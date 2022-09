L’ouragan Ian frappe Cuba et vise la Floride comme possible Cat 4

Lundi, Tampa et Saint-Pétersbourg semblaient être parmi les cibles les plus probables pour leur premier coup direct par un ouragan majeur depuis 1921.

Ian ne s’attardera pas sur Cuba mais ralentira sur le golfe du Mexique, s’élargissant et se renforçant, “ce qui aura le potentiel de produire des impacts importants de vent et d’ondes de tempête le long de la côte ouest de la Floride”, a déclaré le centre des ouragans.

Jusqu’à 300 000 personnes pourraient être évacuées des zones basses du seul comté de Hillsborough, a déclaré l’administratrice du comté, Bonnie Wise. Certaines de ces évacuations commençaient lundi après-midi dans les zones les plus vulnérables, avec des écoles et d’autres endroits ouverts comme abris.

Les Floridiens ont fait la queue pendant des heures à Tampa pour ramasser des sacs de sable et nettoyer les étagères des magasins d’eau en bouteille. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré une urgence à l’échelle de l’État et a averti qu’Ian pourrait frapper de vastes zones de l’État, coupant l’électricité et interrompant l’approvisionnement en carburant alors qu’il tourbillonnait vers le nord au large de la côte du golfe de l’État.

DeSantis a déclaré que l’État avait suspendu les péages autour de la région de Tampa Bay et mobilisé 5 000 soldats de la garde nationale de l’État de Floride, et 2 000 autres en attente dans les États voisins.

Le président Joe Biden a également déclaré une urgence, autorisant le Département de la sécurité intérieure et l’Agence fédérale de gestion des urgences à coordonner les secours en cas de catastrophe et à fournir une assistance pour protéger les vies et les biens. Le président a reporté un voyage prévu mardi en Floride à cause de la tempête.