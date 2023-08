L’ouragan Hilary touche terre dans le nord du Mexique alors qu’il se dirige vers la Californie

La tempête tropicale Hilary a touché terre au Mexique au-dessus de la péninsule de Basse-Californie dimanche et devrait se diriger vers le sud-ouest des États-Unis jusqu’à lundi alors que les autorités mettent en garde contre des inondations potentiellement mortelles et catastrophiques.

Malgré un affaiblissement à une catégorie 1, la tempête soufflait toujours de vents de 80 mph à l’approche du sud-ouest des États-Unis, avec des inondations « catastrophiques » qui devraient suivre l’atterrissage.

Des évacuations étaient en cours dans de nombreuses régions, dont la Basse-Californie et dans les montagnes et les contreforts du comté de San Bernardino, en Californie. Les experts ont prédit des inondations et des glissements de terrain potentiellement mortels, tandis que certaines régions désertiques pourraient recevoir deux à trois années de pluie en trois jours.

« Les gens doivent prendre la tempête au sérieux, ils doivent écouter leurs responsables locaux et ils doivent s’assurer qu’ils ne se mettent pas en danger pendant que la tempête passe », Deanne Criswell, administratrice de la gestion fédérale des urgences. (Fema), a déclaré à CNN l’état de l’Union.

« L’ouragan Hilary va avoir un impact sérieux et menacer le sud de la Californie. »

Les résidents pelletent et remplissent des sacs de sable du désert le long de la route à Indio, en Californie, samedi, alors que la trajectoire de l’ouragan Hilary se dirige vers le nord en direction du sud de la Californie. Photographie : David Swanson/AFP/Getty Images

Ce serait la première tempête tropicale à frapper le sud de l’État en 84 ans, prolongeant un été où les experts en conditions météorologiques extrêmes sont liés à la crise climatique.

Au moins 114 personnes sont connues pour être mortes dans l’incendie d’Hawaï, le plus meurtrier de l’histoire moderne, avec des centaines d’autres disparus. Des évacuations ont été ordonnées dans l’État de Washington, où un incendie s’étendait sans contrôle près de la ville de Spokane. Et des responsables au Canada ont mis en garde contre une «situation de vie ou de mort» en Colombie-Britannique, où des dizaines de milliers de personnes ont été invitées à évacuer avant les incendies de forêt décrits comme graves et évoluant rapidement.

Pendant ce temps, le centre des États-Unis bat des records de chaleur, le Texas devant atteindre des températures record à trois chiffres. Le National Weather Service a émis dimanche un avertissement de chaleur excessive pour certaines parties du Texas, de la Louisiane, de l’Arkansas, de l’Oklahoma, du Kansas, du Missouri, de l’Illinois, de l’Iowa et du Nebraska. Des avis de chaleur ou des veilles étaient également en place dans certaines parties de l’Alabama, du Mississippi, du Tennessee, du Kentucky, de l’Indiana, du Wisconsin, du Minnesota et du Dakota du Sud, rapporte l’Associated Press.

« Nous assistons à cette augmentation du nombre d’événements météorologiques violents, mais pas seulement du nombre, mais de la gravité de ces événements », a déclaré Criswell.

Le National Hurricane Center (NHC) a averti dans une mise à jour tôt dimanche que de fortes pluies de Hilary étaient sur le point de commencer dans le sud de la Californie, qui a connu pour la dernière fois une tempête tropicale en 1939, et au Nevada, l’Utah et l’Arizona subissant également des effets.

Selon le NHC, de fortes pluies intenses associées à Hilary sont attendues dans le sud-ouest des États-Unis jusqu’à lundi matin, avec des quantités totales de pluie qui devraient atteindre 3 à 6 pouces et des quantités maximales isolées de 10 pouces.

« La quantité potentiellement historique d’atterrissages devrait provoquer des inondations soudaines, urbaines et arroyo, y compris des glissements de terrain, des coulées de boue et des coulées de débris », a déclaré le L’avis du matin du NHC a déclaré.

«Des inondations dangereuses à localement catastrophiques sont attendues jusqu’à lundi matin. Les vents en rafales devraient se propager bien à l’intérieur des terres dans l’ouest des États-Unis.

Le NHC a également averti qu’une onde de tempête dangereuse est susceptible de produire des inondations côtières le long de la péninsule occidentale de Basse-Californie au Mexique, près de l’endroit où le centre passe la côte dans les zones de vents terrestres, ou à l’est du centre lorsque Hilary touche terre.

Il a ajouté que la poussée sera accompagnée de vagues importantes et destructrices. Les grandes houles générées par Hilary affecteront des parties de la péninsule de Basse-Californie et du sud de la Californie au cours des prochains jours, le NHC avertissant que les houles sont susceptibles de provoquer des conditions de courant de surf et de déchirure potentiellement mortelles.

Des tornades sont possibles ce soir sur le sud-est de la Californie, l’ouest de l’Arizona, le sud du Nevada et l’extrême sud-ouest de l’Utah, a averti le NHC.

Au Mexique, une personne s’est noyée samedi à Santa Rosalia, sur la côte est de la Basse-Californie du Sud, lorsqu’un véhicule a été emporté par un ruisseau débordant. Une vidéo publiée par des responsables locaux montrait des torrents d’eau coulant dans les rues de la ville.

Environ 300 milles de la côte ouest étaient sous avertissement d’ouragan dimanche, de Punta Abreojos à Cabo San Quintin.

Le NHC surveillait également cinq systèmes météorologiques dans l’Atlantique avec le potentiel de se transformer en tempêtes tropicales. Le plus à l’ouest, près des Florida Keys dans le golfe du Mexique, avait 50% de chances de former une tempête qui pourrait menacer le Texas, ont déclaré les prévisionnistes.