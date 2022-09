L’ouragan Ian montre que la Floride est vulnérable aux tempêtes extrêmes. Les récifs coralliens peuvent aider.

L’ouragan Ian n’était pas seulement une puissante tempête, mais un avant-goût de ce qui allait arriver. Le changement climatique aide les cyclones à s’intensifier plus rapidement, à produire de plus grandes ondes de tempête et à déverser plus de pluie, ce qui rend les ouragans plus destructeurs et coûteux. Une première évaluation pour Ian indique que cela a coûté jusqu’à 40 milliards de dollars en dommages matériels.

Les ingénieurs se sont longtemps défendus contre la menace des ouragans en construisant des structures comme des digues et des digues. Pourtant, ces outils sont imparfaits. Ils peuvent endommager l’environnement, ils ne retiennent pas toujours l’eau et ils peuvent être coûteux eux-mêmes.

Mais pour de nombreuses communautés, une solution plus simple (et moins chère) pourrait être d’une grande aide : restaurer les récifs coralliens.

Les récifs coralliens font partie des nombreux écosystèmes, y compris les forêts de mangroves et les zones humides, qui peuvent nous protéger. Ils fonctionnent comme des brise-lames naturels pendant un ouragan, aidant à amortir ou à « casser » les vagues qui peuvent inonder les maisons et les bureaux près du rivage.

Le problème est que les récifs coralliens meurent.

Avec la maladie et la pollution, le changement climatique – la même force qui rend les ouragans plus dévastateurs – a anéanti la moitié des récifs du monde. Donc, pour protéger nos villes côtières, disent les scientifiques, nous devons également protéger et restaurer nos récifs coralliens.

Que vaut un récif corallien ?

Aux États-Unis, les récifs coralliens aident à protéger les maisons de plus de 18 000 personnes et évitent chaque année 1,8 milliard de dollars de dégâts dus aux inondations, selon une analyse récente de l’US Geological Survey (USGS).

La Floride, qui abrite la troisième plus grande barrière de corail au monde, reçoit une grande partie de ces avantages. Les récifs offrent une protection contre les inondations à plus de 5 600 Floridiens et préviennent chaque année 675 millions de dollars de dommages aux biens et aux moyens de subsistance des gens, selon l’analyse.

Les récifs réduisent la quantité d’énergie des vagues d’environ 97 % en moyenne, un peu comme un ralentisseur ralentit une voiture. Les vagues avec moins d’énergie sont plus petites et plus lentes et ne causent pas autant de dégâts lorsqu’elles atteignent le rivage.

Même une petite différence dans la hauteur d’un récif peut faire une grande différence de risque, selon une étude publiée l’année dernière dans la revue La nature. Le risque d’inondation est souvent mesuré par ce qu’on appelle la zone d’inondation de 100 ans – une zone dans laquelle la probabilité d’une inondation au cours d’une année donnée est de 1 %. Si les récifs coralliens aux États-Unis perdaient 1 mètre de hauteur, cette zone aux États-Unis augmenterait de 104 kilomètres carrés (ou environ 26 000 acres), exposant environ 51 000 personnes supplémentaires au risque d’inondation, selon l’étude.

C’est une grande raison pour laquelle perdre des récifs est si effrayant. “Ces pertes pourraient aggraver le risque d’inondation en quelques années à des niveaux non anticipés par l’élévation du niveau de la mer pendant des décennies ou un siècle”, ont déclaré les auteurs de l’étude. La nature étude a écrit.

Construire des barrières de corail, avec l’aide du plus grand simulateur d’ouragan au monde

Par un après-midi ensoleillé d’avril, je me tenais à l’intérieur devant la seule machine au monde capable de créer un ouragan de catégorie 5 dans un laboratoire. Installé dans un grand bâtiment de l’Université de Miami à Virginia Key, il se compose d’un réservoir de la taille d’une piscine, d’un générateur de vagues et d’un moteur à réaction bruyant qui souffle dans des vents de force ouragan.

Ce jour-là, le simulateur était rempli d’environ un mètre d’eau. Et au centre se trouvait une structure submergée faite de tubes hexagonaux creux. Les scientifiques utilisent le simulateur pour tester dans quelle mesure des structures comme celle-ci (appelée « seahive ») atténuent l’énergie des vagues, avec et sans corail dessus.

Depuis un bureau avec trois écrans d’ordinateur, un doctorant a allumé la machine. Le moteur à réaction a vrombi et, à l’intérieur, des conditions semblables à celles de l’océan sont apparues. Des rafales de vent ont créé une texture sur l’eau, qui a éclaté en vagues qui ont percuté la ruche – c’était littéralement une tempête dans une boîte en verre.

Lorsque des structures comme la ruche marine contiennent du corail, elles peuvent réduire plus efficacement l’énergie des vagues, la réduisant dans certains cas jusqu’à 95%, selon Landolf Rhode-Barbarigos, chercheur à l’Université de Miami.

Avant la fin de l’année, Rhode-Barbarigos et d’autres scientifiques prévoient de couler quelques structures différentes, y compris des ruches marines, à North Miami Beach. Ils planteront du corail sur certains d’entre eux pour les tester dans des conditions réelles pour la première fois.

Le projet de restauration de l’Université de Miami est considéré comme une approche “hybride” car il implique une structure artificielle et des coraux vivants. Mais des dizaines d’initiatives dans le monde – et beaucoup en Floride – impliquent de planter du corail directement sur des récifs mourants ou endommagés, comme je l’ai signalé en avril. L’un des principaux arguments de vente de ces projets est qu’ils peuvent aider à protéger les communautés côtières contre les tempêtes.

Des chercheurs de l’Université de Miami et d’ailleurs ont également développé des colonies de coraux qui se développent rapidement et tolèrent mieux la hausse des températures océaniques, les maladies et la prédation, souvent avec des approches extérieures. L’idée est de faire repousser les récifs avec des coraux capables de tolérer les forces qui les ont anéantis.

Si les récifs coralliens sont si précieux, pourquoi ne pas les payer plus cher ?

Les États-Unis dépensent environ 500 millions de dollars par an pour limiter les inondations côtières et les menaces connexes, selon l’USGS. Certaines années, ces chiffres sont beaucoup plus élevés : l’Army Corps of Engineers a dépensé 15 milliards de dollars en 2018, par exemple, pour des projets visant à prévenir les dommages causés par les inondations et les tempêtes.

Ces chiffres font que ce que les villes dépensent pour restaurer les écosystèmes ressemble à des sous. Le plus grand projet du pays pour restaurer les récifs, une initiative dans les Florida Keys appelée Mission: Iconic Reefs, n’a reçu qu’environ 5 millions de dollars de financement fédéral.

“Les fonds pour la gestion des catastrophes et l’adaptation au climat sont des dizaines à des centaines de fois plus importants que les fonds pour la conservation et la restauration de l’habitat”, La nature étude a écrit.

Cela commence à changer à mesure que les agences gouvernementales se tournent vers les récifs comme moyen de défense contre les tempêtes tropicales. Un exemple est le projet Seahive, initialement financé par le National Cooperative Highway Research Program (qui est à son tour financé par le gouvernement fédéral gouvernement).

Le ministère de la Défense débourse également des millions de dollars pour le corail restauration grâce à l’initiative « Reefense » de la DARPA. C’est un gros problème car cela ouvre une énorme nouvelle cagnotte pour la conservation et la restauration des récifs, a déclaré Andrew Baker, chercheur sur les coraux à l’Université de Miami, qui aide à rendre les coraux plus résistants à la chaleur extrême.

En fin de compte, protéger et restaurer les récifs coralliens va bien au-delà de la sauvegarde des villes côtières. Bien qu’ils couvrent moins de 1% des océans du monde, les récifs abritent environ un quart de toute la vie marine et la moitié de toutes les pêcheries gérées par le gouvernement fédéral. Il est difficile de penser à un meilleur exemple de la façon dont aider un écosystème, c’est aussi s’aider soi-même.

Mise à jour, 29 septembre, 17h35 : Cette histoire a été initialement publiée le 4 mai et a été mise à jour avec des informations sur l’ouragan Ian, qui a touché terre en Floride le mercredi 28 septembre.