Les cours y ont été suspendus.

À 8 h HE lundi, Ian se déplaçait vers le nord-ouest à 22 km/h, à environ 145 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Grand Cayman, selon le centre. Il avait des vents maximums soutenus de 120 km/h.

Renforcement supplémentaire probable

Le Premier ministre des îles Caïmans, Wayne Panton, a déclaré dans une vidéo publiée dimanche que les membres du gouvernement et de l’opposition travaillaient ensemble “pour garantir que notre peuple soit aussi sûr que possible – les fournitures, le contreplaqué, dans certains cas les sacs de sable, sont distribués afin qu’ils puissent affronter cette tempête en toute sécurité… Nous devons nous préparer au pire et absolument prier et espérer le meilleur.”

Le centre des ouragans a déclaré: “Ian ne devrait pas passer beaucoup de temps au-dessus de l’ouest de Cuba, et un renforcement supplémentaire est probable au-dessus du sud-est du golfe du Mexique mardi. Ian devrait avoir un champ de vent en expansion et ralentira à ce moment-là, qui aura le potentiel de produire d’importants impacts de vent et d’ondes de tempête le long de la côte ouest de la Floride.”

Une poussée allant jusqu’à 2,4 mètres d’eau de mer et 25 centimètres de pluie, avec jusqu’à 38 centimètres dans des zones isolées, a été prévue pour la région de Tampa Bay. C’est assez d’eau pour inonder les communautés côtières basses.

Ouragan #Ian Avis 13A : un renforcement rapide supplémentaire est attendu aujourd’hui. Ian produira d’importants impacts de vent et d’ondes de tempête dans l’ouest de Cuba. https://t.co/tW4KeFW0gB —@NHC_Atlantique

Les habitants de la Floride se préparaient, faisant la queue pendant des heures à Tampa pour ramasser des sacs de sable et nettoyer les étagères des magasins d’eau en bouteille.

Une veille d’ouragan a été émise pour la côte centre-ouest de la Floride, y compris la région de Tampa Bay, où le comté de Hillsborough a suspendu les cours jusqu’à jeudi pour préparer les écoles à servir d’abris aux évacués. Des montres supplémentaires pour les régions plus au nord le long de la côte ouest de la péninsule pourraient être émises, a déclaré Brown.

État d’urgence

Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans toute la Floride et a exhorté les habitants à se préparer à la tempête pour frapper de larges pans de l’État avec de fortes pluies, des vents violents et une mer montante.

“Nous allons continuer à surveiller la trajectoire de cette tempête. Mais il est vraiment important de souligner le degré d’incertitude qui existe toujours”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse dimanche, avertissant que “même si vous n’avez pas nécessairement raison l’œil du chemin de la tempête, il y aura des impacts assez larges dans tout l’État.”

Les acheteurs recherchent de l’eau en bouteille sur les étagères d’un Walmart Supercenter à Tampa, en Floride, dimanche. L’ouragan Ian menace de frapper la région de Tampa Bay en tant que tempête majeure plus tard dans la semaine. (Matt Cohen/The Tamp Bay Times/Associated Press)

Des inondations soudaines et urbaines sont possibles dans les Florida Keys et la péninsule de Floride jusqu’au milieu de la semaine, puis de fortes pluies ont été possibles pour le nord de la Floride, la Floride et le sud-est des États-Unis plus tard cette semaine.

L’agence a conseillé aux Floridiens de mettre en place des plans d’ouragan et de surveiller les mises à jour de l’évolution de la trajectoire de la tempête.

Le président américain Joe Biden a également déclaré une urgence, autorisant le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu le 27 septembre en Floride à cause de la tempête.