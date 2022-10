L’ouragan Ian, l’ouragan le plus meurtrier des États-Unis continentaux depuis Katrina, a expliqué

L’ouragan Ian est maintenant l’ouragan le plus meurtrier de la zone continentale des États-Unis depuis l’ouragan Katrina en 2005. Il a touché terre le 28 septembre le long de la côte du golfe de Floride à la force de catégorie 4, avec des vents soutenus de 155 mph entraînant une onde de tempête atteignant 18 pieds, jetant bateaux et balayer les maisons des fondations.

Vendredi matin, les autorités rapportent qu’au moins 101 personnes sont mortes à cause de la tempête, dont 89 en Floride – 45 dans le comté de Lee, qui comprend Fort Myers et Cape Coral. Plus de 60 % des décès étaient dus à la noyade.

“C’est quelque chose que je n’ai jamais vu en 38 ans dans la sécurité publique du comté de Lee”, a déclaré Cecil Pendergrass, président de la commission du comté de Lee, lors d’une conférence de presse le 2 octobre.

C’est un décompte extraordinaire, qui va à l’encontre d’une tendance de plusieurs décennies à la baisse du nombre de victimes de catastrophes. Même si le changement climatique a aggravé les précipitations et les ondes de tempête lors des ouragans, et même si les populations ont augmenté dans les zones côtières, ces tempêtes ont tué moins de personnes ces dernières années. La Floride, en particulier, a une longue histoire de préparation et de reconstruction après les ouragans, et les tempêtes meurtrières sont de plus en plus rares.

“Je pense que nous, en tant que Floridiens en particulier, nous savons que nous aurons toujours des ouragans”, a déclaré Abdul-Akeem Sadiq, professeur d’administration publique à l’Université de Floride centrale qui étudie la réponse aux catastrophes et le rétablissement. « Nous ne pouvons pas baisser la garde.

Pourtant, pour la Floride, Ian a maintenant le nombre de morts le plus élevé de tous les ouragans à avoir frappé l’État depuis 1935. La question est donc de savoir pourquoi l’ouragan Ian s’est avéré être une telle aberration.

Les facteurs à l’origine du nombre de morts de l’ouragan Ian

Le parcours meurtrier de l’ouragan Ian souligne que si moins de personnes meurent des ouragans en général, c’est une tendance que tout le monde peut tenir pour acquise. Réduire le nombre de victimes de catastrophes nécessite une bonne planification et une réponse vigoureuse. Un échec sur l’un ou l’autre front signifie que plus de gens mourront.

La tempête elle-même était inhabituelle

L’ouragan Ian a suivi une route moins fréquentée, car il s’est enroulé dans les Caraïbes et a grimpé vers le nord dans le golfe du Mexique avant de se diriger vers l’est en direction de la Floride. Bien que l’État connaisse des ouragans réguliers, toutes les parties ne sont pas touchées avec la même fréquence. La dernière fois qu’un ouragan de catégorie 4 a frappé la côte ouest de la Floride, c’était l’ouragan Charley en 2004.

Prédire l’ouragan Ian s’est avéré particulièrement délicat

Les météorologues ont considérablement amélioré leur capacité à voir où se dirige un ouragan, parfois 72 heures ou plus à l’avance. Il y a vingt ans, une telle prévision ne pouvait être émise que 24 heures à l’avance. Mais Ian s’est quand même révélé déconcertant.

“Ian s’approchait de la côte sous un angle oblique, de sorte que de petits changements dans la trajectoire projetée de l’ouragan faisaient une grande différence dans l’endroit où la tempête frapperait”, a déclaré Jeff Masters, un ancien scientifique des ouragans à la NOAA qui écrit maintenant sur les conditions météorologiques et climatiques extrêmes. changement, dans un e-mail.

De plus, l’ouragan Ian a subi une intensification rapide, un phénomène où un ouragan gagne plus de 35 mph en vitesse de vent. Pour les météorologues, cela reste un trait difficile à anticiper, donc une tempête dont la trajectoire est connue pourrait encore atterrir avec une force surprenante. Et Ian s’est rapidement intensifié deux fois, passant de vents de 75 mph à 155 mph en 48 heures.

Les gens ne savaient pas comment analyser les prévisions

Le comté de Lee, qui abrite plus de 750 000 personnes, n’a ordonné une évacuation que 24 heures avant l’arrivée de l’ouragan Ian. Pendergrass, le président de la commission du comté de Lee, a déclaré qu’ils n’avaient pas ordonné aux résidents de partir plus tôt parce que le comté était en dehors du « cône » projeté de la tempête trois jours plus tôt.

Mais les cartes de prévision de l’ouragan Ian du National Hurricane Center avertissent que le cône ne montre pas toute la taille de la tempête et que des conditions dangereuses peuvent encore se produire au-delà de ses limites.

“Ce sont les montres et les avertissements d’onde de tempête auxquels les gens devraient prêter attention, pas le fait que le cône soit ou non au-dessus d’eux”, a déclaré Masters. L’onde de tempête, où les vents poussent un mur d’eau de mer vers l’intérieur des terres, est souvent l’aspect le plus meurtrier d’un ouragan.

Et compte tenu de la longue histoire de la Floride avec les ouragans, les responsables auraient dû comprendre les limites des prédictions et le potentiel de destruction au-delà de ce qui est montré, selon Masters. “Comprendre l’incertitude des prévisions est quelque chose dont chaque responsable des urgences devrait être un expert”, a-t-il déclaré.

Sans un ordre d’évacuation formel, les autorités n’ont pas rassemblé les ressources nécessaires pour éloigner les gens de la côte à temps. C’est particulièrement critique pour les résidents à faible revenu et les personnes âgées qui n’ont peut-être pas les moyens de partir ou un endroit où s’abriter loin de chez eux. Et de nombreux résidents qui auraient pu partir seuls ont pris l’absence d’évacuation obligatoire comme un signal que la tempête n’allait pas être si dangereuse et sont restés.

La population des zones côtières vulnérables a augmenté

Depuis 2010, la population de la Floride a augmenté de près de 3 millions de personnes, les zones côtières enregistrant certaines des augmentations les plus importantes. Le comté de Lee a augmenté de plus de 167 000 personnes au cours de cette période. Bon nombre des nouveaux résidents sont des adultes plus âgés, en particulier des retraités, qui sont souvent plus vulnérables lors de catastrophes.

“Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont déménagé ici au cours des cinq dernières années et qui n’ont jamais traversé d’ouragan”, a déclaré Pendergrass. Cela les a peut-être amenés à sous-estimer le risque.

Plus de personnes signifie également plus de maisons, de voitures, de lignes électriques et de routes vulnérables pendant un ouragan, ce qui augmente les coûts financiers de la tempête.

La complaisance s’était installée

Bien que les ouragans ne deviennent pas toujours aussi forts que Ian, ils se produisent toujours régulièrement dans le sud-est des États-Unis. L’ouragan Irma, la dernière tempête de catégorie 4 à avoir touché terre en Floride, a entraîné l’évacuation d’un nombre sans précédent de 6,8 millions de Floridiens.

“Nous devons toujours nous rappeler que cela pourrait se reproduire et nous devons être prêts pour le prochain”, a déclaré Sadiq.

Seules 10 personnes en Floride ont été tuées directement par Irma. La gravité moindre et les dommages moindres causés par Irma et d’autres tempêtes de mémoire récente ont peut-être induit les gens en erreur en leur faisant croire que Ian n’était pas si dangereux.

“Nous avons en fait été dans le cône” lors des tempêtes précédentes, a déclaré Pendergrass. “Les gens deviennent insensibles à cela.”

De plus, peu d’efforts ont été faits pour interroger les prévisions d’ouragans passées et pour éduquer le public sur la façon de réagir aux incertitudes, en particulier lorsqu’une tempête prend un cours différent de ce qui avait été prévu, selon Sadiq. Il peut également être difficile d’apprécier à quel point la planification et les évacuations ont sauvé des vies, même si elles peuvent être une réaction excessive dans certains cas.

“La prochaine fois qu’une telle prédiction est faite, les gens sont moins susceptibles de tenir compte de cet avertissement”, a déclaré Sadiq.

L’impact total de l’ouragan Ian continue de croître

Bien que les vents se soient calmés et que les eaux se soient retirées, l’ouragan Ian projette toujours une longue ombre. Les ouragans passés ont montré que les plus grands dangers ne viennent pas toujours de la tempête elle-même mais pendant la reprise, alors que les gens sont aux prises avec des pannes de courant, un mauvais assainissement, pas d’abri, des blessures et un manque de soins médicaux. Ces décès sont les plus difficiles à suivre. Il est également difficile de séparer les décès «naturels» de la tempête et ceux qui découlent de l’échec humain à se préparer et à réagir de manière adéquate.

Avec l’ouragan Irma, par exemple, il y a eu 84 décès indirects à la suite de la tempête, dont 77 en Floride.

L’ouragan Maria en 2017 est un cas encore plus frappant. Cette tempête de catégorie 5 a assommé le réseau électrique de Porto Rico pendant des mois, créant la plus grande panne d’électricité de l’histoire des États-Unis. Cela a fait plus de 3 000 morts, la plupart après que l’ouragan se soit depuis longtemps dissipé. De même, l’ouragan Katrina a tué environ 1 800 personnes, la plupart lors des inondations et de l’effondrement de la société après le passage de la tempête elle-même.

“Si nous utilisons le modèle de l’ouragan Maria avec Ian, il y a des décès qui ne se sont même pas encore produits”, a déclaré Samantha Montano, professeur adjoint de gestion des urgences à la Massachusetts Maritime Academy, dans un e-mail.

Plus récemment, l’ouragan Fiona a touché terre à Porto Rico en tant qu’ouragan de catégorie 1 relativement faible, mais a tout de même provoqué une panne d’électricité sur toute l’île. Vendredi matin, plus de deux semaines plus tard, 79 000 clients des services publics à Porto Rico n’ont toujours pas d’électricité.

Et les décès ne sont que le résultat le plus grave des catastrophes. De nombreuses personnes qui survivent aux ouragans peuvent encore avoir des problèmes de santé durables dus aux blessures, à la maladie et au stress lié à la tempête.

« Un aspect qui ne reçoit généralement pas beaucoup d’attention est l’impact psychologique des catastrophes », a déclaré Sadiq.

Les survivants d’une tempête doivent gérer le chagrin de perdre des êtres chers et leurs biens. Beaucoup souffrent de troubles comme le trouble de stress post-traumatique ou éprouvent un sentiment de dislocation, en particulier s’ils ont dû déménager de façon permanente. Sans traitement, le fardeau de l’ouragan Ian sur la santé mentale augmentera probablement et entravera les efforts visant à reconstruire et à restaurer des vies.

La bonne nouvelle est que la tendance générale à la baisse des décès dus aux ouragans montre que de nombreuses victimes peuvent encore chuter.

“À mon avis, les États-Unis ont les connaissances, les ressources et la technologie nécessaires pour prévenir ce genre de mortalité par ouragan”, a déclaré Montano.