L’ouragan Ian a été la catastrophe la plus coûteuse jamais enregistrée après Katrina en 2005

L’ouragan Ian, un ouragan atlantique de catégorie 4 qui a frappé la Floride et la Caroline du Sud plus tôt cette année, a été la catastrophe la plus coûteuse et la deuxième plus grande perte assurée jamais enregistrée après l’ouragan Katrina en 2005, selon un nouveau rapport du réassureur Swiss Re.

Ian a causé entre 50 et 65 milliards de dollars de dommages assurés après avoir touché terre dans l’ouest de la Floride fin septembre avec des vents extrêmes et des pluies torrentielles. Les ondes de tempête et les averses ont frappé un littoral densément peuplé pendant une saison des ouragans par ailleurs apprivoisée.

L’analyse a révélé que les catastrophes météorologiques extrêmes, y compris les tempêtes hivernales en Europe, les inondations en Australie et en Afrique du Sud et les tempêtes de grêle aux États-Unis et en France, ont causé une perte économique totale estimée à 260 milliards de dollars en 2022, bien au-dessus de la moyenne sur 10 ans de 207 dollars. milliard.

Les pertes d’assurance dues aux catastrophes étaient également élevées, avec des dommages estimés à 115 milliards de dollars, supérieurs à la moyenne sur 10 ans de 81 milliards de dollars, selon le rapport. Les pertes assurées dues à des phénomènes météorologiques extrêmes ont augmenté alors que le changement climatique déclenche des ouragans, des inondations et des incendies de forêt plus fréquents et destructeurs, a déclaré la société de réassurance.