L’ouragan Ian est un autre coup dur pour le secteur de l’assurance habitation en Floride

Pour de nombreux Floridiens dont les maisons ont été détruites, ils sont maintenant confrontés à la tâche ardue de reconstruire après l’ouragan Ian sans assurance ou en payant des prix encore plus élevés dans un marché de l’assurance qui était déjà en difficulté.

Même avant Ian, le marché de l’assurance habitation en Floride faisait face à des milliards de dollars de pertes dues à une série de catastrophes naturelles, à des litiges endémiques et à une fraude croissante. L’environnement difficile a mis de nombreux assureurs en faillite et a poussé d’autres à augmenter leurs prix ou à resserrer leurs restrictions, ce qui rend plus difficile pour les Floridiens d’obtenir une assurance.

Ceux qui réussissent à assurer leur logement voient leurs coûts augmenter de manière exponentielle. Même avant l’ouragan Ian, le coût annuel d’une police d’assurance habitation moyenne en Floride devait atteindre 4 231 $ en 2022, soit près de trois fois la moyenne américaine de 1 544 $.

“Ils paient plus pour moins de couverture”, a déclaré Tasha Carter, défenseure des consommateurs d’assurance en Floride. “Cela met les consommateurs dans des circonstances désastreuses.”

Ron Audette supprime les photos gorgées d’eau des murs de sa maison endommagée mardi à North Port, en Floride. Les résidents nettoyaient après que l’ouragan Ian a traversé la région la semaine dernière. (Chris O’Meara/Associated Press)

Les coûts sont devenus si élevés que certains propriétaires ont complètement renoncé à la couverture. Environ 12 % des propriétaires de Floride n’ont pas d’assurance habitation, soit plus du double de la moyenne américaine de 5 %, selon l’Insurance Information Institute, un organisme de recherche financé par le secteur de l’assurance.

C’est un problème difficile même si l’État se classe en permanence au sommet de la migration nette aux États-Unis. La population de la Floride est passée à un peu moins de 21,8 millions au cours des 12 mois se terminant le 1er juillet 2021, selon le US Census Bureau, l’État ajoutant plus de 211 000 habitants. plus d’habitants d’un an plus tôt.

Un déluge de procès

Le secteur de l’assurance en Floride a connu deux années consécutives de pertes techniques nettes dépassant 1 milliard de dollars par an. Une série d’assureurs de biens, dont six jusqu’à présent cette année, sont devenus insolvables, tandis que d’autres quittent l’État.

En juillet, 27 assureurs de Floride figuraient sur une liste de surveillance de l’État pour leur situation financière précaire. Mark Friedlander, responsable des communications de l’Insurance Information Institute, s’attend à ce que l’ouragan Ian fasse basculer au moins certains d’entre eux dans l’insolvabilité.

Un parc à roulottes inondé est vu mardi à Arcadia, en Floride, après que l’ouragan Ian a causé des destructions généralisées la semaine dernière. (Marco Bello/Reuters)

L’industrie de l’assurance affirme que les litiges trop zélés sont en partie à blâmer. Les lacunes de la loi de Floride, y compris les multiplicateurs de frais qui permettent aux avocats de percevoir des frais plus élevés pour les affaires d’assurance de biens, ont fait de la Floride un État excessivement litigieux, a déclaré Friedlander.

La Floride enregistre actuellement en moyenne environ 100 000 poursuites judiciaires pour réclamations d’assurance habitation par an, a-t-il déclaré. Cela se compare à seulement 3 600 en Californie, qui compte presque le double de la population de la Floride.

L’État ne représente que 9% de toutes les réclamations d’assurance des propriétaires aux États-Unis, mais 76% des poursuites en justice des réclamations d’assurance des propriétaires du pays, selon le Florida Office of Insurance Regulation,

“Les avocats des demandeurs en Floride ont toujours trouvé des moyens de contourner tous les efforts visant à freiner les abus du système juridique, ce qui rend probable que des réformes en cours seront nécessaires pour stabiliser davantage le marché de l’assurance”, a déclaré Logan McFaddin de l’American Property Casualty Insurance Association.

La fraude généralisée, en particulier chez les couvreurs, a également augmenté les coûts. Les régulateurs disent qu’il est courant que les entrepreneurs fassent du porte-à-porte pour couvrir la franchise d’assurance des propriétaires en échange de la soumission d’une réclamation de remplacement complet du toit à leur compagnie d’assurance des biens, réclamant les dommages causés par les tempêtes.

Les choses sont devenues si mauvaises avec les assurances que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a convoqué une session spéciale en mai pour résoudre les problèmes. De nouvelles lois limitent les taux que les avocats peuvent facturer pour certaines réclamations d’assurance de biens et obligent les assureurs à assurer les maisons avec des toits plus anciens, ce qu’ils avaient cessé de faire en raison de l’augmentation des réclamations pour fraude.

L’assureur public voit les inscriptions s’envoler

La législation comprend également un fonds américain de 150 millions de dollars qui offrira des subventions aux propriétaires pour apporter des améliorations afin de se protéger contre les ouragans. Mais ce programme n’a pas encore été lancé et les experts disent qu’il faudra des années pour inverser les dommages causés au marché de l’assurance en Floride.

Entre-temps, la crise a poussé davantage de propriétaires vers Citizens Property Insurance Corp., l’assureur soutenu par l’État qui vend une assurance habitation à ceux qui ne peuvent pas être couverts par des assureurs privés.

Les citoyens avaient plus d’un million de politiques actives au 23 septembre, avant que Ian ne frappe, selon Michael Peltier, porte-parole de Citizens. En 2019, ce nombre était d’environ 420 000. Il a déclaré que la société avait rédigé 8 000 à 9 000 nouvelles polices par semaine, soit le double par rapport à il y a quelques années.

Même s’ils ont une assurance habitation, de nombreux Floridiens pourraient encore être confrontés à la ruine financière à cause des inondations. Les dommages causés par les inondations ne sont généralement pas couverts par l’assurance habitation, mais peuvent être coûteux. La Division de la gestion des urgences de Floride affirme que 2,5 centimètres d’eau de crue peuvent causer des dommages de 25 000 $.

Friedlander a déclaré que seulement 18% des propriétaires de Floride détenaient une assurance contre les inondations, soit par le biais du programme national d’assurance contre les inondations du gouvernement fédéral, soit par des assureurs privés. Ce total masque de grandes variations – le taux dans les zones côtières est d’environ 50 %, tandis qu’à l’intérieur des terres – où les eaux de crue d’Ian ont continué à augmenter même après le passage de la tempête – il est plus proche de 5 %.