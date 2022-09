L’ouragan Ian n’arrête pas les plans de proposition de l’homme

Rob Cohen attendait le moment idéal pour proposer – et ce moment lui est venu à l’esprit lorsque l’ouragan Ian s’est approché de la Floride.

Cohen avait le sentiment que le site de son premier rendez-vous avec Mary Fixl – le long du lac Eola à Orlando – serait bientôt inondé par la tempête monstrueuse. Alors, il a précipité son partenaire sur place mercredi alors qu’il commençait à pleuvoir.

“Tout le reste était fermé. Et j’étais comme, ‘Tu veux partir avec moi dans une petite aventure d’ouragan?'”, A déclaré Cohen.

Cohen s’est mis à genoux, à l’endroit même où ils ont marché lors de leur premier rendez-vous en décembre 2021, et il a demandé à Fixl de l’épouser.

Après la proposition, le couple s’est dépêché de rentrer chez lui et est resté sur place pendant que l’ouragan a frappé l’État pendant des heures mercredi, tuant plus de 20 personnes et laissant la destruction sur son passage.

“UNE CHOSE TRÈS FLORIDE À FAIRE”

Fixl et Cohen sont ensemble depuis neuf mois, mais ils se connaissent depuis 12 ans – ils se sont rencontrés en tant que voisins.

Lorsque Fixl était en croisière de 10 jours en Europe la semaine dernière, Cohen a déclaré qu’il s’était rendu compte : “Je devais me dépêcher d’épouser cette fille parce que je n’étais pas un campeur heureux pendant son absence.”

Il n’a pas perdu un jour de plus.

“J’ai pensé que ce serait une façon très mémorable de faire sa demande en mariage dans un ouragan”, a déclaré Cohen.

“C’est une chose très floridienne à faire”, a expliqué Fixl.

Fixl a déclaré qu’elle était sous la douche lorsque Cohen lui a demandé de partir dans une “aventure d’ouragan”. Il lui a tendu une robe d’été pour l’occasion. Quand elle lui a demandé si elle avait besoin de se coiffer et de se maquiller, il a dit non.

“Je pensais que nous allions juste jouer sous la pluie”, a déclaré Fixl. “Je ne savais pas qu’il allait faire sa demande en mariage alors je n’ai ni cheveux, ni maquillage. J’ai une robe au milieu de la tempête.”

Il se trouve que CNN regardait le tendre moment à distance – et a rapidement demandé une interview.

“C’était un peu surréaliste, pour vous dire la vérité”, a déclaré Cohen, après avoir parlé à Ryan Young de CNN. “Et puis les interviews de CNN, ça a juste mis la cerise sur le gâteau.”

Cohen avait raison de se rendre sur place plusieurs heures avant la tempête. La fontaine géante du parc du lac Eola était sous l’eau lorsqu’il l’a vue jeudi, a-t-il déclaré.

Le condo du deuxième étage du couple a été épargné par l’ouragan, bien que les étangs aient tous débordé, a déclaré Fixl. Les dégâts ont été minimes cette fois, mais ils ont connu pire.

“Nous avons traversé six ou sept ouragans ici, dont le pire a été Charley en 2004”, a déclaré Cohen. “Et ça ressemblait à une bombe qui avait explosé dans le complexe.”

Être reconnaissants pour leur maison et l’un pour l’autre les porte à bout, bien que trouver l’amour ait pris beaucoup de temps pour Cohen et Fixl.

“L’amour peut être très inattendu”, a déclaré Cohen. “Ne perds jamais espoir car j’ai 52 ans et…”

“J’ai presque 40 ans et je n’ai jamais été marié”, a déclaré Fixl.

“Parfois, il faut juste attendre”, a-t-il déclaré.