L’ouragan Ian devient rapidement méchant, turbocompressé par de l’eau chaude – Kelowna Capital News

L’ouragan Ian gagne rapidement une force monstrueuse en se déplaçant sur des océans en partie réchauffés par le changement climatique, tout comme 30 autres tempêtes tropicales atlantiques depuis 2017 qui sont devenues beaucoup plus puissantes en moins d’une journée.

Cette suralimentation des tempêtes est susceptible de devenir encore plus fréquente à mesure que le monde se réchauffe, selon les scientifiques.

Après être devenu 67% plus fort en moins de 22 heures de lundi à mardi, Ian se présente comme un ouragan probable de catégorie 4 qui menace de provoquer une onde de tempête cauchemardesque dans les régions de Tampa Bay et du sud-ouest de la Floride.

L’intensification rapide d’Ian s’est produite après avoir traversé les eaux des Caraïbes qui sont environ 1,8 degrés Fahrenheit (1 degré Celsius) plus chaudes que la normale, en grande partie à cause du changement climatique. Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à la Colorado State University, a déclaré que l’eau chaude crée “beaucoup plus de carburant de fusée pour la tempête”.

Le changement climatique a d’autres effets. L’accumulation de gaz piégeant la chaleur provenant de la combustion de combustibles fossiles rend les tempêtes plus lentes et plus humides. Il exacerbe les ondes de tempête mortelles par l’élévation du niveau de la mer, aggrave les inondations d’eau douce et augmente la proportion de tempêtes monstres de catégories 4 et 5, comme Fiona la semaine dernière, selon plusieurs études.

La saison actuelle des ouragans avait été inhabituellement douce jusqu’à il y a environ une semaine en raison de l’air sec dans l’Atlantique. Pourtant, bien que les tempêtes ne soient pas nécessairement plus fréquentes, elles deviennent de plus en plus violentes à cause du réchauffement climatique, selon les experts.

“En termes d’impacts et de changement climatique, oui, cette saison pourrait être un signe avant-coureur de ce qui est à venir”, a déclaré Kristen Corbosiero, spécialiste des ouragans à l’Université d’Albany. “Mais il est vraiment difficile de dire que le changement climatique a un impact sur une tempête en termes de formation ou d’intensité individuelle.”

Le National Hurricane Center définit les tempêtes qui s’intensifient rapidement comme celles qui gagnent au moins 35 mph en vitesse de vent en moins de 24 heures. Des changements soudains peuvent causer des problèmes majeurs aux prévisionnistes et aux planificateurs d’urgence qui tentent d’aider les résidents à se mettre hors de danger.

Dans le cas d’Ian, les conditions météorologiques étaient si évidentes que les prévisionnistes en prévenaient des jours à l’avance.

Alors que les saisons des ouragans fluctuent d’une année à l’autre, lorsqu’elles sont examinées sur des intervalles de 10 ans, il y a environ 25% plus de tempêtes qui s’intensifient rapidement dans l’Atlantique et le Pacifique Est maintenant qu’il y a 40 ans, selon une analyse des données du National Hurricane Center par The Associated Press. De 2017 à 2021, il y a eu 30 tempêtes à intensification rapide dans l’Atlantique et 32 ​​dans le Pacifique oriental.

“C’est une statistique stupéfiante”, a déclaré Jim Kossin, ancien spécialiste du climat et des ouragans de la National Oceanic and Atmospheric Administration, maintenant avec le Climate Service privé, une société d’analyse des risques. “Ce qui était autrefois un événement très, très rare n’a évidemment pas été rare ces derniers temps.”

Une nouvelle étude qui n’a pas encore été publiée dans une revue à comité de lecture montre qu’à mesure que les ouragans approchent de la côte – un point dangereux pour les gens – les tempêtes s’intensifient plus rapidement que jamais, a déclaré Karthik Balaguru, climatologue du Pacific Northwest National Lab. qui a mené l’étude. “C’est plus probable à cause du changement climatique”, a-t-il déclaré.

À mesure que l’eau se réchauffe à des niveaux toujours plus profonds, l’intensification rapide des tempêtes tropicales ne fera que s’accélérer.

“Nous allumons le brûleur d’un poêle”, a déclaré Kossin.

Les ouragans plus puissants retiennent plus d’humidité, ce qui les rend plus explosifs sous la forme de pluies torrentielles et d’ondes de tempête, selon les experts.

Comme si cela ne suffisait pas, les recherches montrent également que les tempêtes ont désormais tendance à se déplacer plus lentement, ce qui leur permet de déverser plus de pluie au même endroit, comme l’ouragan Harvey de 2017, qui a dévasté certaines parties de la Louisiane et du Texas.

Alors que Ian devrait ralentir près de la côte de la Floride et déverser d’énormes quantités de pluie, il ne devrait pas être près du niveau de Harvey de plus de 50 pouces.

À mesure que les tempêtes s’intensifient plus rapidement et plus fréquemment, les prévisionnistes et les planificateurs d’urgence disposent de moins de temps pour aider les collectivités à se préparer au pire.

Jefferson Parish, une région de 430 000 habitants à l’ouest de la Nouvelle-Orléans, a été frappée l’an dernier par l’ouragan Ida. Les vents de cette tempête sont passés de 80 mph (130 kilomètres par heure) à près de 140 mph (220 kilomètres par heure) en 24 heures, laissant peu de temps pour évacuer les résidents.

“Le temps consacré à la préparation d’une tempête est votre meilleur allié”, a déclaré Joseph Valiente, directeur de la gestion des urgences pour Jefferson Parish.

L’évacuation des personnes avant les grosses tempêtes aide à soulager la pression sur les services municipaux, ce qui aide finalement une ville à se rétablir plus rapidement, a déclaré Valiente.

—Seth Borenstein, Associated Press

