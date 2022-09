L’ouragan Ian laisse 2,5 millions de personnes sans électricité en Floride. – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Lorsque l’ouragan Ian a frappé la Floride le 28 septembre, ses vents étaient si forts que la tempête était à peine considérée comme un ouragan de catégorie 5.

Les lignes électriques autour de l’État n’avaient aucune chance.

Selon poweroutage.us, plus de 660 000 clients ont perdu de l'électricité avant 14 h 30 HE. À 22 h HE, plus de 2 millions n'avaient plus d'électricité; après 5 heures du matin le 29 septembre, ce nombre est passé à plus de 2,5 millions.

Le sud-ouest de la Floride est actuellement le plus touché, les zones le long de la côte est de l’État ont également perdu de l’électricité.

Florida Power & Light a mis en garde contre les pannes avant que la tempête ne frappe. Le 29 septembre, le gouverneur Ron DeSantis a déclaré qu’il y avait plus de 42 000 monteurs de lignes prêts à rétablir le courant lorsque les conditions seront sûres. Florida Power & Light a déclaré avoir déjà rétabli le courant pour plus de 500 000 personnes.

Cependant, la société “prévoit que certains clients seront confrontés à des pannes prolongées car des parties du système électrique du sud-ouest de la Floride devront être reconstruites plutôt que réparées”.

Selon le National Weather Service, après que l’œil de la tempête ait touché terre, il faudra environ 24 heures à Ian pour traverser l’État.

