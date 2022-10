L’ouragan Ian fait des dizaines de morts alors que l’accent est mis sur le sauvetage et la récupération

Des dizaines de résidents de Floride ont quitté leurs maisons inondées et éclatées par bateau et par avion samedi alors que les sauveteurs continuaient de rechercher des survivants à la suite de l’ouragan Ian, tandis que les autorités de Caroline du Sud et de Caroline du Nord ont commencé à faire le bilan de leurs pertes.

Le nombre de morts de la tempête, l’un des ouragans les plus puissants en termes de vitesse du vent à avoir jamais frappé les États-Unis, est passé à près de trois douzaines, avec des décès signalés à Cuba, en Floride et en Caroline du Nord. La tempête s’est affaiblie samedi alors qu’elle roulait dans le centre de l’Atlantique, mais pas avant d’avoir emporté des ponts et des jetées, d’avoir précipité d’énormes bateaux dans des bâtiments à terre et d’avoir coupé des toits de maisons, laissant des centaines de milliers de personnes sans électricité.

Au moins 35 personnes ont été confirmées mortes, dont 28 personnes en Floride, principalement par noyade, mais d’autres à cause des séquelles tragiques d’Ian. Un couple de personnes âgées est décédé après que leurs machines à oxygène se soient éteintes en raison d’une panne de courant, ont annoncé les autorités.

Samedi, plus de 1 000 personnes avaient été secourues des zones inondées le long de la seule côte sud-ouest de la Floride, a déclaré Daniel Hokanson, général quatre étoiles et chef de la Garde nationale, à l’Associated Press alors qu’il était en vol vers la Floride.

Chris Schnapp était à la marina de Port Sanibel à Fort Myers samedi, attendant de voir si sa belle-mère de 83 ans avait été évacuée de l’île de Sanibel. Un bateau ponton venait d’arriver avec un chargement de passagers de l’île – avec des valises et des animaux en remorque – mais la belle-mère de Schnapp n’était pas parmi eux.

« Elle est restée sur l’île. Mon beau-frère et ma belle-sœur possèdent deux entreprises là-bas. Ils ont évacué. Elle ne voulait pas y aller », a déclaré Schnapp. Maintenant, dit-elle, elle ne savait pas si sa belle-mère était toujours sur l’île ou avait été emmenée dans un refuge quelque part.

Sur Pine Island, la plus grande île-barrière au large de la côte du golfe de Floride, des maisons ont été réduites en éclats et des bateaux ont jonché les routes alors qu’un groupe de bénévoles a fait du porte-à-porte samedi, demandant aux résidents s’ils voulaient être évacués. Helen Koch a fait un bisou à son mari et a prononcé les mots “Je t’aime” alors qu’elle était assise à l’intérieur d’un hélicoptère de sauvetage qui la transportait avec sept des 17 chiens du couple en lieu sûr.

Les crues des rivières ont parfois posé un défi majeur aux efforts de sauvetage et de livraison. La rivière Myakka a déferlé sur un tronçon de l’Interstate 75, forçant samedi une fermeture d’autoroute gênante pour la circulation sur le corridor clé reliant Tampa au nord à la région du sud-ouest de la Floride durement touchée qui chevauche Port Charlotte et Fort Myers. Plus tard samedi, des responsables de l’État ont déclaré que les niveaux d’eau avaient suffisamment baissé pour que la I-75 puisse être entièrement rouverte. Cependant, ils ont déclaré que des moniteurs surveillaient de près l’évolution constante du niveau des rivières.

Alors que la montée des eaux dans les rivières du sud-ouest de la Floride a atteint son maximum ou est proche de son maximum, les niveaux ne devraient pas baisser de manière significative pendant des jours, a déclaré le météorologue du National Weather Service Tyler Fleming à Tampa.

Ailleurs, Pawleys Island, en Caroline du Sud, une communauté balnéaire située à environ 115 kilomètres sur la côte de Charleston, a été parmi les endroits les plus durement touchés. L’électricité est restée coupée d’au moins la moitié de l’île samedi.

Eddie Wilder, qui vient sur l’île de Pawleys depuis plus de six décennies, a déclaré que la tempête de vendredi était “incroyable à regarder”. Il a déclaré que des vagues atteignant 7,6 mètres (25 pieds) avaient emporté la jetée locale – un monument emblématique – près de chez lui.

“Nous l’avons regardé frapper la jetée et avons vu la jetée disparaître”, a déclaré Wilder, dont la maison à 9 mètres au-dessus de l’océan est restée sèche à l’intérieur. “Nous l’avons regardé s’effondrer et nous l’avons vu flotter avec un drapeau américain.”

La jetée de Pawleys était l’une des quatre au moins le long de la côte de la Caroline du Sud détruites par les vents violents et la pluie. Des parties de la jetée, y compris des pylônes couverts de balanes, jonchaient la plage. La voie navigable intra-côtière était jonchée des restes de plusieurs hangars à bateaux arrachés de leurs pilotis.

John Joseph, dont le père a construit la maison de plage beige de la famille en 1962, a déclaré samedi qu’il était ravi de revenir de Georgetown -_ qui a pris un coup direct. Il a retrouvé sa maison de Pawleys Island entièrement intacte.

“Dieu merci, ces murs sont toujours là, et nous nous sentons très chanceux que ce soit la pire des choses”, a-t-il déclaré à propos du sable qui a balayé sa maison. “Ce qui s’est passé en Floride – mon Dieu, que Dieu nous bénisse. Si nous avions eu une catégorie 4, je ne serais pas là.“

En Caroline du Nord, la tempête a fait quatre morts et principalement abattu des arbres et des lignes électriques, laissant plus de 280 000 personnes dans tout l’État sans électricité samedi matin, ont déclaré des responsables. Deux des décès sont dus à des accidents de véhicules liés à une tempête, tandis que des responsables ont déclaré qu’un homme s’était également noyé lorsque son camion avait plongé dans un marais, et qu’un autre homme avait été tué par un empoisonnement au monoxyde de carbone provenant d’un générateur dans un garage.

Dans le sud-ouest de la Floride, les autorités et les volontaires évaluaient encore les dégâts alors que les habitants choqués tentaient de donner un sens à la catastrophe.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer. Je ne sais pas quoi faire d’autre », a déclaré Stevie Scuderi, la boue s’accrochant à ses sandales violettes alors qu’elle se promenait dans son appartement en grande partie détruit à Fort Myers.

Samedi, une longue file de personnes a attendu devant un magasin de pièces automobiles à Port Charlotte, où un panneau disait : « Nous avons des générateurs maintenant. Des centaines de voitures étaient alignées devant une station-service, et certaines personnes ont marché, portant des bidons d’essence jusqu’à leurs voitures à proximité.

À la marina de Port Sanibel à Fort Myers, le capitaine du bateau charter Ryan Kane a inspecté samedi les dommages causés à deux bateaux. L’onde de tempête a poussé plusieurs bateaux et un quai à terre. Il a dit que le bateau qu’il possède était détruit et qu’il ne pouvait donc pas l’utiliser pour aider à sauver des personnes. Maintenant, a-t-il dit, il faudrait longtemps avant qu’il n’affrète à nouveau des clients de pêche.

« Il y a un trou dans la coque. Il a fallu de l’eau dans les moteurs. Il a fallu de l’eau dans tout », a-t-il dit, ajoutant:« Vous savez, les bateaux sont censés être dans l’eau, pas dans les parkings.