L’ouragan Ian devient le deuxième plus coûteux de l’histoire des États-Unis – rapport

La tempête a causé les pertes les plus lourdes de toutes les tempêtes qui aient jamais frappé la Floride et n’a suivi que Katrina pour les dommages à l’échelle nationale

L’ouragan Ian a causé entre 53 et 74 milliards de dollars de pertes assurées, selon les données publiées vendredi par la société de modélisation RMS, qui a donné sa meilleure estimation des dommages de la tempête à 67 milliards de dollars. La tempête de septembre a été l’ouragan le plus coûteux de l’histoire de la Floride et le deuxième plus cher à avoir jamais frappé les États-Unis.

Le programme national d’assurance contre les inondations pourrait faire face à 10 milliards de dollars de pertes dues aux inondations et aux ondes de tempête associées à la tempête de catégorie 4, a déclaré la société.

Alors que les ondes de tempête ont emporté des bâtiments près du rivage et que des pluies torrentielles ont entraîné des niveaux record d’inondations dans l’intérieur marécageux de la Floride, RMS a estimé que des vents d’ouragan pouvant atteindre 150 miles par heure (240 km / h) étaient responsables de la part du lion des dommages. Florida Power & Light a averti les clients qu’ils pourraient être privés d’électricité pendant une période prolongée. Une semaine après la tempête, quelque 185 000 clients attendaient toujours le rétablissement du courant.

Lire la suite La catastrophe de Floride pourrait être « la plus meurtrière » – Biden

L’ouragan Ian a également été l’une des pires tempêtes en termes de coût humain, faisant au moins 102 morts vendredi. Le président américain Joe Biden a affirmé que Ian pourrait être le «le plus meurtrier“tempête dans l’histoire de la Floride dans des propos qu’il a prononcés jeudi après avoir déclaré un”Désastre majeur” dans l’état.

La destruction causée par l’ouragan du mois dernier n’a été éclipsée que par l’ouragan Katrina, qui a dévasté la Nouvelle-Orléans en 2005, causant 65 milliards de dollars de dommages, soit l’équivalent de 89,7 milliards de dollars si l’on tient compte de l’inflation. Alors que Katrina a été la plus meurtrière à frapper les États-Unis au 21e siècle, faisant plus de 1 800 morts, elle n’a rien à voir avec le grand ouragan de Galveston de 1900, qui aurait tué jusqu’à 8 000 personnes.

Jusqu’à Ian, aucune autre tempête enregistrée n’avait été proche d’infliger des niveaux de dommages matériels comparables à Katrina. Le deuxième plus coûteux a été l’ouragan Ida de l’année dernière, qui a causé 36 milliards de dollars de dommages, selon l’Insurance Information Institute.

Les données sur les ouragans recueillies par la société de services financiers Aon suggèrent que les tempêtes sont devenues plus coûteuses ces dernières années, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair si c’est parce que le temps lui-même est plus rigoureux ou que la construction est plus coûteuse et que les côtes ont été davantage construites. La Floride en particulier a vu un énorme afflux de nouveaux résidents pendant la pandémie de Covid-19 alors que les familles fuyaient des restrictions plus strictes dans des États tels que New York et la Californie pour les libertés comparatives du Sunshine State.