L’ouragan Ian ferme indéfiniment certaines écoles de Floride

La dévastation de l’ouragan Ian a laissé les écoles fermées indéfiniment dans certaines parties de la Floride, laissant les familles fatiguées par la tempête impatientes de savoir quand et comment les enfants peuvent retourner en classe.

Alors que les opérations de sauvetage et de récupération se poursuivent après la tempête, plusieurs systèmes scolaires des comtés durement touchés du sud-ouest de la Floride ne peuvent pas dire avec certitude quand ils rouvriront. Certaines écoles sont sans électricité et évaluent toujours les dégâts, ainsi que l’impact sur les membres du personnel qui ont peut-être perdu leur maison ou ne peuvent pas retourner au travail.

Les écoles fermées peuvent aggraver les perturbations de l’ouragan pour les enfants. La récupération après des catastrophes naturelles ailleurs suggère que les effets sur les enfants peuvent être durables, en particulier dans les communautés à faible revenu qui ont plus de mal à rebondir.

« Dans une semaine ou deux, nous aurons oublié l’ouragan Ian. Mais ces districts, écoles et étudiants seront en difficulté des mois et des années plus tard », a déclaré Cassandra R. Davis, professeure adjointe à l’Université de Caroline du Nord.

En Floride, 68 des 75 districts scolaires sont ouverts pour l’enseignement en personne, et deux autres districts devraient rouvrir cette semaine, a annoncé mardi le ministère de l’Éducation de l’État. Parmi ceux qui sont encore fermés se trouve Sarasota, où près de la moitié des étudiants ont droit à un déjeuner gratuit et à prix réduit, un indicateur de pauvreté.

Abbie Tarr Trembley, mère de quatre enfants à Sarasota, a déclaré que son plus jeune, un garçon de 9 ans, demande chaque matin quand il peut retourner à l’école.

“Tous les matins, il se dit : ‘Maman, c’est un jour d’école ? Est-ce un jour d’école? », A-t-elle dit. “Chaque matin, je suis presque en larmes.”

L’ouragan a endommagé le toit de sa maison et la famille a perdu l’électricité pendant trois jours. Elle était reconnaissante d’être épargnée pire. Mais elle a commencé à s’inquiéter des effets sur ses enfants et leur éducation. Son fils a déjà redoublé la première année pour l’aider à rattraper les perturbations de la pandémie de COVID-19.

L’apprentissage en ligne a récemment été une option pour les écoles confrontées à des catastrophes allant de la pandémie de coronavirus aux ouragans, mais les chercheurs ont déclaré que le recours excessif à l’enseignement à distance n’était pas durable.

Davis a étudié l’impact de l’ouragan Matthew en 2016 et de l’ouragan Florence en 2018 sur l’apprentissage des élèves dans le sud-est des États-Unis. Mais les districts où les parents sont aisés et les budgets scolaires sains ont tendance à se rétablir plus rapidement.

Les responsables de l’école du comté de Sarasota disent qu’ils espèrent rouvrir les écoles pour certains de leurs 45 000 élèves lundi. Les chefs d’établissement visent à rouvrir les bâtiments dans la partie nord du comté, qui ont subi moins de dégâts que les écoles du sud.

En attendant, les étudiants peuvent utiliser les ressources en ligne des étudiants s’ils ont accès à Internet, ont déclaré les responsables de l’école de Sarasota lors d’une conférence de presse. Le département de l’éducation de la Floride n’a pas répondu aux questions sur ses conseils aux systèmes scolaires locaux pour faire face aux jours d’école manqués.

Les travailleurs de Sarasota arrachent et remplacent les tapis et les cloisons sèches où l’eau a pénétré dans les bâtiments scolaires et jettent les aliments gâtés de la cafétéria qui n’ont pas été réfrigérés pendant les jours sans électricité. Pour l’instant, ont déclaré les responsables de l’école, l’eau stagnante rend certaines rues dangereuses pour les élèves et les familles. Les chefs d’établissement évaluent également quels enseignants et autres membres du personnel ne pourront pas retourner au travail lorsque les écoles rouvriront.

Deux écoles du comté ont servi d’abris aux résidents déplacés et fermeront vendredi pour donner aux travailleurs le temps de les nettoyer avant de rouvrir lundi.

Les écoles du sud du comté mettront “au moins une semaine de plus à rouvrir”, a déclaré mardi le surintendant Brennan Asplen aux journalistes.

Trembley a entendu des rumeurs selon lesquelles lorsque les écoles redémarreront, ce sera en ligne. Elle espère que ce n’est pas le cas. « Il est impossible que je puisse aider un enfant de 9 ans à faire ses devoirs et continuer mon travail », a déclaré Trembley, qui travaille au bureau d’un entrepreneur général.

Selon une étude, après l’ouragan Katrina en 2005, certains étudiants ont été déplacés pendant une longue période, jusqu’à cinq à six mois jusqu’à ce qu’ils soient réinstallés. Il y a eu une baisse des résultats aux tests au cours de cette première année. « Non seulement ils doivent déménager, mais ils sont même déscolarisés pendant un certain temps », a expliqué Bruce Sacerdote, économiste au Dartmouth College.

Sacerdote a comparé les régions les plus durement touchées par Ian à une “mini-Katrina” et a déclaré que les étudiants dans les endroits où l’ouragan a fait le plus de dégâts verront probablement des effets graves au cours de la première année, surtout s’ils sont complètement déplacés et doivent déménager. ville ou état.

“COVID a également été une perturbation très grave et a déjà imposé des pertes d’apprentissage à ces enfants”, a-t-il déclaré. « C’est un double coup dur pour beaucoup de ces enfants. …

“L’apprentissage à distance est mieux que rien”, a-t-il dit, “mais c’est loin d’être aussi bon qu’en personne.”

Les rédacteurs de l'Associated Press Brooke Schultz à Harrisburg, en Pennsylvanie, et Michael Melia à Hartford, dans le Connecticut, ont contribué à ce rapport.

L'équipe éducative d'Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York.

Cheyanne Mumphrey et Bianca Vázquez Toness, Associated Press