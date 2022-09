L’ouragan Ian a déversé 10% de pluie en plus en raison du changement climatique – scientifiques

Le changement climatique a augmenté les précipitations de l’ouragan Ian de plus de 10 %, selon une analyse rapide.

L’ouragan Ian a balayé Cuba cette semaine avant de frapper la Floride mercredi.

Le président américain Joe Biden a déclaré que l’ouragan pourrait être le plus meurtrier de l’histoire de la Floride.

Le changement climatique a augmenté les précipitations de l’ouragan Ian de plus de 10%, selon une nouvelle analyse rapide, alors que l’une des tempêtes les plus puissantes à avoir jamais frappé les États-Unis a dévasté des parties de la Floride.

Ian “pourrait être l’ouragan le plus meurtrier de l’histoire de la Floride”, a déclaré le président Joe Biden après que la tempête a provoqué des vents féroces, transformé les rues en rivières bouillonnantes qui ont balayé les maisons et fait un nombre indéterminé de victimes.

Selon une analyse rapide et préliminaire, le changement climatique causé par l’homme a augmenté de plus de 10% les pluies extrêmes qu’Ian a déclenchées, ont déclaré des scientifiques américains.

“Le changement climatique n’a pas causé la tempête, mais il l’a rendue plus humide”, a déclaré Michael Wehner du Lawrence Berkeley National Laboratory, l’un des scientifiques à l’origine de la nouvelle découverte.

Les chercheurs ont comparé des simulations du monde d’aujourd’hui – qui s’est réchauffé de près de 1,2 degrés Celsius depuis l’époque préindustrielle – avec des simulations contrefactuelles d’un monde sans changement climatique induit par l’homme.

Wehner a déclaré qu’il s’agissait d'”estimations prudentes”, ajoutant que bien qu’elles ne soient pas examinées par des pairs, elles sont basées sur des méthodes utilisées dans une étude sur la saison des ouragans de l’Atlantique 2020, qui a été publiée en avril dans la revue Nature Communication.

Le changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète réchauffe la surface de l’océan et augmente l’humidité dans l’atmosphère qui alimente les ouragans.

Bien que le nombre total de tempêtes tropicales, ou cyclones, puisse ne pas augmenter, les scientifiques affirment que le réchauffement provoque des cyclones plus puissants avec des vents plus forts et plus de précipitations.

“Le changement climatique d’origine humaine affecte les ouragans de plusieurs manières, notamment en les faisant s’intensifier plus rapidement, être globalement plus forts et déverser beaucoup plus de pluie”, a tweeté la climatologue Katharine Hayhoe, qui n’a pas participé à la recherche.

Pour chaque degré Celsius de réchauffement, les scientifiques s’attendent à ce que l’eau dans l’atmosphère augmente d’environ 7 %.

Mais Wehner a déclaré que ses recherches ont révélé que les tempêtes sont “plus efficaces” pour transformer l’humidité disponible en précipitations.

Ian a balayé Cuba mardi, détruisant le réseau électrique du pays, avant de s’abattre mercredi sur la côte de la Floride sous la forme d’un puissant ouragan de catégorie 4.

Le National Hurricane Center a déclaré jeudi que la tempête désormais de catégorie 1 devrait entraîner “des inondations, des ondes de tempête et des vents violents potentiellement mortels” dans les Carolines.