L’ouragan Ian ébranle la foi du sud-ouest de la Floride mais ne peut pas la détruire

FORT MYERS, Floride (AP) – Dans l’obscurité et le désespoir, il y avait des scintillements de lumière et d’espoir, même pour Jane Compton qui a perdu sa maison et ses biens à cause de la colère de l’ouragan Ian. Alors que la tempête approchait la semaine dernière, elle et son mari ont trouvé refuge dans leur église baptiste, se blottissant avec d’autres paroissiens à travers le vent, la pluie et l’inquiétude.

Ils ont prié pour que les rafales se calment et pour que Dieu les garde du mal alors que l’ouragan a touché terre mercredi dernier. Les eaux de crue ont balayé sous les bancs, conduisant la congrégation à la chaire et testant davantage leur foi. L’intensification de la tempête a arraché le clocher de l’église, laissant un grand vide dans le toit. Les paroissiens frissonnaient.

“Bon Dieu, s’il vous plaît, protégez-nous”, a prié Compton, avec son mari, Del, à ses côtés.

Elle a comparé le déluge à l’histoire biblique de l’Arche de Noé, disant qu’ils n’avaient aucune idée du moment où l’eau cesserait de monter. Quand c’est arrivé, il y a eu des alléluias.

Maintenant que la tempête est passée et que sa dévastation abonde, les églises du sud-ouest de la Floride durement touchée fournissent une force stabilisatrice dans la vie de ceux qui sont plongés dans le chaos et le chagrin. Le chagrin d’amour, la frustration et l’incertitude tourbillonnent désormais dans les sanctuaires au milieu des sermons sur la persévérance et le maintien de sa foi.

“Nous pensons que c’était une bénédiction déguisée”, a déclaré le révérend Robert Kasten, le pasteur des Compton à la Southwest Baptist Church, une congrégation de plusieurs centaines dans l’un des quartiers les plus dévastés de Fort Myers.

Parmi les près d’un quart de million de catholiques du diocèse de Venise, qui comprend 10 comtés du sud de Tampa Bay aux Everglades qui ont subi le plus gros de l’ouragan, sont également testés. Mgr Frank Dewane a visité le plus grand nombre possible des cinq douzaines de paroisses et des 15 écoles du diocèse.

“Beaucoup de gens voulaient juste parler de ‘Pourquoi y a-t-il tant de souffrances?'”, a déclaré Dewane à propos des paroissiens qu’il a rencontrés alors qu’il célébrait la messe du week-end dans une église d’un quartier inondé de North Port et dans la salle paroissiale d’une tempête. endommagé l’église de Sarasota. «Nous devons continuer; nous sommes un peuple d’espoir.

Les prêtres ont parcouru une ligne fine entre la tenue de la messe pour apporter du confort et ne pas mettre en danger les paroissiens plus âgés dans les zones où le manque généralisé d’eau courante et d’électricité et les routes inondées. Dewane a déclaré qu’un homme secouru n’arrêtait pas de poser des questions sur sa femme, sans se rendre compte qu’elle s’était noyée dans la tempête.

Autour de l’église de Kasten, les parcs de maisons mobiles à proximité où vivaient nombre de ses paroissiens ont été submergés. Environ un quart de sa congrégation a subi des dommages importants à leurs habitations, beaucoup comme les Compton ayant presque tout perdu. Le sanctuaire de l’église est devenu un logement temporaire pour près d’une douzaine de nouveaux sans-abri.

La plupart géraient bien les choses, jusqu’à ce que les réalités de la tragédie frappent.

“Quand ils ont vu des photos, ils ont éclaté en sanglots”, a déclaré Kasten.

“Juste le choc de savoir et de voir ce que vous saviez s’est passé, cela les a submergés. Mais ils louent simplement le Seigneur pour la façon dont il nous a protégés, nous a gardés en sécurité », a-t-il déclaré.

Barbara Wasko, une retraitée qui dort maintenant sur une chaise longue dans le sanctuaire, a déclaré qu’elle était convaincue que la communauté se reconstruirait.

“On s’en sortira”, a-t-elle dit. “Nous le ferons.”

La fureur de l’ouragan Ian – des vents de 150 mph (241 km/h) et des déluges d’eau – a tué des dizaines de personnes et bloqué un nombre incalculable de personnes dans ce qui, pour de nombreuses communautés, a été leur pire calamité depuis des générations.

Rhonda Mitchell, qui vit près de l’église baptiste, a déclaré que tout ce qui lui restait était sa foi en Dieu.

« Nous ne savons pas ce qu’il va faire », a-t-elle dit, ses affaires mises à sécher devant sa maison mobile alors qu’un camion U-Haul vide attendait d’être chargé.

“Je viens de perdre toute ma vie”, a-t-elle dit en se mettant à sangloter. « Je suis toujours là, mais j’ai perdu tout ce que je possédais. … J’essaie juste de comprendre les choses.

Dans les églises et les écoles catholiques gravement endommagées, des travaux de reconstruction sont déjà en cours. Mais Dewane a déclaré que sa priorité était de “rencontrer les gens là où ils se trouvent” et de s’assurer que la communauté catholique peut contribuer aux efforts de secours globaux.

Cela va de la recherche d’un abri pour les enseignants dont les maisons ont été rasées alors même que de nombreuses écoles rouvrent cette semaine à l’aide aux voisins âgés. Le diocèse travaille avec des organismes de bienfaisance catholiques pour mettre en place des centres de distribution pour les dons ainsi que les fournitures fournies par la FEMA.

Mais de nombreux efforts réussis sont à la base. Lorsqu’un groupe de religieuses de la petite Wauchula, une ville de l’intérieur des terres, a perdu l’électricité, elles ont décidé de simplement vider leurs congélateurs de viande et d’autres denrées périssables et d’inviter tout le quartier pour un barbecue. Le feu flamboyant, des centaines de personnes se sont alignées et ont commencé à ajouter ce qu’elles avaient dans leurs propres réfrigérateurs qui se réchauffaient rapidement.

“Nous faisons de notre mieux”, a déclaré Dewane. “Je pense que nous ne pouvons être que les instruments du Seigneur.”

Le révérend Charles Cannon, pasteur de l’église épiscopale St. Hilary, a prêché sur le caractère temporaire des pertes de la communauté. Bien que beaucoup ait été perdu, a-t-il dit, tout n’est pas parti.

“Les gens pensent qu’ils ont tout perdu, mais vous n’avez pas tout perdu si vous ne vous perdez pas vous-même et les gens que vous aimez”, a déclaré Cannon après les offices du dimanche qui se sont déroulés à l’extérieur au milieu des branches tombées de chênes autrefois majestueux.

Cannon a souligné que les débris qui ont laissé les terrains de l’église ressemblant à un endroit laid et surnaturel peuvent être nettoyés.

“La plupart du travail a consisté à faire en sorte que les gens se sentent à nouveau en sécurité”, a-t-il déclaré, “presque tout le monde a été privé d’électricité. Tous sans eau. Je fais de mon mieux pour qu’ils se sentent à nouveau à l’aise.

Au bout de la rue, environ 50 paroissiens du ministère de l’Assemblée de Dieu à Bethléem se sont réunis pour partager leurs difficultés. Ils ont raconté comment ils n’avaient ni électricité, ni eau courante potable et, dans de nombreux cas, se sont retrouvés avec des maisons endommagées.

“Mais Dieu les a gardés en sécurité”, a déclaré Victoria Araujo, paroissienne et enseignante occasionnelle de l’école du dimanche.

“Certaines personnes ont perdu beaucoup de choses… Nous devons prier pour les personnes qui ont perdu plus que nous”, a déclaré le révérend Ailton da Silva, dont les fidèles sont pour la plupart des familles d’immigrants du Brésil.

La tempête a vraiment mis à l’épreuve la résilience de sa communauté, a-t-il déclaré, ajoutant que “je pense que les gens penseront à la foi, à la famille et à Dieu”.

Il y a cinq ans, l’ouragan Irma a balayé la région, causant d’importants dégâts à son église. Les réparations étaient toujours en cours quand Ian a frappé. L’église s’en est beaucoup mieux tirée cette fois.

En fin de compte, “ce n’est qu’un bâtiment”, a déclaré da Silva. “L’église, c’est nous.”

Dell’Orto a rapporté de Minneapolis.

Bobby Caina Calvan, Giovanna Dell’orto et Robert Bumsted, The Associated Press