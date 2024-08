L’ouragan Hone balaie Hawaï, déversant suffisamment de pluie pour apaiser les craintes d’incendies de forêt

HONOLULU — L’ouragan Hone est passé juste au sud d’Hawaï tôt dimanche, déversant suffisamment de pluie pour que le service météorologique national annule ses avertissements selon lesquels des vents forts pourraient provoquer des incendies de forêt sur les côtés les plus secs des îles de l’archipel.

Hone (prononcé hoe-NEH) avait des vents de pointe de 80 mph (130 km/h), selon un avis de 2 heures du matin du Central Pacific Hurricane Center à Honolulu, et se déplaçait vers l’ouest près du point le plus au sud de la grande île, suffisamment près pour balayer la côte avec des vents de force tempête tropicale et pour laisser tomber jusqu’à un pied (30 centimètres) ou plus de pluie sur les pentes exposées au vent et au sud-est de la grande île, avec des quantités localement plus élevées possibles.

L’ouragan Gilma, quant à lui, est passé au niveau de catégorie 4 samedi soir, mais il se trouvait encore à environ 2 380 kilomètres à l’est de Hilo et devrait s’affaiblir et devenir une dépression avant d’atteindre Hawaï.

« Les principales menaces pour l’État à Hone continuent d’être le potentiel de fortes pluies entraînant des inondations, des vents violents et de fortes vagues le long des côtes exposées à l’est », a averti le service météorologique tôt dimanche.

Certains parcs de plage de Big Island ont été fermés en raison de vagues dangereusement hautes et les autorités se préparaient à ouvrir des abris si nécessaire, a déclaré le maire de Big Island, Mitch Roth.

Hone, dont le nom signifie « doux et tendre » en hawaïen, a évoqué des souvenirs encore frais des incendies meurtriers de l’année dernière à Maui, qui ont été alimentés par vents de force ouragan. Des alertes « drapeau rouge » sont émises lorsque des températures élevées, une humidité très faible et des vents plus forts se combinent pour augmenter les risques d’incendie. La majeure partie de l’archipel est déjà anormalement sèche ou en proie à la sécheresse, selon l’US Drought Monitor.

« Ils doivent prendre cette affaire au sérieux », a déclaré Calvin Endo, membre du conseil de quartier de Waianae Coast qui vit à Makaha, un quartier sous le vent d’Oahu sujet aux incendies de forêt.

L’incendie du 8 août 2023 qui a ravagé le ville historique de Lahaina était le L’incendie de forêt le plus meurtrier aux États-Unis en plus d’un siècle, avec 102 morts. Sec, envahi par la végétation Graminées et sécheresse a contribué à propager l’incendie.

Depuis des années, Endo s’inquiète des broussailles sèches sur les propriétés privées derrière sa maison. Il a pris les choses en main en déblayant lui-même les broussailles, mais il s’inquiète des maisons voisines jouxtant une végétation envahissante.

« Tout ce qu’il faut, c’est du feu et du vent et nous aurons un autre Lahaina », a déclaré Endo samedi. « J’ai remarqué que le vent commençait déjà à se lever. »

La cause de l’incendie de Lahaina fait toujours l’objet d’une enquête, mais il est possible qu’il ait été enflammé Les câbles électriques dénudés et les poteaux électriques penchés ont été renversés par les vents violents. Les deux compagnies d’électricité de l’État, Hawaiian Electric et la Kauai Island Utility Cooperative, étaient prêtes à couper le courant si nécessaire pour réduire le risque que des lignes électriques sous tension et endommagées puissent déclencher des incendies, mais elles ont déclaré plus tard que les mesures de sécurité ne seraient pas nécessaires lorsque Hone a soufflé au-dessus des îles.

Roth a déclaré qu’un petit incendie qui a commencé vendredi soir à Waikoloa, du côté sec de la grande île, a été maîtrisé sans blessés ni dégâts.