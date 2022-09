L’ouragan Ian frappe Cuba en tant que tempête de catégorie 3

Cuba se prépare à des vents violents et à des inondations alors que l’ouragan Ian a touché terre mardi.

50 000 Cubains ont été déplacés vers des lieux sûrs dans la province de Pinar del Rio.

Ian est passé à une tempête de catégorie trois.

L’ouragan Ian a touché terre dans l’ouest de Cuba tôt mardi, la nation des Caraïbes et l’État américain de Floride intensifiant leurs préparatifs en cas de vents violents et d’inondations potentielles.

Environ 50 000 personnes dans la province de Pinar del Rio, à l’ouest de Cuba, se sont déplacées vers des endroits plus sûrs, 6 000 d’entre elles dans des refuges gérés par l’État et le reste chez des parents et des amis, ont indiqué les autorités locales.

“Ian est déjà au-dessus du territoire cubain”, a déclaré un météorologue de l’institut dans une émission spéciale à la télévision d’État. “Le mur extérieur de la tempête se trouve sur la côte de la province de Pinar del Rio.”

Le National Hurricane Center des États-Unis avait averti dans un avis publié tôt mardi que Ian s’était transformé en une tempête majeure de catégorie trois sur l’échelle Saffir-Simpson.

“Les vents maximums sont maintenant estimés à 185 kilomètres par heure avec des rafales plus fortes”, a-t-il déclaré.

Onde de tempête

En Floride, la ville de Tampa était sous surveillance d’ouragan et le gouverneur Ron DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans les 67 comtés alors que les autorités se précipitaient pour se préparer à l’atterrissage prévu de la tempête mercredi ou jeudi.

Ian “apportera de fortes pluies, des vents violents, des inondations soudaines, des ondes de tempête, ainsi qu’une activité de tornade isolée le long de la côte du golfe de Floride”, a déclaré DeSantis lors d’une conférence de presse à Tallahassee lundi.

Il a averti les gens de se préparer aux coupures de courant.

DeSantis a dit :

Même si l’œil du cyclone ne frappe pas votre région, vous allez avoir des vents vraiment importants, ça va renverser des arbres, ça va causer des interruptions.

Le gouverneur a exhorté les habitants à s’approvisionner en nourriture, en eau, en médicaments et en carburant, et il a appelé 7 000 membres de la Garde nationale pour aider à l’effort.

Les autorités de plusieurs municipalités de Floride, dont Miami, Fort Lauderdale et Tampa, ont commencé à distribuer gratuitement des sacs de sable aux résidents pour aider à protéger leurs maisons contre les risques d’inondation.

L’aéroport international de Tampa a annoncé qu’il suspendrait ses opérations mardi à 17h00, heure locale.

Le président américain Joe Biden a approuvé une aide d’urgence à 24 comtés de Floride par l’intermédiaire de la Federal Emergency Management Agency (FEMA).

La NASA a déclaré qu’elle faisait reculer son énorme fusée Moon dans son hangar de stockage au Kennedy Space Center en Floride en raison de l’ouragan.

Le réveil de Fiona

Les Caraïbes et certaines parties de l’est du Canada comptent encore le coût de la puissante tempête Fiona, qui a traversé la semaine dernière, faisant plusieurs morts.

À son arrivée au Canada, la tempête a soufflé des vents intenses de 80 milles à l’heure, apportant des pluies torrentielles et des vagues pouvant atteindre 12 mètres.

On pense que trois personnes sont mortes lorsque Fiona a pénétré dans les provinces atlantiques du Canada sous la forme d’un cyclone post-tropical tôt samedi.

Les autorités de l’Île-du-Prince-Édouard ont confirmé le décès d’une personne, tandis que des responsables de Terre-Neuve ont déclaré avoir trouvé le corps d’une femme de 73 ans qui aurait été emportée de chez elle. Elle s’abritait apparemment dans son sous-sol lorsque les vagues ont déferlé.

Une troisième personne a été portée disparue en Nouvelle-Écosse – l’une des provinces les plus durement touchées – et est présumée morte.

“La dévastation est immense”, a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, aux journalistes. “L’ampleur de la tempête est incroyable.”

Des ondes de tempête ont balayé au moins 20 maisons dans la mer dans la ville de Channel-Port aux Basques, à la pointe sud-ouest de Terre-Neuve.

Environ 200 habitants avaient été évacués avant la tempête.

“Certaines personnes ont tout perdu, et je veux dire tout”, a déclaré le maire Brian Button à CBC News.