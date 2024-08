L’ouragan Hone frappe Big Island alors qu’il s’éloigne

CINDY ELLEN RUSSELL / CRUSSELL @STARADVERTISER.COM Les bodysurfers et les boarders du Sandy Beach Park ont ​​bravé dimanche les vagues violentes provoquées par l’activité atmosphérique de l’ouragan Hone au large des îles.

CINDY ELLEN RUSSELL / CRUSSELL @STARADVERTISER.COM Alice Zhang a posé pour une photo balayée par le vent prise par sa mère, Louisa Huang, au belvédère de Halona Blowhole.

GALERIE DE PHOTOS CONNEXES L’ouragan Hone a dépassé l’île d’Hawaï dimanche, mais de forts vents d’est en rafales et des périodes de fortes averses devraient se poursuivre ce matin.

Un avertissement de crue soudaine de glace et un avis de vent du National Weather Service sont restés en vigueur pour l’île d’Hawaï jusqu’à au moins 21h15 dimanche, bien que le Central Pacific Hurricane Center ait annulé son avertissement de tempête tropicale dimanche après-midi.

Hone, dont le nom signifie « doux et tendre » en hawaïen, devrait, selon le Central Pacific Hurricane Center, s’affaiblir et devenir une tempête tropicale au début de la journée.

Hone était toujours un ouragan à 17 heures dimanche avec des vents maximums soutenus de 75 mph, et était centré à 175 miles à l’ouest de Kailua-Kona et à 160 miles au sud-sud-ouest d’Honolulu, selon les prévisionnistes du CPHC. Des vents de force ouragan s’étendaient vers l’extérieur jusqu’à 10 miles du centre de Hone, et des vents de force tempête tropicale de 39 mph ou plus s’étendaient jusqu’à 90 miles.

Pendant ce temps, une autre tempête, l’ouragan Gilma, se rapproche d’Hawaï. Situé à environ 2 100 km à l’est de Hilo dimanche soir, les vents maximums soutenus de Gilma ont diminué à près de 169 km/h avec des rafales plus fortes. Les prévisions météorologiques actuelles prévoient que Gilma faiblira mais apportera peut-être plus de précipitations lorsqu’il passera sur les îles hawaïennes plus tard cette semaine.

Malgré l’affaiblissement de Hone, l’Agence de défense civile du comté d’Hawaï a déclaré dimanche dans un communiqué que celui-ci avait « causé une quantité importante de dégâts dus au vent, à la pluie et aux inondations » et que « plusieurs routes restent fermées, de nombreuses lignes électriques et arbres sont tombés, et les rivières et ruisseaux sont à pleine capacité ».

L’autoroute 11 dans le district de Kau entre Whittington Park et Punaluluu a été fermée en raison d’inondations sur la chaussée. Dans le district de Kau, l’autoroute 11 a été fermée à Kawa Flats ainsi que les routes Wood Valley et Cane Haul près de Pahala.

Le ministère de l’Éducation de l’État a annoncé dimanche que les écoles primaires Kau High & Pahala et Naalehu étaient fermées aux élèves et au personnel aujourd’hui en raison de conditions routières dangereuses. L’autoroute 11 étant fermée, les campus sont inaccessibles aux familles et au personnel.

En réponse à la tempête, d’autres points d’intérêt ont été fermés sur l’île d’Hawaï, notamment le parc national des volcans d’Hawaï, qui a fermé les zones côtières et l’arrière-pays du sommet du Mauna Loa à la randonnée d’une journée et au camping de nuit.

Des crues soudaines devraient se produire à Hilo, Hawaiian Paradise Park, Kapaau, Honokaa, la zone d’entraînement de Pohakuloa, le camp de Pohakuloa, le volcan, Glenwood, Mountain View, le parc national des volcans d’Hawaï, Wood Valley, Pahala, Hawaiian Acres, Papaikou, Keaau. , Honomu, Pepeekeo, Orchidlands Estates et Laupahoehoe.

Au plus fort de la panne de courant provoquée par la tempête, pas moins de 18 150 clients d’Hawaïan Electric étaient privés d’électricité sur l’île d’Hawaï, Oahu et Maui. Selon la carte des pannes de courant de l’entreprise, plus de 900 clients d’Hawaïan Electric étaient encore privés d’électricité dimanche soir à Maui et Oahu.

Hawaiian Electric a demandé dimanche aux clients d’Upcountry Maui de se préparer à une panne prolongée, peut-être pendant la nuit, pendant que les équipes travaillent à rétablir les lignes électriques abattues par la tempête. Sur l’île d’Hawaï, le courant devrait être rétabli à North Kohala vers 19 heures dimanche et dans la région du volcan vers 22 h 30 dimanche.

Les fortes pluies et le vent pourraient retarder la réalisation des réparations en toute sécurité, a indiqué la compagnie d’électricité. À un moment donné, les équipes n’ont pas pu accéder à la zone de Punaluu en raison de la fermeture des routes causée par les inondations.

Une panne d’équipement à la sous-station d’Iwilei à Oahu a provoqué une panne vers 5 heures du matin dimanche du centre-ville d’Honolulu à Chinatown, selon un communiqué de presse. Les travailleurs ont réparé et rétabli le courant aux clients après 10 heures du matin

Pendant ce temps, une voiture qui a heurté un autre transformateur haute tension dans un parking a provoqué une autre panne de courant au centre-ville vers 3 h 40 dimanche.

Adam Shin a décidé de fermer le marché de Kamamalu sur Lusitana Street à Honolulu tôt dimanche après avoir perdu de l’électricité pendant plus de trois heures.

« Je vais donc devoir subir une perte pour la journée. Je dois faire une réclamation auprès de HECO maintenant », a déclaré Shin, dont le marché est normalement ouvert de 6 h à 21 h 30.

Hawaiian Electric a averti ses clients que s’ils voient une ligne électrique tombée, ils doivent supposer qu’elle est sous tension et dangereuse. Restez à au moins 30 pieds ou plus de toutes les lignes électriques. Avertissez les autres de rester à distance.

L’Autorité du tourisme d’Hawaï a informé dimanche les voyageurs qu’il était sûr de voyager, mais les a exhortés à rester vigilants alors que l’ouragan Hone passait au sud des îles hawaïennes.

HTA a conseillé aux voyageurs de vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport, car les vols à destination et en provenance de Hilo ont été annulés en raison de vents violents samedi après-midi et soir, ainsi que dimanche.

Hawaiian Airlines a annoncé qu’elle exploiterait aujourd’hui deux vols aller-retour supplémentaires entre Honolulu et Hilo, ainsi que deux vols supplémentaires vers Hilo depuis Honolulu, pour accueillir les clients dont le voyage a été perturbé par Hone.

HTA a également conseillé aux voyageurs d’envisager de reporter leurs activités de plein air pendant que les avis étaient en vigueur et de se renseigner sur les conditions de plage à l’avance. hawaiibeachsafety.comcar les tempêtes tropicales et les ouragans affectent les marées.

Le NWS a émis dimanche un avis de forte houle de 2 à 3 mètres pour les côtes orientées à l’est de Maui, Molokai, Oahu et Kauai, et il devrait rester en vigueur jusqu’à 6 heures du matin aujourd’hui. Le NWS a déclaré que de fortes vagues et des courants devraient rendre la baignade dangereuse.

Le NWS a déclaré dans un communiqué : « Tenez compte de tous les conseils des responsables de la sécurité maritime. En cas de doute, ne sortez pas. »