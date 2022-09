L’ouragan Ian frappe la côte de la Floride avec des vents destructeurs

ST. PETERSBOURG, Floride –

Les vents les plus dévastateurs de l’ouragan Ian ont commencé à frapper mercredi la côte sud-ouest de la Floride, frappant l’État de fortes pluies et provoquant une onde de tempête dévastatrice après s’être renforcé au seuil du statut de catégorie 5 le plus dangereux.

Alimenté par les eaux chaudes du golfe du Mexique, Ian est devenu un ouragan catastrophique de catégorie 4 du jour au lendemain avec des vents de pointe de 155 mph (250 km/h), selon le National Hurricane Center. La tempête a marché péniblement sur une trajectoire qui la ferait toucher terre au nord de la région très peuplée de Fort Myers, qui, selon les prévisionnistes, pourrait être inondée par une onde de tempête pouvant atteindre 18 pieds (5,5 mètres).

“Cela va être une mauvaise journée, deux jours”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, soulignant que les personnes sur le chemin d’Ian le long de la côte devraient se précipiter vers l’abri le plus sûr possible et y rester.

Ian a menacé la Floride après avoir dévasté mardi l’ouest de Cuba, où deux personnes ont été tuées et la tempête a détruit le réseau électrique du pays.

Le centre de Ian se trouvait à environ 25 miles (40 kilomètres) à l’ouest de Fort Myers à 14 heures mercredi, alors qu’il se dirigeait vers la côte à 9 mph (15 km/h). La tempête devait passer une journée ou plus à ramper à travers la péninsule de Floride, déversant des pluies torrentielles de 12 à 18 pouces (30 à 45 centimètres) sur une vaste zone, y compris Tampa, Orlando et Jacksonville.

Des ondes de tempête catastrophiques pourraient pousser 12 pieds (3,6 mètres) d’eau ou plus sur plus de 250 miles (400 kilomètres) de côtes, de Bonita Beach à Englewood, a averti le centre des ouragans.

“Ça va empirer très rapidement. Alors, s’il vous plaît, accrochez-vous”, a déclaré DeSantis.

Au large de la côte, sur l’île de Sanibel, près de Fort Myers, l’eau tourbillonnante couvrait les rues résidentielles et se trouvait à mi-hauteur des poteaux de boîtes aux lettres en milieu de matinée. L’eau de mer s’est précipitée hors de Tampa Bay, laissant des parties du fond boueux exposées, et des vagues se sont écrasées au bout d’une jetée en bois à Naples.

Le renforcement rapide d’Ian a incité l’homme à tout faire de Fort Myers, Tom Hawver, à abandonner son projet de traverser l’ouragan chez lui et de traverser l’État jusqu’à Fort Lauderdale.

“Nous allions rester et nous avons juste décidé quand nous nous sommes levés, et ils ont dit des vents de 155 mph”, a déclaré Hawver. “Nous n’avons pas de générateur. Je ne vois tout simplement pas l’avantage de rester assis là dans le noir, dans une maison chaude, à regarder l’eau entrer dans votre maison.”

Plus de 2,5 millions de personnes faisaient l’objet d’ordres d’évacuation obligatoires, mais selon la loi, personne ne pouvait être contraint de fuir. Le gouverneur a déclaré que l’État disposait de 30 000 monteurs de ligne, d’équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain et de 7 000 soldats de la Garde nationale de Floride et d’ailleurs prêts à aider une fois le temps dégagé.

Les habitants de la Floride se sont précipités avant l’impact pour monter à bord de leurs maisons, ranger leurs biens précieux aux étages supérieurs et rejoindre de longues files de voitures quittant le rivage.

Certains ont choisi de rester et de traverser la tempête. Jared Lewis, un chauffeur-livreur de Tampa, a déclaré que sa maison avait résisté aux ouragans dans le passé, mais pas aussi puissant qu’Ian.

“C’est un peu effrayant, cela vous rend un peu anxieux”, a déclaré Lewis. “Après la dernière année sans en avoir, maintenant vous passez à une catégorie 4 ou 5. Nous sommes plus habitués aux 2 et 3.”

Les prévisionnistes ont prédit qu’Ian toucherait terre à plus de 160 kilomètres au sud de Tampa et de St. Petersberg, épargnant probablement la région densément peuplée de Tampa Bay de son premier coup direct par un ouragan majeur depuis 1921.

Les responsables ont averti les habitants que Tampa pourrait encore subir des vents puissants et jusqu’à 20 pouces (50 centimètres) de pluie.

“S’il vous plaît, s’il vous plaît, sachez que nous ne sommes pas encore hors de danger”, a déclaré la maire de Tampa, Jane Castor, dans une vidéo sur Twitter. “Des inondations vont encore se produire.”

Pendant la nuit, Ian a traversé un cycle naturel lorsqu’il a perdu son vieil œil et en a formé un nouveau. Le moment était mal choisi pour la côte de la Floride, car la tempête est devenue de plus en plus forte – de 193 km/h à 250 km/h – avec un atterrissage à quelques heures de là.

La taille de la tempête a également augmenté, avec des vents de force tempête tropicale s’étendant à 280 kilomètres du centre de l’ouragan.

“Avec une intensité plus élevée, vous allez voir des dégâts de vent plus étendus”, a déclaré Brian McNoldy, chercheur sur les ouragans à l’Université de Miami. “Le champ de vent plus grand signifie que plus de personnes subiront ces vents de force tempête.”

Les vents les plus dévastateurs pourraient frapper un littoral où la population a été multipliée par sept depuis 1970.

Ash Dugney a observé avec méfiance l’eau de mer aspirée sous une jetée de Tampa Bay mercredi matin. Il a dit qu’il ne faisait pas confiance au système de drainage des eaux pluviales de Tampa pour protéger son entreprise de location de smokings d’angle contre les inondations qui, selon lui, se sont produites même lors de tempêtes légères.

“Je me fiche du vent et de la pluie et des trucs comme ça, je me soucie juste des inondations”, a déclaré Dugney, ajoutant qu’il avait sorti l’essentiel du magasin et déplacé d’autres articles au-dessus du niveau de la taille.

Des crues soudaines étaient possibles dans toute la Floride. Les dangers comprennent les restes pollués de l’industrie minière des engrais phosphatés de Floride, plus d’un milliard de tonnes de déchets légèrement radioactifs contenus dans d’énormes étangs qui pourraient déborder en cas de fortes pluies.

Les prévisionnistes ont placé environ 120 miles (193 kilomètres) de la côte est du centre de la Floride sous un avertissement d’ouragan mercredi, signalant qu’Ian pourrait rester un ouragan plus longtemps que prévu alors qu’il se déplacerait vers l’intérieur des terres.

Des tornades isolées ont déclenché la tempête bien avant qu’elle ne touche terre. Une tornade a endommagé de petits avions et un hangar à l’aéroport de North Perry, à l’ouest d’Hollywood, le long de la côte atlantique.

Plus de 450 000 foyers et entreprises étaient sans électricité, et Florida Power and Light a averti ceux qui se trouvaient sur le chemin d’Ian de se préparer pendant des jours sans électricité.

Le gouvernement fédéral a envoyé 300 ambulances avec des équipes médicales et était prêt à transporter par camion 3,7 millions de repas et 3,5 millions de litres d’eau une fois la tempête passée.

“Nous serons là pour vous aider à nettoyer et à reconstruire, pour aider la Floride à redémarrer”, a déclaré mercredi le président Joe Biden. “Et nous serons là à chaque étape. C’est mon engagement absolu envers les habitants de l’État de Floride.”

Certaines parties de la Géorgie et de la Caroline du Sud pourraient également voir des pluies torrentielles et une certaine poussée côtière samedi. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a déclaré de manière préventive une urgence, ordonnant à 500 soldats de la Garde nationale de se mettre en attente.







Les contributeurs d’Associated Press incluent Christina Mesquita à La Havane, Cuba; Cody Jackson et Adriana Gomez Licon à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Anthony Izaguirre à Tallahassee, Floride ; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Seth Borenstein à Washington ; Bobby Caina Calvan à New York et Jay Reeves à Birmingham, Alabama