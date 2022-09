L’ouragan Ian a tué au moins 17 personnes aux États-Unis – et les autorités préviennent que le nombre de décès augmentera | Nouvelles américaines

L’ouragan Ian a tué au moins 17 personnes aux États-Unis, les autorités prévenant que le nombre de morts augmentera.

Une femme de 22 ans est décédée après le renversement d’un véhicule tout-terrain sur une portion de route délavée.

Pendant ce temps, un homme de 71 ans est décédé des suites de blessures à la tête lorsqu’il est tombé d’un toit alors qu’il installait des volets anti-pluie.

Plusieurs de ceux qui ont perdu la vie se sont noyés, dont une femme de 68 ans qui a été emportée dans l’océan par une vague.

Ces décès se sont produits en Floride, où l’ouragan Ian a laissé un chemin de destruction.

Après s’être dirigée vers l’océan Atlantique, la tempête a maintenant touché terre en Caroline du Sud.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que des équipes de secours ont fait du porte-à-porte dans plus de 3 000 maisons dans le cadre des efforts les plus durement touchés – à la recherche de survivants et en tentant de sauver des milliers de personnes piégées dans des bâtiments inondés.

Parmi les autres personnes décédées lorsque l’ouragan a frappé, citons une femme de 80 ans et un homme de 94 ans qui dépendaient de machines à oxygène qui ont cessé de fonctionner en raison de coupures de courant.

Par ailleurs, un homme de 67 ans qui attendait d’être secouru a perdu la vie après être tombé dans la montée des eaux à l’intérieur de sa maison.

En Floride, les derniers chiffres suggèrent que plus de 1,7 million d’habitants sont toujours sans électricité.

Lors d’une conférence de presse, M. DeSantis a assuré au public que ces pannes seraient corrigées – mais dans les zones les plus durement touchées, il a averti qu’il pourrait falloir plus de 48 heures pour remettre l’infrastructure en ligne.

Il a également averti que le pillage ou l’exploitation de personnes en situation de vulnérabilité ne seraient pas tolérés – et que les criminels qui le faisaient prenaient un risque énorme.

“Je ne voudrais pas risquer cela car nous sommes un État du deuxième amendement”, a déclaré M. DeSantis aux journalistes.